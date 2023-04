Četverica, ki bo po več kot pol stoletja potovala okoli Lune

Nasa bo popoldne ob 17. uri predstavila tri ameriške astronavte in enega kanadskega, ki bodo konec prihodnjega leta s kapsulo orion odpotovali na 2,3 milijona kilometrov dolgo potovanje okoli Lune.

Odprava Artemis 2 gradi na lanski uspešni odpravi Artemis 1, ko je Nasa preizkusila delovanje najmočnejše rakete na svetu SLS in kapsule orion, v kateri pa so bile takrat le lutke s številnimi senzorji. Prihodnje leto bo Nasa naredila nov korak k vrnitvi na Luno, kjer je bil človek nazadnje decembra 1972. Med desetdnevno odpravo Artemis 2 bodo preizkusili delovanje sistemov, ki omogočajo življenje in delo astronavtov v globokem vesolju. Z uvrstitvijo Kanadčana v ekipo Nasa kaže svojo zavezanost k mednarodnemu sodelovanju, danes bo tudi jasno, ali bo na krovu tudi ženska.

Vsekakor pa bo ženska v posadki odprave Artemis 3, v kateri je predviden tudi pristanek na površju Lune. Do zdaj je bilo na njej 12 belih moških – vsi so bili Američani. Artemis 3 je predvidena okoli 12 mesecev po uspešno sklenjeni predhodni odpravi, torej si lahko pristanek obetamo konec leta 2025, bolj verjetno pa šele leta 2026. Pristanek je predviden v bližini južnega pola Lune.

Nasa v programu Artemis sodeluje s 23 državami, ki so podpisale pristopni sporazum. Med najpomembnejšimi partnericami je Evropa, ki je za odprave sestavila servisni modul plovila orion, Kanada pa bo prek podjetja MDA za lunarno postajo Gateway, ki jo bodo zgradili v prihodnjih letih in jo poslali v orbito okoli Lune, sestavila robotsko roko canadarm3, s podobno roko je opremljena tudi Mednarodna vesoljska postaja (ISS). Tako si je po večletnih pogajanjih Kanada zagotovila mesto v posadki Artemis 2.

»Mi bomo šele druga država, ki bo poslala astronavta tako daleč v vesolje. To, da smo polni partnerji v lunarnem programu, prinaša svetlo prihodnost našemu programu za astronavte,« je za kanadske medije dejala Lisa Campbell, predsednica Kanadske vesoljske agencije (CSA). Medtem ko lahko Nasa izbira med več desetimi astronavtkami in astronavti, jih ima Kanada le štiri. Od teh je bil le 53-letni David Saint-Jacques v orbiti, na ISS je 2018/19 preživel več kot 200 dni. Na svoj polet še vedno čaka 47-letni Jeremy Hansen, ki je bil za astronavta izbran maja 2009, leta 2017 pa je Kanada za ta zahtevni poklic izbrala še 41-letnega Joshuo Kutryka in 35-letno Jennifer Sedey-Gibbson.

Artemis 2 bi lahko primerjali z izjemno odpravo Apollo 8 decembra 1968, ko so pot okoli Lune opravili astronavti Frank Borman, Jim Lovell in Bill Anders. Jasno pa je, da so razmere danes povsem drugačne od takratnih. ZDA so bile v ostri tekmi s takratno Sovjetsko zvezo, denarja za osvojitev Meseca je bilo ogromno, želja po zmagi v vesoljski tekmi je bila večja od tveganj, tudi za ceno življenj.

Priprave na Artemis 2 so stekle šele po dolgoletnih pripravah in uspešni predhodni odpravi brez posadke, medtem ko so kapsulo Apollo 8 posedli na povsem novo in nepreizkušeno raketo saturn V. Posadka je takrat človeštvu podarila še danes eno najbolj čudovitih in presunljivih fotografij vseh časov. Zemlja, ki vzhaja nad Luno.