Duševne stiske: ljudje na klepetalnik naložijo izvid in ga prosijo za komentar

Generativno umetno inteligenco danes mnogi uporabljajo za ugotavljanje simptomov, samodiagnosticiranje, pa tudi kot svetovalca ali terapevta – in to ne nujno specializiranih orodij, kot sta woebot in wysa. Chatgpt, claude in drugi so dosegljivi dan in noč, delujejo prijazno, o eni in isti težavi so pripravljeni poslušati praktično neskončno dolgo, a uporabniku ne nastavijo realnega ogledala.

Prav dostopnost in prijaznost sta po mnenju specialistke psihiatrije Mojce Zvezdane Dernovšek med drugim dejavnika, ki vplivata na vse večjo uporabo umetne inteligence tudi ob duševnih stiskah. »Nekateri tega ne bodo povedali sami od sebe, spet drugi pa bodo morda malce agresivno prišli kar s celim seznamom, kaj vse pričakujejo od nas strokovnjakov, saj so se s klepetalniki že 'pozanimali'. Večkrat nanje nalagajo svoje izvide in prosijo umetno inteligenco, naj jih komentira – ne glede na to, da ne vemo, kje se ti podatki shranjujejo, kdo bi lahko do njih v prihodnje dostopal. Mislim, da je to alarm, da smo kot družba v odnosih dosegli dno in da bi se morali vprašati, kaj nam v tem okolju manjka,« opozarja psihiatrinja.

Ernest Ženko, redni profesor filozofije kulture na Univerzi na Primorskem in vodja Centra za odgovorno umetno inteligenco pa pravi, da lahko h klepetalnikom »molimo« kadarkoli; v nasprotju z ljudmi, ki smo, kot si lahko priznamo, večkrat grozni – ker nimamo časa za otroke, za partnerja, za prijatelje. Vedno bodo imeli čas in ne bodo rekli nečesa, kar bi nas lahko spravilo ob živce.