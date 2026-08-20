Chatgpt našel dokaz problema, ki ga je Madžar skoval davnega leta 1966

Liam Price nikoli ni študiral matematike in do aprila letos sploh ni vedel, kdo je bil sloviti madžarski matematik Paul Erdős. Več mesecev je uporabljal brezplačno različico spletnega klepetalnika chatgpt, nato pa je dobil dostop do plačljive, ki uporablja zmogljivejše modele in omogoča daljše razmišljanje.

V ponedeljek, 13. aprila, mu je v dobrih dvajsetih vrsticah opisal uganko, ki jo matematiki poznajo kot Erdősov 1196. problem. Priceova navodila so bila preprosta: ne išči po internetu, uporabi tudi nekonvencionalne ali neočitne pristope in zapiši rigorozen dokaz. Osemdeset minut pozneje je model GPT-5.4 pro izpisal odgovor, ki je presenetil tudi poklicne matematike. Chatgpt je našel dokaz problema, ki ga je Erdős s sodelavci skoval davnega leta 1966.