  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Znanoteh

    Član posadke Artemis 3 tudi astronavt slovenskega rodu

    V odpravi Artemis 3 bo sodeloval tudi astronavt Evropske vesoljske agencije.
    Od leve: Randy Bresnik, Luca Parmitano, Frank Rubio in Andre Douglas FOTO: Ronaldo Schemidt/AFP
    Galerija
    Od leve: Randy Bresnik, Luca Parmitano, Frank Rubio in Andre Douglas FOTO: Ronaldo Schemidt/AFP
    S. S.
    9. 6. 2026 | 18:57
    9. 6. 2026 | 18:59
    5:03
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Artemis 3 je bila prvotno mišljena kot prva odprava v okviru programa Artemis, ki bo pristala na površju Lune. A so v začetku tega leta program pretresli in pri ameriški vesoljski agenciji napovedali, da bodo v odpravi Artemis 3 v zemeljski orbiti preizkusili operacije srečanja in priklopa med kapsulo orion agencije Nasa ter enim ali obema komercialnima ploviloma, s katerimi bodo dejansko pristali na Luni. Spacex pripravlja plovilo starship, Blue Origin pa blue moon.

    Nasa je danes predstavila posadko odprave. Poveljnik bo Nasin astronavt Randy Bresnik, ki je slovenskega rodu, astronavt Evropske vesoljske agencije Italijan Luca Parmitano, ki bo pilot; specialista odprave pa bosta Nasina astronavta Andre Douglas in Frank Rubio. Astronavt Bob Hines je bil imenovan za rezervnega člana posadke.

    PREBERITE intervju z Randyjem Bresnikom

    »Danes naredimo še en drzen korak k vrnitvi človeštva na Luno, gradimo na izjemnih temeljih, ki so jih postavili astronavti Artemis 2,« je dejal direktor Nase Jared Isaacman. V odpravi Artemis 3 bodo po njegovih besedah pokazali »moč ameriških inovacij in mednarodnega partnerstva, ko bomo preizkušali kompleksne operacije srečanj in priklopov ter razvijali tehnologije, ki nas bodo nekega dne popeljale globlje v sončni sistem«.

    »Ta misija bo zahtevala najbolj navdihujočo koordinacijo izstrelitev težkih raket v zgodovini, pri čemer bo črpala iz talenta in zmogljivosti ekip v vladi in vesoljski skupnosti. Astronavti Artemis 3, skupaj z Eso in našimi mednarodnimi partnerji ter na tisočimi zaposlenimi v agenciji in industriji uvajajo novo zlato dobo raziskovanja, ki nosi upanje in sanje naslednje generacije, tako kot so to storili astronavti Apollo za mnoge od nas,« je dodal.

    Tokrat prvič je bil evropski astronavt dodeljen odpravi Artemis, spomnimo v odpravi Artemis 2 je sodeloval kanadski astronavt Jeremy Hansen.

    »Artemis 3 bo premaknil meje delovanja vesoljskih plovil v orbiti. Lucova naloga pilota odraža globino evropskega strokovnega znanja na področju vesoljskih poletov s posadko in črpa iz njegovih bogatih operativnih izkušenj v stresnih situacijah,« je poudaril Josef Aschbacher, generalni direktor Ese. Evropska vesoljska agencija je za orion pripravila in zgradila servisni modul, ki zagotavlja pogon in ustvarja pogoje za življenje posadke v orionu.

    Artemis 3 bo predvidoma prihodnje leto. FOTO: Ronaldo Schemidt/AFP
    Artemis 3 bo predvidoma prihodnje leto. FOTO: Ronaldo Schemidt/AFP

    Kako bo tekla odprava?

    Artemis 3 vključuje izstrelitev najmočnejših raket na svetu v zelo kratkem času. Pristajalni modul Blue Origin, ki lahko ostane v orbiti več tednov, bo izstreljen prvi in bo ​​čakal na posadko. Nato bo sledila izstrelitev SLS in srečanje – spojeni plovili blue moon in orion bosta skupaj predvidoma dva dni, v tem času bo posadka opravila potrebne teste. Nato slovo in orion bo počakal na starship. Plovili bosta spojeni predvidoma en dan. Po tem se bosta orion in njegova posadka odklopila in se vrnila domov, kjer bo kapsula varno pristala v Tihem oceanu. Skupno naj bi posadka ostala v vesolju približno dva tedna, natančno trajanje misije pa bo določeno v realnem času na podlagi izstrelitve, srečanja in priklopa.

    Več o članih posadke

    Za Bresnika bo to tretja misija v vesolje, saj je leta 2009 na Mednarodno vesoljsko postajo poletel z raketoplanom Atlantis na misiji STS-129. Kasneje je z vesoljskim plovilom Sojuz MS-05 poletel s kozmodroma Bajkonur v Kazahstanu na vesoljsko postajo. Nasa je Bresnika za astronavta izbrala leta 2004, pred tem je bil pilot ameriške vojske. Tudi Italijan bo tokrat letel tretjič. Esa ga je za astronavta izbrala leta 2009. Prvič je na mednarodno vesoljsko postajo poletel leta 2013 s sojuzom, drugi prav tako s sojuzom leta 2019. Parmitano je diplomiral iz političnih ved na Univerzi v Neaplju, bil je testni pilot. Rubio se podaja na svoje drugo potovanje v vesolje. Septembra 2022 je z Bajkonurja na vesoljsko postajo poletel z vesoljskim plovilom Sojuz MS-22 in se vrnil septembra 2023. V vesolju je preživel 371 dni. Domačin iz Floride je diplomiral na ameriški vojaški akademiji, nato je doktoriral iz medicine. Za Douglasa bo to prvi vesoljski polet.

    Sorodni članki

    PremiumPhoto
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Eksplozija zamajala Nasine načrte osvajanje Lune

    Tako ZDA kot Kitajska še letos načrtujejo več robotskih lunarnih odprav. Nasa je s celo vrsto komercialnih podjetij sklenila bogate pogodbe.
    Saša Senica 3. 6. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Nasa bo gradila bazo na Luni: droni, jedrski reaktorji in avtonomna vozila

    Nasa je v okviru načrtov vzpostavljanja baze na Luni zasebna podjetja nagradila z bogatimi pogodbami. Postavlja se vprašanje o mejah.
    Saša Senica 27. 5. 2026 | 07:36
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    SpaceX

    Nov starship vzletel, a še zdaleč ne brezhibno

    Prenovljena in nadgrajena vesoljska raketa je sicer poletela, a je imela težave z motorji na obeh stopnjah.
    23. 5. 2026 | 07:58
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Azijski delavci osvajajo Slovenijo

    V strukturi tujcev na trgu dela so opazne spremembe. Za delavce ponekod cele vasi zbirajo denar za pot v Slovenijo.
    Maja Grgič 9. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Dobro jutro
    Dobro jutro

    Najdražja drva

    Ko ga je oče že razžagal na metre, je videl njegovo valovito strukturo, s pomočjo bratov pa ugotovil, da gre res za javor rebraš. A bilo je že prepozno.
    Beti Burger 9. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    PremiumVideo
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Koncert žvižgov za Trumpa je velikana privabil iz sence

    Košarkarji San Antonia so dobili tretjo tekmo finala in znižali zaostanek proti New York Knicks na 1:2. Žvižgi za Donalda Trumpa, domači so igrali v krču.
    Nejc Grilc 9. 6. 2026 | 09:30
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    SP 2026

    Čeferin kritičen do mundiala: Cene so vrtoglave, širitev nepotrebna

    Predsednik Evropske nogometne zveze se ne strinja s širitvijo števila reprezentanc in s cenami vstopnic. Ne bo se srečal z Donaldom in Melanio Trump.
    9. 6. 2026 | 10:21
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Petra Majdič iskreno o slavi: »Na koncu ostane samo nagrobnik«

    Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
    4. 6. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Filip Flisar brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

    Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
    5. 6. 2026 | 08:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj zdravniki opozarjajo na eno najnevarnejših »nevidnih bolezni«

    Življenje je pot, zdravje je cilj! Izberi pravo pot. In to še danes.
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 09:12
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Lovite signal ali trenutke?

    Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 12:49
    Preberite več
    Ne spreglejte
    VideoWall
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    »Ni hujšega občutka, kot ko ostaneš pred vrati lastne hiše« (video)

    Ko podjetje ostane brez dostopa do ključnih sistemov, posledice niso omejene le na informacijsko tehnologijo. Ustavijo se procesi, prekine komunikacija s strankami, zamujajo dobave in nastajajo stroški, ki jih ni mogoče oceniti vnaprej.
    9. 6. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Jaka Bijol: zgodba, ki je večina navijačev ne pozna

    Doma še vedno hranijo list papirja, na katerega si je kot najstnik zapisal načrt svoje kariere. Danes je Jaka Bijol eden najbolj prepoznavnih slovenskih nogometašev.
    8. 6. 2026 | 13:52
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Mama Žana Kranjca: »Ni on edini na svetu, ki ima težavo«

    Mama olimpijskega podprvaka pojasnjuje, zakaj se doma skoraj ne pogovarjajo o smučanju in kako športniku pomagati po neuspehu.
    8. 6. 2026 | 08:46
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Filip Flisar brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

    Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
    5. 6. 2026 | 08:08
    Preberite več

    Več iz teme

    NasaSpaceXArtemisvesoljeastronavtRandy Bresnik

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije za SP

    Slovenke ponosne in razočarane ob ognjenem krstu v Stožicah

    Nemška ženska reprezentanca je bila še drugič v teh kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027 boljša od naše izbrane vrste.
    Miha Šimnovec 9. 6. 2026 | 20:07
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Gorska nesreča

    Slovenko, ki so jo pogrešali na območju Dolomitov, našli mrtvo

    54-letno slovensko državljanko so neprekinjeno iskali od včeraj zvečer. Upanje, da jo bodo našli živo, je ugasnilo z najdbo trupla.
    9. 6. 2026 | 20:05
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Digitalizacija

    Meta mora hitro omogočiti dostop tuje inteligence do Whatsappa

    Odločitev EU naj bi državljanom EU omogočila, da bodo lahko sami izbrali, katere klepetalne robote z umetno inteligenco bi raje uporabljali.
    9. 6. 2026 | 20:04
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Sektorska analiza

    Mišljenje v oblaku

    UI je orodje, ki ga bomo uporabljali tudi v prihodnje.
    9. 6. 2026 | 20:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Pogovor z Urbanom Krofličem

    Zastopnik ga miri, češ da se bo vse še pravočasno uredilo

    Organizator igre Urban Kroflič bo eden od adutov slovenske košarkarske reprezentance do 20 let na julijskem evropskem prvenstvu v Ljubljani.
    Drago Perko 9. 6. 2026 | 19:31
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Digitalizacija

    Meta mora hitro omogočiti dostop tuje inteligence do Whatsappa

    Odločitev EU naj bi državljanom EU omogočila, da bodo lahko sami izbrali, katere klepetalne robote z umetno inteligenco bi raje uporabljali.
    9. 6. 2026 | 20:04
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Sektorska analiza

    Mišljenje v oblaku

    UI je orodje, ki ga bomo uporabljali tudi v prihodnje.
    9. 6. 2026 | 20:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Pogovor z Urbanom Krofličem

    Zastopnik ga miri, češ da se bo vse še pravočasno uredilo

    Organizator igre Urban Kroflič bo eden od adutov slovenske košarkarske reprezentance do 20 let na julijskem evropskem prvenstvu v Ljubljani.
    Drago Perko 9. 6. 2026 | 19:31
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Mama Žana Kranjca: »Ni on edini na svetu, ki ima težavo«

    Mama olimpijskega podprvaka pojasnjuje, zakaj se doma skoraj ne pogovarjajo o smučanju in kako športniku pomagati po neuspehu.
    8. 6. 2026 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    »Pogosto sem se vprašala, kdaj sem se sploh nazadnje smejala«

    Gospa Hilda je ena od zadovoljnih pacientk dr. Trampuša, ki je po dolgoletni agoniji zaradi parodontoze dobila nasmeh, ki je povrnil veselje v vsakdanu.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 09:12
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Jaka Bijol: zgodba, ki je večina navijačev ne pozna

    Doma še vedno hranijo list papirja, na katerega si je kot najstnik zapisal načrt svoje kariere. Danes je Jaka Bijol eden najbolj prepoznavnih slovenskih nogometašev.
    8. 6. 2026 | 13:52
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PODJETNIŠTVO

    Največja podjetniška prednost ni več denar

    V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej.
    9. 6. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vredno branja

    45. Maraton Franja BTC City, od 12. do 14. 6. 2026

    Maraton Franja BTC City je mednarodni športno-rekreativni dogodek z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.
    Promo Delo 5. 6. 2026 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Skolioza hrbtenice: vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

    Kaj če vaše bolečine v križu, vratu in ramenih kažejo na stanje, ki se pogosto razvija neopazno, a lahko vodi do resnih težav, če ni ustrezno obravnavano?
    Promo Delo 20. 5. 2025 | 08:59
    Preberite več
    VideoWall
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    »Ni hujšega občutka, kot ko ostaneš pred vrati lastne hiše« (video)

    Ko podjetje ostane brez dostopa do ključnih sistemov, posledice niso omejene le na informacijsko tehnologijo. Ustavijo se procesi, prekine komunikacija s strankami, zamujajo dobave in nastajajo stroški, ki jih ni mogoče oceniti vnaprej.
    9. 6. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Želimo samo preživeti ali tudi kakovostno živeti?

    Ko človek izve, da ima resno bolezen, najprej pomisli samo eno: da bi preživel.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 11:40
    Preberite več
    VideoWall
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hallux valgus: ko ukrivljen palec postane več kot le estetska težava

    Mnogi ljudje menijo, da je ukrivljen nožni palec predvsem estetska težava, vendar je resnica precej drugačna.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
    Vredno branja

    Koliko lahko zaslužite z lastno polnilnico?

    Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
    Promo Delo 5. 6. 2026 | 07:49
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Sovoznik

    Zgodba, ki navdihuje mnoge Slovence

    Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju, družinski mizi in še več.
    Gregor Knafelc 8. 6. 2026 | 07:48
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

    Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
    3. 6. 2026 | 08:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Boleče noge ob toplih dneh ne bi smele biti del vašega vsakdana

    Noge so bolele že vašo mamo in babico pred njo, zato si zvečer, z nogami na kavču, mirno rečete, da v vaši družini to tako pač je.
    8. 6. 2026 | 08:52
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo