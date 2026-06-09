Član posadke Artemis 3 tudi astronavt slovenskega rodu

Artemis 3 je bila prvotno mišljena kot prva odprava v okviru programa Artemis, ki bo pristala na površju Lune. A so v začetku tega leta program pretresli in pri ameriški vesoljski agenciji napovedali, da bodo v odpravi Artemis 3 v zemeljski orbiti preizkusili operacije srečanja in priklopa med kapsulo orion agencije Nasa ter enim ali obema komercialnima ploviloma, s katerimi bodo dejansko pristali na Luni. Spacex pripravlja plovilo starship, Blue Origin pa blue moon.

Nasa je danes predstavila posadko odprave. Poveljnik bo Nasin astronavt Randy Bresnik, ki je slovenskega rodu, astronavt Evropske vesoljske agencije Italijan Luca Parmitano, ki bo pilot; specialista odprave pa bosta Nasina astronavta Andre Douglas in Frank Rubio. Astronavt Bob Hines je bil imenovan za rezervnega člana posadke.

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»Danes naredimo še en drzen korak k vrnitvi človeštva na Luno, gradimo na izjemnih temeljih, ki so jih postavili astronavti Artemis 2,« je dejal direktor Nase Jared Isaacman. V odpravi Artemis 3 bodo po njegovih besedah pokazali »moč ameriških inovacij in mednarodnega partnerstva, ko bomo preizkušali kompleksne operacije srečanj in priklopov ter razvijali tehnologije, ki nas bodo nekega dne popeljale globlje v sončni sistem«.

»Ta misija bo zahtevala najbolj navdihujočo koordinacijo izstrelitev težkih raket v zgodovini, pri čemer bo črpala iz talenta in zmogljivosti ekip v vladi in vesoljski skupnosti. Astronavti Artemis 3, skupaj z Eso in našimi mednarodnimi partnerji ter na tisočimi zaposlenimi v agenciji in industriji uvajajo novo zlato dobo raziskovanja, ki nosi upanje in sanje naslednje generacije, tako kot so to storili astronavti Apollo za mnoge od nas,« je dodal.

Tokrat prvič je bil evropski astronavt dodeljen odpravi Artemis, spomnimo v odpravi Artemis 2 je sodeloval kanadski astronavt Jeremy Hansen.

»Artemis 3 bo premaknil meje delovanja vesoljskih plovil v orbiti. Lucova naloga pilota odraža globino evropskega strokovnega znanja na področju vesoljskih poletov s posadko in črpa iz njegovih bogatih operativnih izkušenj v stresnih situacijah,« je poudaril Josef Aschbacher, generalni direktor Ese. Evropska vesoljska agencija je za orion pripravila in zgradila servisni modul, ki zagotavlja pogon in ustvarja pogoje za življenje posadke v orionu.

Artemis 3 bo predvidoma prihodnje leto. FOTO: Ronaldo Schemidt/AFP

Kako bo tekla odprava?

Artemis 3 vključuje izstrelitev najmočnejših raket na svetu v zelo kratkem času. Pristajalni modul Blue Origin, ki lahko ostane v orbiti več tednov, bo izstreljen prvi in bo ​​čakal na posadko. Nato bo sledila izstrelitev SLS in srečanje – spojeni plovili blue moon in orion bosta skupaj predvidoma dva dni, v tem času bo posadka opravila potrebne teste. Nato slovo in orion bo počakal na starship. Plovili bosta spojeni predvidoma en dan. Po tem se bosta orion in njegova posadka odklopila in se vrnila domov, kjer bo kapsula varno pristala v Tihem oceanu. Skupno naj bi posadka ostala v vesolju približno dva tedna, natančno trajanje misije pa bo določeno v realnem času na podlagi izstrelitve, srečanja in priklopa.

Več o članih posadke

Za Bresnika bo to tretja misija v vesolje, saj je leta 2009 na Mednarodno vesoljsko postajo poletel z raketoplanom Atlantis na misiji STS-129. Kasneje je z vesoljskim plovilom Sojuz MS-05 poletel s kozmodroma Bajkonur v Kazahstanu na vesoljsko postajo. Nasa je Bresnika za astronavta izbrala leta 2004, pred tem je bil pilot ameriške vojske. Tudi Italijan bo tokrat letel tretjič. Esa ga je za astronavta izbrala leta 2009. Prvič je na mednarodno vesoljsko postajo poletel leta 2013 s sojuzom, drugi prav tako s sojuzom leta 2019. Parmitano je diplomiral iz političnih ved na Univerzi v Neaplju, bil je testni pilot. Rubio se podaja na svoje drugo potovanje v vesolje. Septembra 2022 je z Bajkonurja na vesoljsko postajo poletel z vesoljskim plovilom Sojuz MS-22 in se vrnil septembra 2023. V vesolju je preživel 371 dni. Domačin iz Floride je diplomiral na ameriški vojaški akademiji, nato je doktoriral iz medicine. Za Douglasa bo to prvi vesoljski polet.