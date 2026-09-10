Clearview AI razvija orodje, ki policiji lahko razkrije vaše spletno življenje

Podjetje Clearview AI, znano po kontroverzni tehnologiji za prepoznavanje obrazov, preizkuša novo orodje z umetno inteligenco, ki bi lahko policiji avtomatiziralo iskanje osebnih podatkov po spletu, poroča WIRED. Clearview AI je razvil prototip z imenom InquiryIQ, ki je namenjen policijskim preiskovalcem. Sistem naj bi po začetni identifikaciji osebe s pomočjo prepoznavanja obraza samodejno iskal informacije po spletu ter jih povezoval v podroben profil posameznika. Orodje lahko po zasnovi išče spletne strani in fotografije, analizira najdene vsebine ter uporablja prepoznavanje obrazov na fotografijah, ki jih odkrije. Med podatki, ki jih lahko poskuša povezati, so imena in vzdevki, naslovi, telefonske številke, delodajalci, profili na družbenih omrežjih, morebitni sodelavci in podatki o ...