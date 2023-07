Človek drvi v propad, če se ne bo streznil

Narava ni kriva, pomemben je človek, ki s svojimi posegi v zemeljski prostor povzroča velike nesreče v naravi.

Ob vstopu v novo tisočletje je človek bliskovito znanstveno odkril novosti o živi in neživi naravi in hkrati ustvaril veliko dobrega ter povzročil tudi veliko škode. Menim, da v celotni novi zgodovini človeštva ni bilo storjenih toliko (ne)zavednih napak, uničenj gradenj in pomnikov ter posledično pobojev in uničenj pomembnih živih bitij na zemlji. Kljub uspešnemu in hitremu razvoju novih znanj človek drvi v propad in uničenje narave, če se ne bo streznil in začel živeti v vsesplošno dobrobit in ohranjanje narave. Samo poglejte in poslušajte vsakodnevne novice o človeških posegih v naš zemeljski prostor, ki povzroča veliko veselja, žal, tudi gorja.

Podal bom zgolj nekaj svojih izkušenj na področju geomehanike in temeljenja v gradbeništvu, ki povzroča težave v zemeljskem prostoru. Ob vstopu v novo tisočletje našo deželo vse bolj ogrožajo plazovi, potresi, tektonski premiki, poplave, neurja, toča, sneg, vetrovi, reke, hudourniki, podzemne precejnice in podtalnice, taljenje ledenikov, dvig morja itd. Na sodiščih je vse več sodnih postopkov ob sporih, ki nastajajo pri gradnji novih objektov. Veliko je nereda že pri izdaji gradbenih dovoljenj. Ta ne vsebujejo predpisanih vsebin po evrokodih. Veliko novih objektov se gradi po načrtih, ki ne vsebujejo pomembnih strokovnih geomehanskih poročil s predpisanimi vsebinami, kot so na primer sondažne preiskave tal z odvzemanjem vzorcev zemljin za laboratorijske preiskave njihovih fizikalnih lastnosti in nato izdelave nosilnostnih in stabilnostnih analiz za izvedbo ukrepov pri odpiranju gradbenih jam za temeljenje objektov in zaščitnih konstrukcij proti plazenju pobočij. Vse več je gradenj novih objektov, ki jih gradijo na labilnih fosilnih plaziščih, kjer prihaja do udorov in plazenja tal že med gradnjo objektov, hkrati pa ogrožajo ali poškodujejo objekte v okolici nove gradnje. Po predpisih so za te poškodbe odgovorni predvsem projektant, izvajalec in investitor s svojimi strokovnjaki ter upravni organi, ki izdajajo strokovno nepopolna gradbena in druga dovoljenja! Zato nastajajo številne poškodbe sodobnih objektov že pri gradnji ali kmalu po gradnji. Omenjene poškodbe opažamo v vedno večjem številu; te povzročajo precejšnjo družbeno škodo in obup lastnikov.

Takšnih neurejenosti v prejšnjem stoletju, ko se je eksperimentalno in teoretično izpopolnjevala geomehanika, ni bilo. Trdno osnovo sodobni mehaniki tal sta dala Karl Terzaghi in Lujo Šuklje. Podala sta osnove za eksperimentalno določanje lastnosti zemljin in za mehansko analizo poteka deformacij v tleh. Prof. Karl Terzaghi, ki je poučeval tudi na Univerzi v Gradcu, je leta 1925 napisal osnovno knjigo Erdbaumechanik auf bodenphysikalischer Grundlage. Naš učitelj na Univerzi v Ljubljani, akademik profesor Lujo Šuklje, je leta 1969 napisal izvirno znanstveno knjigo Rheological Aspects of Soil Mechanics. Geomehanika je torej mlada veda znanosti, ki se je začela pomembno razvijati po drugi svetovni vojni povsod po svetu. Na Univerzi v Ljubljani smo imeli svetovno priznanega pionirja nelinearne in časovno odvisne geomehanike, Luja Šukljeta, ki je ponesel geomehansko znanje po svetu. Bil nam je ugleden mentor in učitelj.

Lani smo praznovali 30-letnico ustanovitve Slovenskega geotehniškega društva – SloGeD, ki med drugim skrbi za strokovnost in zakonodajo geomehanike v praksi. Združuje strokovnjake s področij mehanike tal, inženirske geologije in geotehniških konstrukcij. Osnovni cilj društva je napredek znanosti in stroke na področju geotehnike. Zato društvo organizira predavanja, delavnice, posvetovanja, informira članstvo o strokovnih dogodkih doma in v tujini, izdaja znanstvene, strokovne in informativne publikacije. Društvo je včlanjeno v mednarodna društva za mehaniko tal in geotehniko (ISSMGE), mehaniko kamnin (ISRM) ter inženirsko geologijo (IAEG). Na prvem mednarodnem kongresu ISSMGE, ki je bil leta 1936 v Cambridgeu v Massachusettsu, je bil velik poudarek na načinu in vsebini poučevanja mehanike tal, tako na diplomskem kakor podiplomskem študiju.

Ko sem bil konec prejšnjega tisočletja predsednik SloGeD, sem podal pobudo za ustanovitev Šukljetovih dnevov (z mednarodno udeležbo priznanih strokovnjakov). Takrat smo sprejemali nove evropske predpise Evrokod 7: Projektiranje v geotehniki, po katerih moramo tudi sedaj projektirati in izvajati nove gradnje. Če bi dosledno in obvezno upoštevali omenjene predpise, potem pri gradnji novih objektov v zadnjih desetletjih ne bi smelo biti poškodb zaradi naravnih procesov v zemeljskem polprostoru! Ker se pri projektiranju in izvajanju novih objektov ne upoštevajo dosledno omenjeni gradbeni predpisi, prihaja do velikih poškodb že med gradnjo in po njej, celo do smrtnih žrtev.

Predlagam, da se nemudoma preverijo v naši državi vse vloge za pridobitev gradbenih dovoljenj in se sprožijo procesi za ponovno izdelavo strokovno nepravilno in nezakonito izdelane projektne geomehanske dokumentacije! Hkrati opozarjam, da že več kot 30 let opozarjamo, da je nujno zaščititi stanovalce, ki živijo v potresno nevarnih stanovanjih v Ljubljani. Sprašujem, kdaj se bodo začela resna protipotresna rekonstrukcijska dela, ki bodo rešila mnogo življenj pri sproženju pričakovanega katastrofalnega potresa na znani tektonski prelomnici v Sloveniji.

----

Prof. dr. Ludvik Trauner, ustanovitelj Laboratorija za mehaniko tal in Inštituta za geotehniko na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru.