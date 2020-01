Človek na Luni Buzz Aldrin praznuje 90 let

Aldrin meni, da bi morali ljudje naseliti Mars. FOTO: Loren Elliott/AFP

Znameniti astronavt, drugi človek na Luni, danes praznuje 90 let.Njegova podoba je vtisnjena v naš spomin, saj je on na večini fotografij zgodovinskega dogodka izpred pol stoletja. Aldrin je bil mojstrski vojaški pilot z doktoratom iz aeronavtike (bil je prvi astronavt z doktoratom). Nasa ga je izbrala leta 1963. Letel je v odpravi Gemini 12 leta 1966, bil je član nadomestne posadke Apolla 8.Površje Lune je oklical za »veličastno pustinjo«. »Razmišljal sem, kako se to, kar sem gledal, ni spremenilo tisoče let,« se je spominjal.in Aldrin sta na površju preživela 21 ur in 36 minut.Večkrat je zanikal, da ga moti, da je bil drugi človek, ki je stopil na Mesec. Po velikem dogodku se v življenju ni najbolje znašel. Izgubil se je v vrtincu slave, ko je glavno profesionalno misijo že opravil. Od Nase se je poslovil leta 1971, vrnil se je v zračne sile, kjer se je prav tako počutil kot avtsajder. Začel je piti. Prvi zakon z, s katero sta imela tri otroke, je propadel.Znova se je poročil, a tudi zakon zni trajal dolgo. Spopadal se je z depresijo, ki jo je po njegovih besedah podedoval po mamini strani. V nekem obdobju je po nasvetu psihologov, naj si najde normalno službo, prodajal avtomobile. Ni mu šlo od rok. Zdaj že več kot trideset let ne pije alkohola. Zdržal je tudi leta 2012 med tretjo ločitvijo od ženeZdaj je eden najglasnejših zagovornikov osvajanja Marsa.O Aldrinu in drugih junakih programa Apollo smo podrobneje pisali lani, ko je minilo pol stoletja od pristanka človeka na Luni: