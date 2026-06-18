Človekov odnos do nadnaravnega

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Dr. Igor Jurekovič je docent na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete UL.
Najraje uporabljam metodo polstrukturiranega intervjuja. To je vrsta pogovora, ki se od vsakdanjega razlikuje po tem, da raziskovalec vnaprej pripravi načrt pogovora, ki je sestavljen iz tistih vprašanj, ki izhajajo iz raziskovalnih ciljev. O polstrukturiranem intervjuju govorimo, ker mora raziskovalec dopuščati prostor za morebitne presenetljive ali necelovite odgovore, na katere zastavimo nepredvidena podvprašanja. Pri preučevanju religije gre za edinstveno orodje, s katerim lahko temeljito spoznamo spreminjajoči se pomen religije v življenju sogovornika.
Sociologija religije se dandanes veliko ukvarja s procesi izginjanja religije, manj pa z dejstvom, da so določene oblike religije, npr. krščanstva, postale ljudem manj zanimive, spet druge bolj. Pri tem se v prvi vrsti ukvarjam s spreminjajočo se vlogo telesa v oblikovanju odnosa z nadnaravnim v sodobnem krščanstvu.
Ker je najboljše orodje za potešitev človekove radovednosti.
Boljše razumevanje spreminjanja človekovega odnosa z nadnaravnim, kar razumem kot eno izmed prvinskih značilnosti človeka.
Človek, družba in religija so me od nekdaj fascinirali, v srednji šoli sem zato najbolj užival pri geografiji in biologiji. Vendar sem šele med študijsko krizo v drugem letniku dodiplomskega študija zares spoznal, da me najbolj vleče v družboslovno spoznavanje sveta.
Veliko plavam, hribolazim, kar nekaj tudi berem in ob priliki vrtnarim ter se na vse pretege trudim čim manj časa preživeti pred zasloni.
Po eni strani mislim, da mora biti znanstvenik radoveden, napajati ga mora raziskovalni nemir, ki že ob najbolj banalnih opazovanjih sveta sili k iskanju odgovorov. Po drugi strani pa je bistveno, da razume, da spoznavanje sveta ni njegova zasebna reč, temveč je del dolgega niza posameznikov in posameznic, ki so si že pred njim prizadevali odkriti kaj novega – in drugih, ki bodo vztrajali po njem. Ključno je tudi, da raziskovalec premore toliko intelektualne skromnosti, da ohrani vsaj kanček dvoma o opravljenem delu.
Splošna umetna inteligenca.
Najbrž ne. Kolikor vem, na Marsu ni niti boga niti ljudi, zato tam ne bi imel kaj početi.
Na tisti vir, ki bi se napajal iz z umetno inteligenco napisanih seminarskih in vseh drugih zaključnih študentskih nalog.
Najbrž s primatologinjo Jane Goodall, ker me družbenost in morebitna religioznost primatov zelo fascinirata.
Priporočam BBC-jev dokumentarec Life and Death the Pentecostal Way (2016), ki je dostopen na platformi youtube. V filmu, ki predstavlja manjšo binkoštno cerkev v Londonu, lahko dobimo zelo dober uvodni vpogled v značilnosti t. i. karizmatičnega krščanstva, sodobne oblike krščanstva, s katerimi se ukvarjam v Sloveniji.
Mislim, da se premalo zavedamo, kako temeljite spremembe so se zgodile v religijah v minulih stotih letih. Število pripadnikov religij se je od začetka preteklega stoletja izjemno spremenilo. Po podatkih ameriškega Pew Research Center sta leta 1910 kar dve tretjini vseh kristjanov živeli v Evropi, danes je ta delež padel pod 25 odstotkov. To se je zgodilo predvsem zaradi velikega prirasta prebivalstva v Afriki in Južni Ameriki, kar je korenito spremenilo naše razumevanje krščanstva. Po projekcijah bo leta 2050 v podsaharski Afriki živelo kar 40 odstotkov vseh kristjanov. Poleg demografskih sprememb je k preobratu prispeval tudi pojav karizmatičnega krščanstva, katerega binkoštni (ang. pentecostal) začetki segajo v začetek 20. stoletja, danes pa šteje skoraj 700 milijonov pripadnikov in je najhitreje rastoča religija v zgodovini.
Hkrati pa so se korenito spremenile tudi oblike religioznosti. Tako danes v Evropi pogosteje govorimo o duhovnosti, pri kateri je v osredju posameznik in njegov individualen odnos z nadnaravnim. To velja tako za novodobna gibanja kakor tudi za tradicionalne religije, kakršno je krščanstvo.
Komentarji