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    Človekov odnos do nadnaravnega

    Igor Jurekovič preučuje, kako in zakaj se spreminjajo religije.
    Igor Jurekovič FOTO: osebni arhiv  
    Galerija
    Igor Jurekovič FOTO: osebni arhiv  
    Saša Senica
    18. 6. 2026 | 06:00
    6:00
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    Dr. Igor Jurekovič je docent na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete UL.

    Predstavite nam instrument, ki ga najpogosteje ali najraje uporabljate pri delu.

    Najraje uporabljam metodo polstrukturiranega intervjuja. To je vrsta pogovora, ki se od vsakdanjega razlikuje po tem, da raziskovalec vnaprej pripravi načrt pogovora, ki je sestavljen iz tistih vprašanj, ki izhajajo iz raziskovalnih ciljev. O polstrukturiranem intervjuju govorimo, ker mora raziskovalec dopuščati prostor za morebitne presenetljive ali necelovite odgovore, na katere zastavimo nepredvidena podvprašanja. Pri preučevanju religije gre za edinstveno orodje, s katerim lahko temeljito spoznamo spreminjajoči se pomen religije v življenju sogovornika.

    Kako bi povprečno razgledanemu v največ sto besedah razložili, kaj raziskujete?

    Igor Jurekovič FOTO: osebni arhiv  
    Igor Jurekovič FOTO: osebni arhiv  
    Preučujem, kako se religije spreminjajo, in poskušam ugotoviti, zakaj prav na tak način, kakor se. Pri tem nimam toliko v mislih uradnih doktrin ali osebnih prepričanj, temveč bolj oblike obredov in drugih praks, prek katerih posamezniki tvorijo odnos z nadnaravnim, da bi postalo za njih resnično in otipljivo.

    Sociologija religije se dandanes veliko ukvarja s procesi izginjanja religije, manj pa z dejstvom, da so določene oblike religije, npr. krščanstva, postale ljudem manj zanimive, spet druge bolj. Pri tem se v prvi vrsti ukvarjam s spreminjajočo se vlogo telesa v oblikovanju odnosa z nadnaravnim v sodobnem krščanstvu.

    Zakaj imate radi znanost?

    Ker je najboljše orodje za potešitev človekove radovednosti.

    Kaj dobrega bi vaše delo lahko prineslo človeštvu?

    Boljše razumevanje spreminjanja človekovega odnosa z nadnaravnim, kar razumem kot eno izmed prvinskih značilnosti človeka.

    Kdaj ste vedeli, da boste raziskovalec?

    Človek, družba in religija so me od nekdaj fascinirali, v srednji šoli sem zato najbolj užival pri geografiji in biologiji. Vendar sem šele med študijsko krizo v drugem letniku dodiplomskega študija zares spoznal, da me najbolj vleče v družboslovno spoznavanje sveta.

    Kaj zanimivega poleg raziskovanja še počnete?

    Veliko plavam, hribolazim, kar nekaj tudi berem in ob priliki vrtnarim ter se na vse pretege trudim čim manj časa preživeti pred zasloni.

    Katera je ključna lastnost dobrega znanstvenika?

    Po eni strani mislim, da mora biti znanstvenik radoveden, napajati ga mora raziskovalni nemir, ki že ob najbolj banalnih opazovanjih sveta sili k iskanju odgovorov. Po drugi strani pa je bistveno, da razume, da spoznavanje sveta ni njegova zasebna reč, temveč je del dolgega niza posameznikov in posameznic, ki so si že pred njim prizadevali odkriti kaj novega – in drugih, ki bodo vztrajali po njem. Ključno je tudi, da raziskovalec premore toliko intelektualne skromnosti, da ohrani vsaj kanček dvoma o opravljenem delu.

    Katero bo najbolj prelomno odkritje ali spoznanje v znanosti, ki bo spremenilo tok zgodovine v času vašega življenja?

    Splošna umetna inteligenca.

    Bi odpotovali na Mars, če bi se vam ponudila priložnost?

    Najbrž ne. Kolikor vem, na Marsu ni niti boga niti ljudi, zato tam ne bi imel kaj početi.

    Na kateri vir energije bi stavili za prihodnost?

    Na tisti vir, ki bi se napajal iz z umetno inteligenco napisanih seminarskih in vseh drugih zaključnih študentskih nalog.

    S katerim znanstvenikom v vsej zgodovini človeštva bi šli na kavo?

    Najbrž s primatologinjo Jane Goodall, ker me družbenost in morebitna religioznost primatov zelo fascinirata.

    Katero knjigo, film, predavanje, spletno stran s področja znanosti priporočate bralcu?

    Priporočam BBC-jev dokumentarec Life and Death the Pentecostal Way (2016), ki je dostopen na platformi youtube. V filmu, ki predstavlja manjšo binkoštno cerkev v Londonu, lahko dobimo zelo dober uvodni vpogled v značilnosti t. i. karizmatičnega krščanstva, sodobne oblike krščanstva, s katerimi se ukvarjam v Sloveniji.

    Česa ne vemo o vašem področju, pa bi nas presenetilo?

    Mislim, da se premalo zavedamo, kako temeljite spremembe so se zgodile v religijah v minulih stotih letih. Število pripadnikov religij se je od začetka preteklega stoletja izjemno spremenilo. Po podatkih ameriškega Pew Research Center sta leta 1910 kar dve tretjini vseh kristjanov živeli v Evropi, danes je ta delež padel pod 25 odstotkov. To se je zgodilo predvsem zaradi velikega prirasta prebivalstva v Afriki in Južni Ameriki, kar je korenito spremenilo naše razumevanje krščanstva. Po projekcijah bo leta 2050 v podsaharski Afriki živelo kar 40 odstotkov vseh kristjanov. Poleg demografskih sprememb je k preobratu prispeval tudi pojav karizmatičnega krščanstva, katerega binkoštni (ang. pentecostal) začetki segajo v začetek 20. stoletja, danes pa šteje skoraj 700 milijonov pripadnikov in je najhitreje rastoča religija v zgodovini.

    Hkrati pa so se korenito spremenile tudi oblike religioznosti. Tako danes v Evropi pogosteje govorimo o duhovnosti, pri kateri je v osredju posameznik in njegov individualen odnos z nadnaravnim. To velja tako za novodobna gibanja kakor tudi za tradicionalne religije, kakršno je krščanstvo.

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    Igor JurekovičZNANSTVENIK SPREMINJA SVETznanstveni vprašalnikreligija

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