Črna luknja čisto blizu nas

Črna luknja HR 6819 ima štirikratno maso Sonca.

Izdala jo je bližnja zvezda, ki okoli nje zakroži v 40 dneh.

Takšnih sistemov bi lahko bilo v naši galaksiji še cela vrsta.

Rentgenske dvojnice

»Odkritje je zelo vznemirljivo, saj gre za nam najbližjo znano samotno črno luknjo.«

Gotovo ni edina

Le tisoč svetlobnih let od nas zeva črna luknja, ki je tako tudi našemu osončju najbližja znana črna luknja. Z dvojno zvezdo sestavlja sistem, ki je na južnem nebu viden celo s prostim očesom.Ekipa astronomov Evropskega južnega observatorija (ESO) je z 2,2 metra širokim teleskopom v observatoriju La Silla v Čilu opazovala dvojno zvezdo HR 6819 v ozvezdju Teleskop in pri analizi našla dokaze, da tam tiči nevidno telo. Ena izmed vidnih zvezd črno luknjo obkroži vsakih 40 dni, druga pa je od para precej bolj oddaljena.»Velikansko presenečenje je bilo, ko smo dojeli, da gledamo prvi zvezdni sistem, v katerem je črna luknja, in ga lahko vidimo s prostim očesom,« pravi, znanstvenik s češke akademije znanosti in soavtor študije, objavljene v reviji Astronomy & Astrophysics.»Odkritje je zelo vznemirljivo, saj gre za nam najbližjo znano samotno črno luknjo,« je za Delo pojasnila doktorska študentka astrofizike na novogoriški univerzi Katja Bricman, ki sicer ni bila del raziskovalne ekipe. »Za astrofizike je mogoče bolj kot samo odkritje atraktivno tisto, kar lahko s takšnimi opazovanji raziskujemo in kaj se lahko na podlagi raziskovanja o črnih luknjah novega naučimo.«Odkrita črna luknja spada med stelarne in ima štirikratno maso Sonca. Nevidna nebesna telesa se astronomom izdajo, ko požirajo okoliške zvezde, novoodkrita črna luknja pa je mirna in tako v pravem pomenu besede črna.Bricmanova razloži, da je velika večina znanih črnih lukenj z nekajkratno maso Sonca v dvojnih zvezdnih sistemih. »Več kot polovica zvezd, ki jih lahko opazujemo na nočnem nebu, je dvojnih, so pa tako oddaljene, da jih s prostim očesom vidimo kot eno telo. Dvojnim zvezdnim sistemom, v katerem je ena komponenta 'požrešna' črna luknja, pravimo rentgenske dvojnice. Gre za zvezdi v različnih fazah razvoja. Ena, bolj masivna, je že eksplodirala kot supernova in se sesedla v črno luknjo, druga, manj masivna spremljevalka, pa je med tem procesom ostala gravitacijsko vezana na prvo. Obe sta si tako blizu, da lahko črna luknja dobesedno krade snov spremljevalni zvezdi. Medtem ko ukradena snov pada v črno luknjo, se sprosti velikanska količina energije, ki jo lahko zaznamo pri rentgenskih valovnih dolžinah. Takšne požrešne črne luknje oddajajo energijo, zato jih je veliko lažje zaznati kot nepožrešne.«Astronomi so v naši galaksiji do zdaj odkrili nekaj deset črnih lukenj, večina je zelo dejavnih in zato vidnih s teleskopom. Toda po mnenju znanstvenikov se je še veliko zvezd ob koncu življenja sesedlo v črne luknje, to odkritje pa nakazuje, kje naj jih iščejo. Dietrich Baade, astronom pri ESO in soavtor študije, meni, da je odkritje morda le vrh ledene gore in da bodo v prihodnosti odkrili še veliko podobnih trojnih sistemov.»Novo odkritje je posebno, saj priča o črni luknji, nastali na samem, torej brez spremljevalke. Če ne bi gravitacijsko vplivala na dve zvezdi v bližini, bi jo bilo praktično nemogoče zaznati. Verjetno to ni edina samotna črna luknja v naši galaksiji. Resda so manj masivne zvezde, kot na primer naše Sonce, ki se ne razvijejo v črno luknjo, bolj številne od dovolj masivnih, a je tudi teh še vedno ogromno. Zvezde z vsaj osmimi masami Sonca imajo veliko krajši življenjski čas, zato lahko v le nekaj milijonih let eksplodirajo kot supernove in postanejo črne luknje. Zato je takšnih samotnih črnih lukenj v naši galaksiji najverjetneje veliko, a jih ni mogoče zaznati, če v njihovi neposredni okolici ni kakšne druge zvezde, na katero bi črna luknja gravitacijsko vplivala,« težavno odkrivanje opiše Bricmanova.Raziskovalna ekipa meni, da je morda tudi sistem LB 1 v ozvezdju Dvojčkov podoben trojni sistem z notranjim parom in bolj oddaljeno zvezdo.​»Vsako odkritje nove črne luknje je zanimivo, še bolj zanimivo pa je dejstvo, da so črne luknje različnih mas. Nekatere imajo nekaj mas Sonca, druge milijone mas Sonca. Vmes je vrzel, v kateri še nismo odkrili nobene črne luknje. Odkritje vsake nove črne luknje bi lahko veliko pripomoglo k razumevanju tega, kako rastejo in se razvijajo. Odkritje samotne črne luknje, ki vpliva na okoliške zvezde, pa je tudi priložnost za raziskovanje dinamičnih procesov, ki privedejo do zlitja objektov in pri tem oddajo gravitacijske valove,« sklene Bricmanova.