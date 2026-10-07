Črno Sonce slovenskega satelita Trisat-S navdušilo tudi Eso

Evropska vesoljska agencija (Esa) je že tretjič izbrala dosežek slovenskih strokovnjakov za tehnološko fotografijo tedna. Tokrat je pozornost evropske vesoljske javnosti pritegnil posnetek Sonca s črno piko v središču, ki spominja na bleščeče oko v temi vesolja.

Posnetek je v nizki Zemljini orbiti zajela miniaturna kamera na krovu pred kratkim izstreljenega satelita Trisat-S, prikazuje pa t. i. učinek »črnega Sonca« (ang. Black Sun effect). To je optični pojav, ki ga slovenska ekipa podjetja SkyLabs in Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru (UM FERI) spreminja v uporabno vizualno referenco za razvoj avtonomne vesoljske navigacije, so sporočili iz Univerze v Mariboru.

»Učinek črnega Sonca morda na prvi pogled deluje kot napaka pri zajemu slike, a za nas predstavlja ključen navigacijski element. Skupaj z opazovanjem geometrije Zemlje in Lune 'črno Sonce' predstavlja dodatno vizualno referenco, na podlagi katere lahko vesoljsko plovilo samostojno določa svojo orientacijo, položaj in gibanje v prostoru. Naš končni cilj je dati plovilu sposobnost, da preprosto s pogledom na svojo okolico natančno ve, kje se nahaja in kako je usmerjeno, kar je odločilen korak k popolnoma avtonomni navigaciji daleč onkraj Zemlje,« je pojasnil dr. Iztok Kramberger, vodja projekta Trisat na Univerzi v Mariboru in direktor za inovacije pri podjetju SkyLabs.

Nanosatelit Trisat-S sta razvila UM FERI in podjetje SkyLabs. Satelit na krovu nosi kar šest miniaturnih kamer, ki mu zagotavljajo vsestranski pogled na vesoljsko okolje. »Medtem ko nam je Trisat-R ponudil pogled z dveh kamer iz srednje zemljine orbite, nam Trisat-S omogoča hkratni zajem podatkov s šestimi kamerami v nizki orbiti. Ti podatki so neprecenljivi, saj z njimi primerjamo zemeljske simulacije, izpopolnjujemo algoritme in dokončno sklepamo krog med simulacijo, laboratorijskim testiranjem ter realnim vesoljskim poletom,« je pojasnil dr. Kramberger.

Trisat-S je bil eden od šestih komercialnih in izobraževalnih satelitov, ki so v orbito poleteli septembra letos z nosilno raketo spectrum podjetja Isar Aerospace. S to izstrelitvijo je nemško vesoljsko podjetje Isar Aerospace postalo prvo evropsko podjetje, ki je z lastno nosilno raketo doseglo orbito, ter prvo podjetje, ki je uspešno zaključilo izziv »European Launcher Challenge«.

Raketa je poletela z izstrelišča Andoya na Norveškem. FOTO: Isar Aerospace/AFP

Ključno vlogo pri delovanju sistema so odigrali tudi SkyLabsovi strokovnjaki. Miniaturna slikovna tehnologija temelji na SkyLabsovih zaščitnih mehanizmih proti učinkom sevanja, ki so bili uporabljeni že na satelitu Trisat-R. Njihovo delovanje je bilo dodatno preverjeno med več kot 108-urnim eksperimentom v sevalnem okolju Cernovega objekta CHARM, v katerem je kamera zajela več kot štiri milijone slik.

Poleg optične navigacije slovenska ekipa na krovu satelita Trisat-S preizkuša še eno ključno tehnologijo za prihodnost: hibernacijo vesoljskih plovil s praktično ničelno porabo energije, ki je pri satelitu še posebej pomembna zaradi uporabe omejenega primarnega vira energije. Združitev energijsko izjemno učinkovite hibernacije in vizualnega zaznavanja naravnih nebesnih teles naslavlja dve ključni zahtevi dolgotrajnih avtonomnih misij v globokem vesolju: učinkovito upravljanje omejenih energetskih virov in sposobnost samostojne orientacije ter navigacije brez stalne podpore z Zemlje.

Esa je pred tem za fotografijo tedna izbrala tudi fotografijo »Zemlja skozi 2-milimetrsko lečo« z nanosatelita Trisat-R iz leta 2023, letos poleti pa še »Umetnost hadronov« iz Cerna.