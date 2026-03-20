»Čudež«: vzpostavili so stik z izgubljenim vesoljskim plovilom

Evropska vesoljska agencija je sporočila, da je vnovič vzpostavila komunikacijo z enim od plovil odprave Proba 3, potem ko so pred mesecem izgubili stik.

Proba 3 je demonstracijska odprava, ki naj bi trajala dve leti. Izstrelili so jo konec leta 2024.

Sestavljata jo dve plovili – koronograf (CSC) in plovilo za okultacijo ali zakrivanje (OSC). Letita razmeroma blizu drugo drugemu v zelo eliptični tirnici okoli Zemlje s prizemljem 600 kilometrov in odzemljem 60.530 kilometrov. Razdalja med njima je v operativni fazi le 150 metov, plovili pa delujeta kot eno. In pokazalo se je, da zelo uspešno. Plovilo OSC se je s svojim 1,4-metrskim diskom postavilo natančno pred Sonce, da je ustvarilo mrk, koronograf je nato lahko slikal šibko Sončevo korono v vidni, ultravijolični in polarizirani svetlobi. Vse to sta plovili počeli samodejno, brez kakršnegakoli nadzora z Zemlje. Medtem ko sta bili poravnani, sta ohranjali svojo relativno pozicijo z natančnostjo do milimetra, kar je izjemen dosežek, ki ga omogoča niz inovativnih tehnologij za navigacijo in pozicioniranje.

Ampak: 14. februarja se je nekaj zgodilo plovilu CSC ali koronografu. Plovilo je izgubilo sposobnost pravilne orientacije, zato se je s svojimi sončnimi moduli obrnilo stran od Sonca, posledično so se izpraznile baterije. Plovilo se je ponastavilo v varni način in nato je tiho plulo po vesolju. Vendar pa se je »zgodil čudež, da smo znova vzpostavili stik s plovilom,« je včeraj dejal direktor Ese Josef Aschbacher.

Drugo plovilo OSC je vseskozi sledilo in opazovalo svojega kolega, kako izgubljen kroži okoli Zemlje in pokazalo se je, da se koronograf ravno toliko vrti, da sončni paneli sem ter tja ujamejo nekaj prepotrebnih sončnih žarkov. Strokovnjaki pri Esi niso počivali in so zagrabili priložnost, da vzpostavijo stik. In so ga, plovilo se je znova obrnilo proti Soncu in baterije se znova polnijo. »Da smo se slišali s koronografom je krasna novica in veliko olajšanje,« je dodal vodja odprave Damien Galano.

Ilustracija poravnave obeh plovil, da bo odprava lahko opazovala Sončevo zunanjo atmosfero. FOTO: Esa - P. Carril

Pri Esi bodo zdaj prižgali še vse znanstvene instrumente, da bodo preverili, koliko škode je nastalo zaradi pomanjkanja energije.

Sončeva korona je velika uganka naše zvezde, v tej zunanji plasti se temperature namreč gibljejo med enim in tremi milijoni stopinj Celzija. Medtem ima »površje« ali fotosfera Sonca »le« okoli 550 stopinj Celzija. Korona je za teleskope večinoma nevidna zaradi močne svetlobe, dobra priložnost za opazovanje pa so mrk, vendar na Zemlji mrk, ki ga povzroči Luna, traja le nekaj minut, prav tako je pojav relativno redek. Letos bo popolni sončni mrk mogoče opazovati v Španiji, delnega tudi pri nas. No, plovili v odpravi Proba pa lahko mrk ustvarjata od 10 do 12 ur vsak teden, so še dodali pri Esi. Sončevo korono med drugim opazuje tudi Nasino plovilo Parker.