Da bi suše in poplave napovedovali več mesecev vnaprej

Včasih smo govorili o meteorologiji, zdaj pa o znanosti o zemeljskem sistemu, pravi Xubin Zeng.

Hude suše, vročinski valovi in ​​požari v naravi, pa tudi poplave, močno deževje in nevihte v obdobju podnebnih sprememb so vse bolj nevarni. Z boljšim opazovanjem oblakov in aerosolov, analizo teh pojavov ter učinkovitejšim modeliranjem in napovedovanjem bomo dobili več podatkov, ki jih družba in odločevalci potrebujejo za načrtovanje. Zato je bil zasnovan program Gewex (Global Energy and Water Exchange), v katerem mreža znanstvenikov zbira informacije o globalnih vodnih in energetskih ciklih. Ti podatki, pridobljeni z opazovanji in raziskavami, bodo pomagali pri napovedovanju sprememb v svetovnem podnebju, pravi dr. Xubin Zeng, ki skupaj s Francozom dr. Janom Polcherjem vodi znanstveni usmerjevalni odbor Gewexa. Od leta 1994 dela v ZDA, večinoma na Univerzi v Arizoni v Tucsonu, kjer je ...