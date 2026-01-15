Da bi suše in poplave napovedovali več mesecev vnaprej

Včasih smo govorili o meteorologiji, zdaj pa o znanosti o zemeljskem sistemu, pravi Xubin Zeng.
Galerija
Satelit Swot meri višino skoraj vse vode na površini Zemlje in zagotavlja enega najbolj podrobnih in celovitih pogledov na oceane in sladkovodne vire planeta doslej. Na posnetku so podatki za reko Jukon na Aljaski. FOTO: Nasa
Hude suše, vročinski valovi in požari v naravi, pa tudi poplave, močno deževje in nevihte v obdobju podnebnih sprememb so vse bolj nevarni. Z boljšim opazovanjem oblakov in aerosolov, analizo teh pojavov ter učinkovitejšim modeliranjem in napovedovanjem bomo dobili več podatkov, ki jih družba in odločevalci potrebujejo za načrtovanje.
Zato je bil zasnovan program Gewex (Global Energy and Water Exchange), v katerem mreža znanstvenikov zbira informacije o globalnih vodnih in energetskih ciklih. Ti podatki, pridobljeni z opazovanji in raziskavami, bodo pomagali pri napovedovanju sprememb v svetovnem podnebju, pravi dr. Xubin Zeng, ki skupaj s Francozom dr. Janom Polcherjem vodi znanstveni usmerjevalni odbor Gewexa. Od leta 1994 dela v ZDA, večinoma na Univerzi v Arizoni v Tucsonu, kjer je ...
Komentarji