Da bodo astronavti zdravi tudi na Marsu

Neomejen dostop | že od 14,99€
Doc. dr. Janez Urevc je asistent v Laboratoriju za numerično modeliranje in simulacije Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani.
Razvijamo računalniške modele in medicinsko opremo, s katerimi spremljamo, kako se telo odziva na različne fiziološke obremenitve, pri astronavtih v vesolju in pri ljudeh na Zemlji. Uporabni so tako pri rehabilitaciji kot tudi pri zgodnjem odkrivanju bolezni, na primer globoke venske tromboze.
Ker je racionalna in temelji na dejstvih. Zelo blizu so mi tudi njen sistematičen in urejen pristop k raziskovanju ter zahteva po jasni in natančni komunikaciji.
Naše naprave lahko nekoč pomagajo astronavtom, da ostanejo zdravi na dolgih misijah, kot bi bila pot na Mars. Upamo pa tudi, da bodo zdravnikom pomagale zgodaj zaznati krvne strdke, preprečiti zlome kolkov pri starostnikih in olajšati fizioterapijo.
Težko bi rekel, da sem to zares kdaj vedel vnaprej. Ob koncu študija sem ugotovil, da me najbolj privlačijo spoznavanje konceptov, povezovanje idej z različnih področij in ustvarjanje nečesa novega. Takrat se je pokazala priložnost, da se na ljubljanski fakulteti za strojništvo zaposlim kot asistent. Raziskovalno sem lahko začel s povsem novim področjem, biomehaniko, kar mi je dalo veliko svobode. Poleg raziskovanja pa sem dobil še možnost delati s študenti, kar mi je prav tako v veliko veselje.
Najprej sem oče. Rad se ukvarjam s športom in raziskujem, kako različni načini treninga ali prehrana vplivajo na mojo zmogljivost. Povsem amatersko se igram tudi s programiranjem mikroprocesorjev in elektroniko. Če mi ostane še kaj prostega časa, se rad posvetim glasbi, občasno kaj ustvarjam iz lesa, vedno pa rad preberem kakšno dobro knjigo.
Biti radoveden in potrpežljiv (oziroma znati uživati v poti raziskovanja). Pot do odkritij je vse prej kot ravna.
Da bodo roboti ali humanoidi delovali povsem samostojno, brez našega nadzora.
Ne, vsaj za zdaj ne. Pravzaprav se ukvarjam s tem, kako zmanjšati negativne vplive mikrogravitacije, in teh je že pri misijah, ki trajajo manj kot pol leta, kar veliko. Pot na Mars pa bi bila še bistveno daljša in zato precej zahtevnejša.
Na jedrsko energijo.
Uf, to je pa res težko vprašanje. Če bi moral izbrati le enega, bi bil to Richard P. Feynman. Njegov način razumevanja znanosti in neustavljiva radovednost sta bila izjemna, hkrati pa je bil zelo zanimiv in duhovit človek.
Knjigo Električno vesolje Davida Bodanisa, ker lepo pokaže znanost in življenje znanstvenikov. Za zabavo pa Gotovo se šalite, gospod Feynman! R. P. Feynmana. Če pa raje poslušate, priporočam podkaste StarTalk, Lex Fridman in Veritasium.
Da se tudi strojniki ukvarjamo s preučevanjem človeške fiziologije.
Komentarji