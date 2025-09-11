Da bodo astronavti zdravi tudi na Marsu

Doc. dr. Janez Urevc je asistent v Laboratoriju za numerično modeliranje in simulacije Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani.

Predstavite nam instrument, ki ga najpogosteje ali najraje uporabljate pri delu.

Kako bi povprečno razgledanemu v največ sto besedah razložili, kaj raziskujete?

Moj »instrument« so programski jeziki in računalniški programi. Ti mi omogočajo vpogled v obnašanje in razumevanje fizikalnega sveta, ne da bi morali izdelati številne prototipe in izvajati eksperimente. Razvijamo na primer računalniške modele srčno-žilnega sistema, s katerimi lahko »pogledamo« v dele telesa, kjer z običajnimi meritvami težko pridemo do podatkov. Podobno pri konstrukcijah – namesto da bi izdelali pravo konstrukcijo, jo najprej preizkusimo in analiziramo z uporabo računalniških simulacij. Seveda pa brez pravih eksperimentalnih meritev ne gre – te so nujne tako za določitev lastnosti materialov in modelnih parametrov kot tudi za preverjanje, ali računalniške simulacije držijo.

Razvijamo računalniške modele in medicinsko opremo, s katerimi spremljamo, kako se telo odziva na različne fiziološke obremenitve, pri astronavtih v vesolju in pri ljudeh na Zemlji. Uporabni so tako pri rehabilitaciji kot tudi pri zgodnjem odkrivanju bolezni, na primer globoke venske tromboze.

Zakaj imate radi znanost?

Ker je racionalna in temelji na dejstvih. Zelo blizu so mi tudi njen sistematičen in urejen pristop k raziskovanju ter zahteva po jasni in natančni komunikaciji.

Kaj dobrega bi vaše delo lahko prineslo človeštvu?

Naše naprave lahko nekoč pomagajo astronavtom, da ostanejo zdravi na dolgih misijah, kot bi bila pot na Mars. Upamo pa tudi, da bodo zdravnikom pomagale zgodaj zaznati krvne strdke, preprečiti zlome kolkov pri starostnikih in olajšati fizioterapijo.

Kdaj ste vedeli, da boste raziskovalec?

Težko bi rekel, da sem to zares kdaj vedel vnaprej. Ob koncu študija sem ugotovil, da me najbolj privlačijo spoznavanje konceptov, povezovanje idej z različnih področij in ustvarjanje nečesa novega. Takrat se je pokazala priložnost, da se na ljubljanski fakulteti za strojništvo zaposlim kot asistent. Raziskovalno sem lahko začel s povsem novim področjem, biomehaniko, kar mi je dalo veliko svobode. Poleg raziskovanja pa sem dobil še možnost delati s študenti, kar mi je prav tako v veliko veselje.

Kaj zanimivega poleg raziskovanja še počnete?

Najprej sem oče. Rad se ukvarjam s športom in raziskujem, kako različni načini treninga ali prehrana vplivajo na mojo zmogljivost. Povsem amatersko se igram tudi s programiranjem mikroprocesorjev in elektroniko. Če mi ostane še kaj prostega časa, se rad posvetim glasbi, občasno kaj ustvarjam iz lesa, vedno pa rad preberem kakšno dobro knjigo.

Kaj je ključna lastnost dobrega znanstvenika?

Biti radoveden in potrpežljiv (oziroma znati uživati v poti raziskovanja). Pot do odkritij je vse prej kot ravna.

Katero bo najbolj prelomno odkritje ali spoznanje v znanosti, ki bo spremenilo tok zgodovine v času vašega življenja?

Da bodo roboti ali humanoidi delovali povsem samostojno, brez našega nadzora.

Bi odpotovali na Mars, če bi se vam ponudila priložnost?

Ne, vsaj za zdaj ne. Pravzaprav se ukvarjam s tem, kako zmanjšati negativne vplive mikrogravitacije, in teh je že pri misijah, ki trajajo manj kot pol leta, kar veliko. Pot na Mars pa bi bila še bistveno daljša in zato precej zahtevnejša.

Na kateri vir energije bi stavili za prihodnost?

Na jedrsko energijo.

S katerim znanstvenikom v vsej zgodovini človeštva bi šli na kavo?

Uf, to je pa res težko vprašanje. Če bi moral izbrati le enega, bi bil to Richard P. Feynman. Njegov način razumevanja znanosti in neustavljiva radovednost sta bila izjemna, hkrati pa je bil zelo zanimiv in duhovit človek.

Katero knjigo, film, predavanje, spletno stran s področja znanosti priporočate bralcu?

Knjigo Električno vesolje Davida Bodanisa, ker lepo pokaže znanost in življenje znanstvenikov. Za zabavo pa Gotovo se šalite, gospod Feynman! R. P. Feynmana. Če pa raje poslušate, priporočam podkaste StarTalk, Lex Fridman in Veritasium.

Česa ne vemo o vašem področju, pa bi nas presenetilo?

Da se tudi strojniki ukvarjamo s preučevanjem človeške fiziologije.