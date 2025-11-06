Dan samskih: pristni Windows 11 in MS Office 2021 že od 11 EUR

Gre za globalni nakupovalni fenomen, dan, ko se na trg zgrinjajo neverjetne ponudbe in nepremagljivi popusti, kar ustvarja raj za pametne kupce.

Ko se svet pripravlja na največji nakupovalni spektakel leta, vas vabimo, da raziščete ekskluzivno ponudbo Microsoftovih izdelkov na Keysoff.com, ki je ne smete zamuditi. V tem članku boste našli zakladnico poceni Microsoftovih izdelkov, ki so na voljo na Keysoff Single's Day Razprodaja za omejen čas. Uživajte v vseživljenjski produktivnosti z Office 2021 Pro Plus za 30,66 EUR (redna cena 249 EUR) od danes naprej. Ta enkratni nakup vam omogoča vseživljenjsko licenco za vse potrebne pripomočke za opravljanje dela. Pozdravite celoten paket aplikacij za produktivnost, kot so Word, Excel, PowerPoint, Outlook in še več. Ne glede na to, ali delate na daljavo ali preprosto raje shranjujete in urejate dokumente lokalno, je Office 2021 rešitev za neprekinjeno produktivnost. Pohitite, da izkoristite to nizko ceno med razprodajo ob dnevu samskih!

Pridobite MS Office z 90-odstotnim popustom brez kode za popust

Nadgradite na Win 11 Pro in pridobite naslednjo raven varnosti, oblikovanja in zmogljivosti, da boste svoj računalnik pripravili na prihodnost — vse to za le 13,55 EUR (redna cena 199 EUR) na Keysoff. Windows 11 Pro vam ponuja eleganten, uporabniku prijazen vmesnik, bogat z naprednimi varnostnimi funkcijami. Od biometrične prijave do šifrirane avtentikacije, Windows 11 Pro ohranja vaše podatke varne, hkrati pa omogoča brezskrbno večopravilnost. Z UI-pogojenim osebnim pomočnikom Copilot lahko opravljate več stvari hitreje — naj gre za povzetek spletne strani, prilagoditev sistemskih nastavitev ali celo generiranje predlogov za kodo med tipkanjem. Pomočnik je vgrajen v Windows, kar omogoča preprost dostop prek opravilne vrstice ali s hitro bližnjico.

Najboljša ponudba Windowsov že od 8 EUR naprej

62-odstotni popust na še več Officeov in pakete (koda: SKK62)

Veliki paketi, nepremagljive cene

Računalniška orodja (brez kode za popust)

Keysoff vam ne ponuja le odličnih izdelkov, ampak tudi izvrstne poprodajne storitve; če boste kupovali na Keysoffu, so vam na voljo tudi vseživljenjske poprodajne storitve. Zdaj imate odlično priložnost, da s to ponudbo prihranite denar pri nadgradnji svojega računalnika.

Za svoje visokokakovostne izdelke in profesionalne storitve je Keysoff prejel že 900 ocen resničnih uporabnikov na strani TrustPilot s povprečno oceno 4,9 in 98 % zadovoljnih strank. Za tehnično pomoč 24 ur na dan in vseživljenjske poprodajne storitve pišite Keysoffu: service@keysoff.com.

Kako je lahko tako poceni? Kaj morate vedeti o tem?

Pomembno je vedeti, da obstajata dve vrsti licenc. Komercialne, ki jih je mogoče kupiti tudi na MS-ovem spletnem mestu, in OEM, kar je kratica za proizvajalca originalne opreme. Po funkcionalnosti sta enaki.

Rabljeni programski ključi se lahko v skladu s sklepom Evropskega sodišča v Evropski uniji prodajajo popolnoma zakonito.

Vendar obstaja razlika v podpori in uporabi med obema različicama. Komercialna različica se lahko uporablja na več računalnikih, različica OEM pa je vezana na strojno opremo, na kateri je bila prvič aktivirana.

Spletna trgovina Keysoff.com prodaja tako imenovane licence OEM.

Keysoff.com vsak dan proda približno 1500 licenc po vsem svetu. Garancijsko nadomestilo se aktivira le v enem odstotku primerov.

