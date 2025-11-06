Dan samskih: pristni Windows 11 in MS Office 2021 že od 11 EUR

Neomejen dostop | že od 14,99€
Gre za globalni nakupovalni fenomen, dan, ko se na trg zgrinjajo neverjetne ponudbe in nepremagljivi popusti, kar ustvarja raj za pametne kupce.
Ko se svet pripravlja na največji nakupovalni spektakel leta, vas vabimo, da raziščete ekskluzivno ponudbo Microsoftovih izdelkov na Keysoff.com, ki je ne smete zamuditi. V tem članku boste našli zakladnico poceni Microsoftovih izdelkov, ki so na voljo na Keysoff Single's Day Razprodaja za omejen čas. Uživajte v vseživljenjski produktivnosti z Office 2021 Pro Plus za 30,66 EUR (redna cena 249 EUR) od danes naprej. Ta enkratni nakup vam omogoča vseživljenjsko licenco za vse potrebne pripomočke za opravljanje dela. Pozdravite celoten paket aplikacij za produktivnost, kot so Word, Excel, PowerPoint, Outlook in še več. Ne glede na to, ali delate na daljavo ali preprosto raje shranjujete in urejate dokumente lokalno, je Office 2021 rešitev za neprekinjeno produktivnost. Pohitite, da izkoristite to nizko ceno med razprodajo ob dnevu samskih!
Nadgradite na Win 11 Pro in pridobite naslednjo raven varnosti, oblikovanja in zmogljivosti, da boste svoj računalnik pripravili na prihodnost — vse to za le 13,55 EUR (redna cena 199 EUR) na Keysoff. Windows 11 Pro vam ponuja eleganten, uporabniku prijazen vmesnik, bogat z naprednimi varnostnimi funkcijami. Od biometrične prijave do šifrirane avtentikacije, Windows 11 Pro ohranja vaše podatke varne, hkrati pa omogoča brezskrbno večopravilnost. Z UI-pogojenim osebnim pomočnikom Copilot lahko opravljate več stvari hitreje — naj gre za povzetek spletne strani, prilagoditev sistemskih nastavitev ali celo generiranje predlogov za kodo med tipkanjem. Pomočnik je vgrajen v Windows, kar omogoča preprost dostop prek opravilne vrstice ali s hitro bližnjico.
Keysoff vam ne ponuja le odličnih izdelkov, ampak tudi izvrstne poprodajne storitve; če boste kupovali na Keysoffu, so vam na voljo tudi vseživljenjske poprodajne storitve. Zdaj imate odlično priložnost, da s to ponudbo prihranite denar pri nadgradnji svojega računalnika.
Za svoje visokokakovostne izdelke in profesionalne storitve je Keysoff prejel že 900 ocen resničnih uporabnikov na strani TrustPilot s povprečno oceno 4,9 in 98 % zadovoljnih strank. Za tehnično pomoč 24 ur na dan in vseživljenjske poprodajne storitve pišite Keysoffu: service@keysoff.com.
Naročink oglasne vsebine je Century Genius LTD.