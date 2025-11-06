  • Delo mediji d.o.o.
    Predstavitvena informacija  |   Znanoteh

    Dan samskih: pristni Windows 11 in MS Office 2021 že od 11 EUR

    Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
    FOTO: Depositphotos
    Galerija
    FOTO: Depositphotos
    Promo Delo
    6. 11. 2025 | 09:36
    7:42
    A+A-

    Gre za globalni nakupovalni fenomen, dan, ko se na trg zgrinjajo neverjetne ponudbe in nepremagljivi popusti, kar ustvarja raj za pametne kupce.

    Ko se svet pripravlja na največji nakupovalni spektakel leta, vas vabimo, da raziščete ekskluzivno ponudbo Microsoftovih izdelkov na Keysoff.com, ki je ne smete zamuditi. V tem članku boste našli zakladnico poceni Microsoftovih izdelkov, ki so na voljo na Keysoff Single's Day Razprodaja za omejen čas. Uživajte v vseživljenjski produktivnosti z Office 2021 Pro Plus za 30,66 EUR (redna cena 249 EUR) od danes naprej. Ta enkratni nakup vam omogoča vseživljenjsko licenco za vse potrebne pripomočke za opravljanje dela. Pozdravite celoten paket aplikacij za produktivnost, kot so Word, Excel, PowerPoint, Outlook in še več. Ne glede na to, ali delate na daljavo ali preprosto raje shranjujete in urejate dokumente lokalno, je Office 2021 rešitev za neprekinjeno produktivnost. Pohitite, da izkoristite to nizko ceno med razprodajo ob dnevu samskih!

    Pridobite MS Office z 90-odstotnim popustom brez kode za popust

    FOTO: Century Genius LtdLTD
    FOTO: Century Genius LtdLTD

    Nadgradite na Win 11 Pro in pridobite naslednjo raven varnosti, oblikovanja in zmogljivosti, da boste svoj računalnik pripravili na prihodnost — vse to za le 13,55 EUR (redna cena 199 EUR) na Keysoff. Windows 11 Pro vam ponuja eleganten, uporabniku prijazen vmesnik, bogat z naprednimi varnostnimi funkcijami. Od biometrične prijave do šifrirane avtentikacije, Windows 11 Pro ohranja vaše podatke varne, hkrati pa omogoča brezskrbno večopravilnost. Z UI-pogojenim osebnim pomočnikom Copilot lahko opravljate več stvari hitreje — naj gre za povzetek spletne strani, prilagoditev sistemskih nastavitev ali celo generiranje predlogov za kodo med tipkanjem. Pomočnik je vgrajen v Windows, kar omogoča preprost dostop prek opravilne vrstice ali s hitro bližnjico.

    Najboljša ponudba Windowsov že od 8 EUR naprej

    62-odstotni popust na še več Officeov in pakete (koda: SKK62)

    Veliki paketi, nepremagljive cene

    Računalniška orodja (brez kode za popust)

    Keysoff vam ne ponuja le odličnih izdelkov, ampak tudi izvrstne poprodajne storitve; če boste kupovali na Keysoffu, so vam na voljo tudi vseživljenjske poprodajne storitve. Zdaj imate odlično priložnost, da s to ponudbo prihranite denar pri nadgradnji svojega računalnika.

    Za svoje visokokakovostne izdelke in profesionalne storitve je Keysoff prejel že 900 ocen resničnih uporabnikov na strani TrustPilot s povprečno oceno 4,9 in 98 % zadovoljnih strank. Za tehnično pomoč 24 ur na dan in vseživljenjske poprodajne storitve pišite Keysoffu: service@keysoff.com.

    Kako je lahko tako poceni? Kaj morate vedeti o tem?

    • Pomembno je vedeti, da obstajata dve vrsti licenc. Komercialne, ki jih je mogoče kupiti tudi na MS-ovem spletnem mestu, in OEM, kar je kratica za proizvajalca originalne opreme. Po funkcionalnosti sta enaki.
    • Rabljeni programski ključi se lahko v skladu s sklepom Evropskega sodišča v Evropski uniji prodajajo popolnoma zakonito.
    • Vendar obstaja razlika v podpori in uporabi med obema različicama. Komercialna različica se lahko uporablja na več računalnikih, različica OEM pa je vezana na strojno opremo, na kateri je bila prvič aktivirana.
    • Spletna trgovina Keysoff.com prodaja tako imenovane licence OEM.
    • Keysoff.com vsak dan proda približno 1500 licenc po vsem svetu. Garancijsko nadomestilo se aktivira le v enem odstotku primerov.

    Naročink oglasne vsebine je Century Genius LTD.

    Novice  |  Črna kronika
    Oškodovanje upnikov

    Sodba padla malo pred zastaranjem

    Urško Jurkovič so obsodili na 18-mesečno pogojno kazen.
    Aleksander Brudar 5. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Boj proti korupciji

    Ivan Gale po več letih od razkritja spregovoril: Pusti, saj ne boš nič spremenil

    Najbolj znana slovenska žvižgača razkrivata svoje izkušnje s sistemom in življenju po razkritjih.
    Beti Burger 4. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš o napetostih na Dolenjskem: »Slovenija je na tem, da poči«

    Žerdin in Markeš sta v ospredje postavila volitve v New Yorku, pobudo Inštituta 8. marec, situacijo na Dolenjskem in sodno odločitev glede vdora v prostore RTV.
    5. 11. 2025 | 16:16
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Obtožnica

    Kaj se je zgodilo z Romi, ki so brutalno pretepli kmeta iz Kleč?

    Napadeni kmet pravi, da je veliko Romov, s katerimi nima težav, izstopajo pa posamezniki.
    Tomica Šuljić 4. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Supermoč

    Jan Peloza: Podjetništvo mora imeti značaj, voditelj nalogo služiti ekipi

    Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Vredno branja

    Dan samskih: pristni Windows 11 in MS Office 2021 že od 11 EUR

    Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Vredno branja

    Radenska obnavlja gozdove – tudi s pomočjo osnovnošolcev

    V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 09:52
    Preberite več
    JAVNI RAZPIS

    Nova sredstva za nevladne organizacije

    Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Milka Bizovičar 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Zvezde vas čakajo: Glasujte za svoja favorita

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Century Genius LTDWindowsračunalnikiprogramska oprema
    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Legendarni nizozemski napadalec po polemiki v Bruggeu: To ni bil prekršek

    Nekdanji napadalec Ajaxa in AC Milana Marco Van Basten je komentiral, da bi se včerajšnji dvoboj med Bruggeem in Barcelono moral končati z zmago Belgijcev.
    6. 11. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ministrstvo za pravosodje

    SD bo premieru Golobu predlagala kandidatko za novo pravosodno ministrico

    Kandidatka bo, če bo potrjena, na položaju nasledila Andrejo Katič, ki je odstopila zaradi objektivne odgovornosti po napadu v Novem mestu.
    6. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
