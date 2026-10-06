Danes bodo klicali fizike

Danes bodo v Stockholmu na Švedskem razglasili dobitnike Nobelove nagrade za fiziko.

Teden razglasitev letošnjih Nobelovih nagrad se je začel z nagrado za medicino. Prejmejo jo nemška znanstvenika Peter Hegemann in Georg Nagel ter ameriški znanstvenik Karl Deisseroth za odkritja na področju optogenetike.

Jutri bodo razglasili še dobitnike nagrade za kemijo, v četrtek za literaturo in v petek za mir. V ponedeljek, 12. oktobra, bodo nato znani še dobitniki nagrade za ekonomijo. Podelitev nagrad bo 10. decembra, na obletnico smrti Alfreda Nobela, švedskega kemika, inženirja in izumitelja dinamita. Tako kot vsako leto jih bodo podelili v Stockholmu, z izjemo najprestižnejše nagrade za mir, ki jo podelijo v Oslu. Letos nagrade prinašajo ček v višini 12 milijonov švedskih kron (dobrih 1,06 milijona evrov). Če je nagrajencev več, se znesek med njimi razdeli.