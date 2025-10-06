  • Delo mediji d.o.o.
    Znanoteh

    Nobelova nagrada za raziskave imunske tolerance

    Nobelovo nagrado za medicino in fiziologijo prejmejo Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell in Šimon Sakaguči »za odkritja na področju periferne imunske tolerance«.
    Nobelova nagrada za medicino FOTO: Nobel Prize  
    Galerija
    Nobelova nagrada za medicino FOTO: Nobel Prize  
    Saša Senica
    6. 10. 2025 | 09:06
    6. 10. 2025 | 12:15
    3:43
    A+A-

    Močan imunski sistem telesa je treba uravnavati, sicer lahko napade naše lastne organe. Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell in Šimon Sakaguči so prejeli Nobelovo nagrado za fiziologijo ali medicino za leto 2025 za svoje revolucionarne odkritje na področju periferne imunske tolerance, ki preprečuje, da bi imunski sistem škodoval telesu, so sporočili iz Nobelovega odbora Karolinskega inštituta. Nagrajenci so identificirali varnostnike imunskega sistema, regulativne T-celice, ki preprečujejo, da bi imunske celice napadale naše lastno telo.

    »Njihova odkritja so bila odločilna za naše razumevanje delovanja imunskega sistema in razlogov, zakaj se pri vseh nas ne razvijejo resne avtoimunske bolezni,« je v obrazložitvi nagrade poudaril Olle Kämpe, predsednik Nobelovega odbora.

    Mary E. Brunkow je bila rojena leta 1961, doktorirala je na Univerzi Princeton v ZDA, zdaj je zaposlena na Inštitutu za sistemsko biologijo v Seattlu. Fred Ramsdell je bil rojen leta 1960, doktoriral je na Univerzi v Los Angelesu, zdaj je znanstveni sodelavec podjetja Sonoma Biotherapeutics v San Franciscu. Šimon Sakaguči pa je bil rojen leta 1951. Doktoriral je na Univerzi v Kjotu na Japonskem, zdaj je izredni profesor na Centru za raziskave na področju imunologije Univerze v Osaki. 

    Thomas Perlmann, generalni sekretar Nobelovega odbora, je na novinarski povedal, da je z veselo novico priklical le Sakagučija, ki je bil izjemno hvaležen, Američana pa verjetno še spita. 

    T-celice

    Brez imunskega sistema bi ljudje kar hitro izginili z obličja planeta, saj je to naš glavni ščit pred tisočimi mikrobi, ki napadajo naše telo. Mikrobi vseskozi spreminjajo svoje delovanje, da bi se pretihotapili v celice, hkrati pa ima naš imunski sistem še »napako«, da napade tudi lastno telo. Kako torej imunski sistem določi, kaj naj napade in kaj naj brani?

    Trojica raziskovalec je identificirala »varnostnike« imunskega sistema, regulativne T-celice, ki preprečujejo, da bi imunske celice napadle naše lastno telo. Prvo ključno odkritje je Japoncu uspelo leta 1995. »Takrat je bilo veliko raziskovalcev prepričanih, da se imunski toleranca razvije le zaradi eliminacije potencialno škodljivih imunskih celic v timusu, in sicer prek procesa, imenovanega centralna toleranca. Sakaguči je pokazal, da je imunski sistem bolj zapleten, in odkril doslej neznano vrsto imunskih celic, ki ščitijo telo pred avtoimunskimi boleznimi,« so pojasnili v obrazložitvi. Do drugega ključnega odkritja sta Američana prišla leta 2001, ko sta predstavila razlago, zakaj je bila določena vrsta miši posebej dovzetna za avtoimunske bolezni. Odkrila sta, da imajo miši mutacijo v genu, ki sta ga poimenovala Foxp3. Pokazala sta tudi, da mutacije v človeškem ekvivalentu tega gena povzročajo resno avtoimunsko bolezen IPEX (Imunska disregulacija, Poliendokrinopatija, Enteropatija, X-vezan sindrom). Gre za zelo redko bolezen, največkrat se kaže z avtoimunsko enteropatijo, dermatitisom in avtoimunsko endokrinopatijo (najpogosteje sladkorno boleznijo tipa 1), vendar obstajajo tudi druge oblike.

    Dve leti kasneje je Šimon Sakaguči uspel povezati ta odkritja. »Dokazal je, da gen Foxp3 uravnava razvoj celic, ki jih je identificiral leta 1995. Te celice, zdaj znane kot regulativne T-celice, nadzorujejo druge imunske celice in zagotavljajo, da naš imunski sistem tolerira lastna tkiva.«

    V obrazložitvi so pri Nobelovem odboru še poudarili, da so odkritja nagrajencev sprožila razvoj področja periferne tolerance in spodbudila razvoj medicinskih zdravljenj raka in avtoimunskih bolezni. To lahko vodi tudi k uspešnejšim presaditvam. Več teh zdravljenj je trenutno v fazi kliničnih preskušanj.

    Posnetek razglasitve:

    Lani sta nagrado prejela ameriška znanstvenika Victor Ambros in Gary Ruvkun za odkritje nove vrste kratkih molekul - mikro RNK - in njihove vloge pri uravnavanja izražanja genov. Odkritje bi lahko bilo pomembno za razvoj varnega in učinkovitega genskega zdravljenja.

    Milijon evrov

    Z razglasitvijo dobitnikov nagrade za medicino seje  v Stockholmu začel teden razglasitev letošnjih Nobelovih nagrad. V torek bo v Stockholmu sledila razglasitev dobitnikov nagrade za fiziko, v sredo za kemijo, v četrtek za literaturo, zadnje, za ekonomijo, pa 13. oktobra.

    Prve Nobelove nagrade – za medicino, fiziko, kemijo, literaturo in mir – so bile podeljene leta 1901, pet let po Nobelovi smrti. Leta 1968, ko je švedska centralna banka praznovala 300. obletnico, je ustanovila nagrado za ekonomske znanosti v spomin na Alfreda Nobela z donacijo Nobelovi fundaciji. 

    Vsaka nagrada je danes vredna 11 milijonov švedskih kron ali skoraj milijon evrov, poleg tega dobitniki dobijo zlato medaljo in diplomo ter seveda večno slavo. Nagrado si lahko delijo do trije dobitniki. Nobelove nagrade nagrajencem podelijo 10. decembra, na obletnico Nobelove smrti. Nagrado za mir podeljuje predsednik Norveškega Nobelovega odbora v Oslu, preostale nagrade pa švedski kralj v koncertni dvorani v Stockholmu. 

    Novice  |  Znanoteh
    Nobelove nagrade

    Razkrili bodo Nobelove nagrade: za mir si jo želi Trump

    V preteklosti tudi več spornih odločitev: med najbolj kontroverznimi nagradi za Kissingerja in za lobotomijo.
    Saša Senica 5. 10. 2025 | 08:23
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Nova zdravila

    Molekularno modeliranje na stežaj odpira vrata novim zdravilom

    Prednost bioloških zdravil je, da so veliko bolj specifična in varna, saj ciljajo na točno določeno tarčo, bolnik pa ima zaradi tega manj neželenih učinkov.
    Maja Južnič Sotlar 20. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Intervju z nobelovcem

    Peter Handke: Umreti sredi pisanja bi bilo veličastno!

    Avstrijski pisatelj in nobelovec slovenskih korenin Peter Handke se je za francoski časnik Le Monde razgovoril o ustvarjanju in literarni zapuščini.
    Agata Rakovec Kurent 28. 7. 2025 | 14:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Clippers in Steve Ballmer

    Škandal pred Dončićevim pragom pretresa ligo NBA

    Nedovoljene sponzorske pogodbe grožnja za sedmega najbogatejšega zemljana Steva Ballmerja. V središču afere zvezdnik LA Clippers Kawhi Leonard.
    Nejc Grilc 5. 10. 2025 | 07:10
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Julijske Alpe

    Hrvaški pohodniki so iz Splita in okolice, vračali so se z vzpona na Triglav

    Plaz je zasul tri hrvaške državljane. V izjemno težkih razmerah je danes posredovalo več kot 60 reševalcev, popoldne se je pridružil vojaški helikopter.
    5. 10. 2025 | 11:43
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vredno branja

    Pogačar je naslovu svetovnega dodal še naslov evropskega prvaka

    Vingegaard je odpadel 110 km pred ciljem in je že končal z današnjo dirko.
    Miroslav Cvjetičanin 5. 10. 2025 | 13:24
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Film

    Ste gledali film Dekleta iz Dubaja Mitje Okorna? Za mnenje smo vprašali kritika

    Ema, mlado in ambiciozno dekle, postane elitna spremljevalka v Dubaju.
    4. 10. 2025 | 11:58
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Zeleni prehod

    Energetski sektor nadaljuje pot razogljičenja

    Zeleni prehod zahteva pospešeno elektrifikacijo v vseh sektorjih. Cilj je 32-odstotna do leta 2030.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Obnovljivi viri energije

    Sončna energija prvič v zgodovini postala glavni vir elektrike v EU

    V Evropski uniji skoraj četrtina vse porabljene energije že prihaja iz obnovljivih virov, leta 2030 pa naj bi ta delež dosegel najmanj 42,5 odstotka.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 10. 2025 | 05:50
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Nenačrtovani zastoji prinesejo več milijard izgub

    Številna podjetja se z obratovalnimi zastoji srečujejo večkrat na leto, lahko tudi večdesetkrat na leto.
    Milka Bizovičar 2. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Tehnologija deluje samo, če jo zaposleni podpirajo

    Če je zaposlene strah za službo, če tehnologiji ne zaupajo in ne sodelujejo pri uvedbi v delovne procese, vrednost orodij izpuhti.
    Milka Bizovičar 2. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Novice  |  Svet
    Turizem

    Na Hrvaškem odprli novo letovišče, vredno 85 milijonov evrov

    Podjetje Kermas Istra je dobilo prostor v 50-letno koncesijo od države, po izteku pa bo vse prešlo nazaj v državno last.
    6. 10. 2025 | 11:59
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Vredno branja

    Poslovil se je Blaž Kutin

    Nagrajeni scenarist, pisatelj in režiser je živel je med Ljubljano in Berlinom.
    Zdenko Matoz 6. 10. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Zgodovina se ponavlja, Trump pa je še hitrejši od Hitlerja

    Trump z avtokratskimi ukrepi razgrajuje demokracijo hitreje, kot jo je v svojih časih Hitler, svet pa ob tem nevarno in pasivno molči.
    6. 10. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Težki pogoji

    Đoković zaradi težkih razmer večkrat bruhal (VIDEO)

    Brutalni pogoji v Šanghaju: Sinner je zaradi krčev predal dvoboj in izgubil ključne točke, Đokoviću pa je kljub bruhanju na igrišču uspelo zmagati.
    6. 10. 2025 | 10:59
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Francija

    Francija je spet ostala brez predsednika vlade

    Francoski premier Sébastien Lecornu je še včeraj imenoval svoje ministre, danes pa podal odstop. Macron ga je že sprejel.
    6. 10. 2025 | 10:22
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Zgodovina se ponavlja, Trump pa je še hitrejši od Hitlerja

    Trump z avtokratskimi ukrepi razgrajuje demokracijo hitreje, kot jo je v svojih časih Hitler, svet pa ob tem nevarno in pasivno molči.
    6. 10. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Težki pogoji

    Đoković zaradi težkih razmer večkrat bruhal (VIDEO)

    Brutalni pogoji v Šanghaju: Sinner je zaradi krčev predal dvoboj in izgubil ključne točke, Đokoviću pa je kljub bruhanju na igrišču uspelo zmagati.
    6. 10. 2025 | 10:59
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Francija

    Francija je spet ostala brez predsednika vlade

    Francoski premier Sébastien Lecornu je še včeraj imenoval svoje ministre, danes pa podal odstop. Macron ga je že sprejel.
    6. 10. 2025 | 10:22
    Preberite več
