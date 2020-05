Danes še en poskus zgodovinske izstrelitve

V sredo so postopki tekli do minute natančno, a je bila narava vseeno močnejša od tehnologije. FOTO: NASA/Joel Kowsky/AFP

Bob Behnken (desno) in Doug Hurley sta izkušena astronavta, vajena, da so izstrelitve tudi odpovedane. FOTO: Joe Raedle/AFP

Ameriški ponos

V sredo ni šlo. Nevihtno nebo nad Florido je na koncu preprečilo prvi poskus izstrelitve nove kapsule za prevoz človeške posadke. Naslednja priložnost za zgodovinsko izstrelitev prvega zasebnega vesoljskega plovila za ljudi bo danes ob 21.22 po našem času. Tudi za danes vremenska napoved ni najboljša.Če tudi tokrat ne bo šlo, potem bo nova priložnost v nedeljo.Odločitev, da postopke 17 minut pred načrtovano izstrelitvijo ustavijo, je bila brez dvoma pravilna. Na krovu Spacexovega dragona sta namreč sedela astronavtainin na prvem mestu je varnost. »Zavedam se razočaranja, vreme nas je ustavilo, a to je bil vseeno velik dan za Naso in Spacex, sprejeli smo dobre odločitve. Ozračje je bilo preveč naelektreno in ob izstrelitvi bi lahko mi ustvarili strele,« je v sredo pojasnil direktor NaseUstanovitelj Spacexačuti veliko odgovornost do astronavtov. V intervjujih za ameriške medije je poudaril, da bo uspeh pripisal celotni ekipi, breme najmanjše nesreče pa prevzel na svoja pleča. »Zlasti me je zaskrbelo, ko sem videl njune družinske člane. Sinovoma astronavtov sem obljubil, da smo naredili vse, da se bosta očeta varno vrnila,« je povedal Musk, ki so se mu izpolnile sanje. Letos polnoletno podjetje je bilo namreč zaradi neuspešnih poskusov izstrelitve falcona 1 leta 2008 pred bankrotom. »Ko sem ustanovil Spacex leta 2002, nisem mislil, da bom dočakal ta dan. Če bi mi kdo takrat rekel, da bom danes tu stal z direktorjem Nase, se srečal z astronavti in na izstrelišču 39A imel postavljeno lastno raketo in kapsulo, bi mu odvrnil, kaj si pa ti kadil.«Vesolje je zahtevno področje, kljub skrbnemu načrtovanju gre lahko marsikaj narobe. A ko so v igri roboti, govorimo le o finančni izgubi, človeška življenja so neprecenljiva in tako mora ostati, je poudaril profesor astrofizike dr.. »Raketoplane so ustavili, ker so ocenili, da varnost ni dovolj dobra. Spacex je v preteklih letih vedno igral igro, če kaj ne bo delovalo, bomo pač popravili. A ko govorimo o ljudeh v vesolju, je nujna visoka stopnja zanesljivosti in varnosti, kar seveda stane.«»Vsi smo verjetno malo pobiti. A to je del pogodbe. Vsi smo bili pripravljeni, veseli smo, da je plovilo odlično. Zgodbo bomo ponovili v soboto,« je po odpovedi poleta dejal 53-letni astronavt Hurley, ki je z dobrim prijateljem, 49-letnim Behnkenom – skupaj bosta sicer letela prvič –, opravil legendarno pot od stavbe Neila Armstronga na Cape Canaveralu, v kateri so tradicionalno pripravljali astronavte na polete že iz časov Apollov, do izstrelišča 39A, s katerega je julija 2011 poletel zadnji raketoplan. Od takrat Američani niso imeli svojega plovila za prevoz posadke do orbite oziroma Mednarodne vesoljske postaje.Izstrelitev posadke z ameriških tal z ameriško raketo je za vesoljsko velesilo sila pomembna. »Skoraj devet let ZDA niso mogle pošiljati astronavtov v vesolje z lastnimi plovili, ampak so za to uporabljali ruske sojuze. Rusi so tu zanesljivo in korektno opravljali delo za ves svet [s sojuzi letijo tudi evropski, kanadski in japonski astronavti], vesoljska postaja je delovala nemoteno, cen niso dvignili, tragičnega incidenta k sreči prav tako ni bilo. Stvari so potekale gladko, seveda pa je za vse koristno, da je ponudnikov več. Tu je seveda še ameriški nacionalni ponos,« je razložil Zwitter. Na pomembnost tega dogodka je kazala tudi udeležba vrha ameriške politike.