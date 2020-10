Danes še razglasitev Nobelove nagrade za kemijo

Na vrsti je še zadnja znanstvena Nobelova nagrada. V Stockholmu bodo danes razglasili še letošnjega dobitnika oziroma dobitnike Nobelove nagrade za kemijo.Lani so jo prejeli Američan John B. Goodenough, Britanec M. Stanley Whittingham in Japonec Akira Jošino za razvoj litij-ionske baterije Razglasitev bomo ob 11.45 prenašali na naši spletni strani:Prve letošnje dobitnike Nobelove nagrade so razglasili v ponedeljek, in sicer na področju medicine. Nagrajenci so Američana Harvey J. Alter in Charles M. Rice ter Britanec Michael Houghton za odkritje virusa hepatitisa C Njihovo delo je, kot so poudarili v Nobelovem komiteju, ključno v boju proti virusni bolezni. »Zahvaljujoč njihovemu odkritju so zdaj na voljo zelo občutljivi krvni testi za odkrivanje bolezni in posledično odpravo hepatitisov v številnih delih sveta, kar je močno izboljšalo sliko globalnega zdravja. Njihovo odkritje je prav tako pripomoglo k hitremu razvoju zdravil. Bolezen je zdaj mogoče zdraviti in to vzbuja upanje, da bi lahko izkoreninili hepatitis C. Da bi dosegli ta cilj, je sicer potrebno mednarodno sodelovanje pri izdelavi krvnih testov in zdravil.«Nobelovo nagrado za fiziko pa so letos prejeli Britanec Roger Penrose, Nemec Reinhard Genzel in Američanka Andrea Ghez za odkritja o črni luknji »Odkritja letošnjih lavreatov so postavila temelje za nove študije kompaktnih in supermasivnih objektov. A ta eksotična telesa še vedno porajajo številna vprašanja, ki prosijo za odgovore. Ne le vprašanja o njihovi notranji strukturi, ampak tudi vprašanja, kako testirati naše teorije o gravitaciji pod tako ekstremnimi pogoji v neposredni bližini črne luknje,« je komentiral, predsednik Nobelovega komiteja za fiziko.V četrtek bo znan še nagrajenec za literaturo, v petek pa za mir. Kot zadnjega bodo prihodnji ponedeljek razglasili nagrajenca za ekonomijo.