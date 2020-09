Davno upokojeni satelit je padel na Zemljo

Izstrelitev: 4. septembra 1964

Masa: 478 kg

Pridobivanje energije: dva solarna panela

Število instrumentov: 20

Konec opazovanj: 25. novembra 1969

Skoraj natančno 46 let po izstrelitvi je v soboto v zgornjih plasteh ozračja nad Tihim oceanom zgorel in razpadel Nasin satelit Orbitalni geofizikalni observatorij 1, na kratko OGO 1.Bil je prvi v nizu šestih enakih, ki so imeli nalogo preučevati Zemljino magnetosfero, in obenem zadnji, ki se je od opustitve vse podpore 1. novembra 1971 brezupno upiral gravitaciji.V petih letih delovanja je opravljal dvajset eksperimentov, 12 jih je bilo namenjenih preučevanju delcev, dva sta merila magnetno polje, po eden pa lyman alfa sevanje, medplanetarni prah, ekstremno nizke frekvence, atmosferski tlak, protisij in radijski spekter.Ker se eden od instrumentov ni razvil, se je plovilo ves čas delovanja sukalo okoli svoje osi s petimi obrati na minuto, a je kljub temu lahko opravljalo večino nalog. Pred tednom dni so ga zaznali znanstveniki na opazovalni postaji arizonske univerze, ki je del Nasinega urada za varovanje planeta pred nebesnimi telesi, v atmosferi pa je zgorel 29. avgusta nad južnim delom Francoske Polinezije, kakšnih 160 kilometrov jugovzhodno od Tahitija.