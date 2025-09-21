Deliti lokacijo z bližnjimi: izraz (ne)zaupanja ali oblika nadzora?

V nadaljevanju preberite:

V družbi, kjer smo z varnostnimi kamerami ves čas opazovani, kjer ves čas puščamo digitalne sledi in svoje podatke, večinoma nezavedno, na družbenih omrežjih pa s fotografijami in zapisi tudi zavestno, je postalo vsakdanje tudi deljenje lokacije. Včasih gre za enkratne primere, ko z nekom delimo točno lokacijo srečanja, prav tako pa to lahko postane stalen del odnosa, partnerskega, prijateljskega, družinskega.

Gre v resnici za željo po večji varnosti ali za nezaupanje? Kako graditi na odnosu, v katerem je zaupanje tako krhko? Kako je biti ves čas opazovan, nadzorovan? Kje je tu še prostor za avtonomijo in zasebnost?

Težava je, ker spremljanje lokacije lahko postane obsesivno, denimo pri pretirano zaskrbljenih starših o tem, kje je otrok, ali pa spremljanje lokacije partnerja postane navada ali kompulzija, dodaja doc. dr. Žan Lep z oddelka za psihologijo na ljubljanski Filozofski fakulteti in Pedagoškega inštituta: »To je lahko še posebej problematično v zvezah, v katerih je zaupanje med partnerjema že skrhano, pa potem poskuša eden od njiju svoje sume potrditi ali se pomiriti tako, da neprestano sledi drugemu. To v resnici prinaša le hipno pomiritev, saj se lokacija lahko hitro spremeni, neprestano preverjanje pa postane psihično obremenjujoče.«

Kot odgovarja Maja Vreča, sama motivacija za zalezovanje in nadzorovanje ni zrasla na našem zelniku: »Gre predvsem za manipulativno zlorabo korporacij, ki hočejo vedeti čim več o nas. Te družbe ciljajo na naše pomanjkanje samozavesti in s tem tudi sposobnosti, da zaupamo bližnjim.«