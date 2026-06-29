Delova Znanost ob 40-letnici prejela priznanje Prometej znanosti

Slovenska znanstvena fundacija (SZF) je na slavnostni akademiji v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije podelila priznanja Prometej znanosti za vzorno donatorstvo ter za odličnost v komuniciranju. Priznanje je prejela tudi znanstvena redakcija časnika Delo za 40 let neprekinjenega poslanstva informiranja in ozaveščanja o znanosti ter znanstvenikih z rubriko Znanost.

SZF pospešuje komuniciranje znanosti od leta 2003. Z njim si prizadeva nagraditi slovenske letne in večletne presežke ter opozoriti slovensko znanstveno skupnost, znanstvene novinarje in druge sodelujoče pri ustvarjanju dialoga o znanosti s splošno javnostjo na pomen informiranja, ozaveščanja in vključevanja v znanstveno-raziskovalne procese (državljanska oz. občanska znanost).

SZF pospešuje komuniciranje znanosti od leta 2003. FOTO: Jože Suhadolnik/

V Delu je časopisna rubrika, namenjena znanosti, prvič izšla 30. septembra 1986, naslovljena je bila Znanje za razvoj. To je bila takrat prva priloga dnevnega časopisa, namenjena temu področju. Ekipa se je zgledovala po velikih svetovnih dnevnikih, ki so že leta imeli znanstvene priloge. Po dveh letih se je rubrika Znanje za razvoj preimenovala v Znanost.

Nekaj let pozneje je Znanost v Delu dobila tudi revialno obliko, na 14 dni je izhajala obsežnejša revija, danes izhajamo na treh straneh v Delu ob četrtkih. Pred 40 leti se je čutila potreba po takšni prilogi, tako v samem mediju kot tudi širše v družbi. Znanstvenoraziskovalna sfera je bila takrat dovolj močna in zrela, da je potrebovala več prostora tudi v dnevnem časopisu. To je bil čas ko so se tudi raziskovalci začeli zavedati nujnosti komuniciranja z najširšo javnostjo.

Podelitev nagrad Znanstvene fundacije Slovenije. FOTO: Jože Suhadolnik

Poleg Delove Znanosti so priznanja Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju za leto 2025 prejeli še dr. Iva Hafner Bratkovič (Kemijski inštitut) za komuniciranje zapletenih znanstvenih spoznanj in dosežkov s področja imunskega sistema; prof. dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič (Univerza na Primorskem) za pripravo priročnika o nadarjenosti in nadarjenih Zakaj bi jih učili hoditi, če lahko letijo?; prof. dr. Tomaž Grušovnik (Univerza na Primorskem) za dve avtorski deli v knjižni obliki – Okoljski pojmovnik za mlade ter Argumenti na krožniku; skupina komunikatorjev društva ACM Slovenija: dr. Špela Cerar, dr. Alenka Kavčič, dr. Rok Požar in Nežka Rugelj za dosežke na področju spodbujanja računalniškega mišljenja (tekmovanje ACM Bober); Univerza v Mariboru za izvajanje projekta oooZnanost! v obdobju 2024–2025; Inštitut za biomedicinske vede Medicinske fakultete Univerze v Mariboru za celovit, interdisciplinaren ter družbeno odgovoren program komuniciranja biomedicine v obdobju 2024–2025 in Televizija IDEA, Murska Sobota za zasnovo in izvedbo oddaj Po sledeh napredka v obdobju 2023–2025.

Urednica znastvene redkacije Dela Saša Senica. FOTO: Jože Suhadolnik

Priznanje Prometej znanosti za vzorno donatorstvo so prejeli trije slovenski donatorji, ki so se v letu 2025 odlikovali v darežljivosti za uresničenje aktivnosti SZF, in sicer Aleš Mižigoj (posthumno), akad. prof. dr. Alojz Kralj (posthumno) in akad. prof. dr. Peter Štih.