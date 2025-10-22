Deset milijonov evrov za prebojne raziskovalne projekte

Univerza v Ljubljani (UL) je izbrala štiri mednarodne in interdisciplinarne raziskovalne projekte, ki bodo v naslednjih petih letih prejeli skupno več kot 10 milijonov evrov financiranja. Projekti so bili izbrani na internem pozivu univerze.

Med izbranimi projekti so MATRES, ki raziskuje zgodovino spopadanja družb s podnebnimi in družbenimi spremembami; A-RISE, v katerem iščejo napredne podnebno odporne rešitve za trajnostno biogospodarstvo in družbeno-ekonomski razvoj; KTTK21 o kvantnih tehnologijah za transport in komunikacijo; in KardioEP, v katerem razvijajo nove metode zdravljenja srčnih obolenj z elektroporacijo.

Kot so pojasnili na univerzi, je izbor potekal v dveh fazah. V prvi fazi je univerza med prispelimi prijavami izbrala deset projektov, ki so prejeli financiranje pripravljalne faze v višini 75.000 evrov letno na projekt. V drugi fazi pa je skupina štirih uglednih mednarodnih ocenjevalcev ocenila vseh deset projektov in izbrala štiri, ki bodo v obdobju 2025–2030 prejeli 375.000 evrov letno za izvajanje raziskav. Za projekte, ki vključujejo sodelovanje z zunanjimi partnerji, je UL zagotovila dodatna sredstva v višini letnih vložkov teh partnerjev, in sicer do največ 100.000 evrov letno na projekt. Poleg tega je UL vzpostavila komplementarno shemo financiranja za štiri projekte, ki so v pripravljalni fazi izkazali visoko stopnjo odličnosti, a niso bili izbrani v drugo fazo. Ti projekti bodo deležni 75.000 evrov letno za obdobje dveh let, so še poudarili na ljubljanski univerzi.

»Univerza v Ljubljani s financiranjem izbranih velikih interdisciplinarnih projektov utrjuje svojo zavezanost k raziskovalni odličnosti in mednarodni prepoznavnosti,« je poudaril rektor univerze prof. dr. Gregor Majdič. »S pozivom smo želeli spodbuditi povezovanje med članicami UL ter okrepiti sodelovanje z zunanjimi partnerji, kar bo prispevalo k trajnostnemu razvoju znanosti in družbe. Verjamem, da bodo izbrani raziskovalni projekti pomembno zaznamovali prihodnost raziskovanja na naši univerzi in prispevali k še večji mednarodni uveljavljenosti.«

Prorektor za raziskave in razvoj UL, prof. dr. Gregor Dolinar je dodal, da »s finančno podporo velikim interdisciplinarnim projektom omogočamo razvoj ambicioznih inovativnih idej, ki presegajo meje posameznih znanstvenih disciplin. Poseben poudarek dajemo tudi sodelovanju z gospodarstvom in raziskovalnimi inštituti, saj verjamemo, da je povezovanje znanja ključno, če želimo priti do prebojnih rešitev.«

Izbrani projekti

Nosilec projekta MATRES ali Materialna odpornost v časih okoljskih in družbenih sprememb je izr. prof. dr. Matija Črešnar s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V projektu raziskujejo, kako so se človeške družbe skozi (pra)zgodovino spopadale z okoljskimi in družbenimi spremembami in kako lahko ta spoznanja uporabimo danes in predvsem za jutri. V projektu razvijajo inovativne digitalne rešitve, vključno z večnivojskim digitalnim dvojčkom, ki bo služil za boljše razumevanje in predvidevanje tveganj, ki ogrožajo naš materialni svet, predvsem v smislu naše kulturne dediščine. »Pri svojem pristopu presegamo preprosto delitev med naravo in kulturo ter raziskujemo družbene vloge materialnega sveta, tj. okolja, krajin, materialov in teles,« je poudaril izr. prof. dr. Črešnar.

Projekt A-RISE združuje ekonomiste, fizike in strokovnjake s področij bioloških ter biotehniških ved pri razvoju naprednih podnebnih simulacij, analizi transmisijskih mehanizmov in učinkov na biotsko raznolikost, razvoj (bio)gospodarstva ter širše družbe ter razvoj naprednih tehnoloških rešitev za kmetijstvo, gozdarstvo in druge segmente (bio)gospodarstva, so navedli na univerzi. Cilj je oblikovati interdisciplinarni laboratorij, ki bo podpiral trajnostni razvoj in krepil odpornost družbe na podnebne spremembe. »V družbo želimo prenesti tudi pomen širšega konsenza za uveljavitev predlaganih rešitev, za kar bo izjemno pomembno sodelovanje z deležniki v celotni verigi. Raziskovalna sredstva, ki smo jih pridobili, nam bodo omogočila izvedbo raziskav, ki sicer ne bi bile mogoče,« je izpostavila nosilka projekta prof. dr. Tjaša Redek z ljubljanske Ekonomske fakultete.

Kvantne tehnologije obetajo neslutene priložnosti. V projektu KTTK21, ki ga vodi prof. dr. Janez Bonča z ljubljanske Fakultete za matematiko in fiziko, se ukvarjajo s ključnimi izzivi logistike, navigacije in varne komunikacije in razvijajo kvantne algoritme, kvantno varno infrastrukturo in napredne senzorje. V sodelovanju z industrijskimi partnerji, kot sta Telekom Slovenije in Luka Koper, ter inovativnimi podjetji bo projekt prispeval k razvoju kvantnih tehnologij v skladu z evropsko pobudo Quantum Flagship. »Z združevanjem raziskovalnih skupin Univerze v Ljubljani, industrijskih partnerjev in inovativnih podjetij projekt krepi povezave in vzpostavlja dolgoročni okvir za razvoj kvantnih tehnologij,« je poudaril prof. dr. Bonča.

Projekt KardioEP, v katerem sodelujejo štiri članice UL, UKC Ljubljana, Onkološki inštitut in Institut Jožef Stefan, pa razvija inovativne metode zdravljenja srčnih bolezni z uporabo elektroporacije, umetne inteligence in digitalnih dvojčkov. Cilj je osnovati pacientu prilagojeno zdravljenje ventrikularnih aritmij ter razvoj metod za regeneracijo srčnega tkiva. »V okviru projekta bomo vzpostavili tudi slovenski center za elektrofiziološke raziskave, s čimer bo Univerza v Ljubljani s partnerji postala eno vodilnih svetovnih središč za zdravljenje srčnih bolezni z uporabo elektroporacije,« je poudaril vodja projekta prof. dr. Damijan Miklavčič s Fakultete za elektrotehniko.

