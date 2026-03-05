Deset tisoč korakov? Pomembnejša je intenzivnost in moč

Že dodatnih pet minut zmerne telesne dejavnosti na dan je povezanih z desetodstotnim zmanjšanjem smrtnosti pri večini odraslih, je pred kratkim pokazala metaanaliza, objavljena v medicinski reviji Lancet. Ena najbolj naravnih oblik človekovega gibanja, ki je tudi za izvajanje med najbolj preprostimi, je hoja.

Že nekaj let poslušamo o priporočljivih 10.000 korakih na dan, razne raziskave kažejo, da ima že od pet do sedem tisoč korakov pozitivne učinke. Kot pojasnjuje dr. Tadej Debevec, redni profesor na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani, so taka priporočila za povprečne ljudi, ki ne trenirajo veliko in imajo večinoma sedeči način življenja, smiselna. Lahko so tudi strategija za izboljšanje motivacije, da se ljudje trudijo bolj, ko svoje rezultate spremljajo prek pametnih naprav. A kot poudarja, omenjeno priporočilo ne izvira iz resnih znanstvenih pristopov. Pri vsaki vadbi, ki je koordinacijsko ali kako drugače zahtevna, se poveča možganski pretok, optimizirajo se možganske povezave in celice, merljivo se lahko izboljšajo kognitivne sposobnosti.