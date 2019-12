Deutsche Telekom zamrznil nakupe opreme za 5G 

Trenutno sicer kaže, da Huaweiju ne bodo že vnaprej zaprli vrat. FOTO: Fred Dufour/Afp

Nemški telekomunikacijski operater Deutsche Telekom je danes sporočil, da bo do vladne odločitve o morebitni prepovedi sodelovanja kitajske telekomunikacijske družbe Huawei pri vzpostavljanju omrežja 5G v Nemčiji zamrznil vse dejavnosti, povezane z nakupi opreme za tehnologijo 5G. Trenutno sicer kaže, da Huaweiju ne bodo že vnaprej zaprli vrat.Kot so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočili iz Deutsche Telekoma, zaradi »negotovega političnega položaja« trenutno ne bodo sklepali novih pogodb na področju tehnologije 5G.Trenutno veljavna začasna varnostna pravila za izgradnjo omrežij 5G kljub opozorilom ZDA ne izključujejo sodelovanja Huaweija. Kot so poudarili na vladi, želijo vsem potencialnim sodelujočim zagotoviti enakovredne pogoje.Tudi nemški krščanski demokrati (CDU), ki predstavljajo najmočnejšo vladno stranko, se na novembrskem kongresu stranke v Leipzigu niso opredelili za splošno izključitev kitajskega tehnološkega koncerna. Na podlagi te odločitve gre sklepati, da Huaweiju v Nemčiji ne bodo vnaprej zaprli vrat.Sodelovanje Huaweija je pod vprašaj prišlo potem, ko so ZDA proti koncernu sprožile plaz kritik, saj naj bi kitajski vladi omogočal prikrit dostop do podatkov uporabnikov omrežij 5G po svetu. Pri Huaweiju obtožbe vztrajno zanikajo.5G je omrežje mobilne telefonije, ki nadgrajuje prejšnja omrežja . S hitrostmi, ki naj bi dosegale do 20 gigabitov v sekundi - mobilna omrežja LTE v povprečju dosegajo hitrosti med 3 in 5 megabiti, omrežja 3G pa okoli 2 megabita - bodo omrežja 5G po napovedih omogočila preboje v vseh porah družbe, od avtonomnih vozil in medicine do tehnologij navidezne in obogatene resničnosti.