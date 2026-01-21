  • Delo mediji d.o.o.
    Znanoteh

    Dewesoftove rešitve odločilne za desetdnevno potovanje okoli Lune

    Pri meritvah napak ne sme biti: napačni ali nesinhronizirani podatki predstavljajo neposredno tveganje za raketo.
    Na zaslonu je vidna programska oprema podjetja Dewesoft. Fotografija je bila posneta marca lani med testiranji pobiranja oriona iz vode. FOTO: Joel Kowsky/Nasa
    Galerija
    Na zaslonu je vidna programska oprema podjetja Dewesoft. Fotografija je bila posneta marca lani med testiranji pobiranja oriona iz vode. FOTO: Joel Kowsky/Nasa
    Saša Senica
    21. 1. 2026 | 12:28
    21. 1. 2026 | 13:13
    A+A-

    Pri ameriški vesoljski agenciji Nasa so v sklepnih pripravah za izstrelitev odprave Artemis 2, ko bodo astronavti Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch in Jeremy Hansen poleteli na desetdnevno potovanje okoli Lune.

    Pri odpravi je zelo pomembno tudi slovensko znanje. Meritve vibracij rakete na izstrelitveni ploščadi so del standardnega postopka, ki jih izvajajo pri vsaki odpravi. Vibracije skoraj sto metrov visoke rakete SLS, ki bo potisnila kapsulo orion in v njej posadko v vesolje, merijo z Dewesoftovimi merilnimi sistemi. Pri tem je ključno razumevanje dinamičnih obremenitev pred in med izstrelitvijo. Te meritve neposredno vplivajo na konstrukcijo rakete, delovanje občutljivih podsistemov in predvsem na varnost celotne misije, dokler je raketa še na izstrelitveni ploščadi, so za Delo povedali v podjetju.

    Goseničar za prevoz raket. FOTO: Joe Raedle/AFP  
    Goseničar za prevoz raket. FOTO: Joe Raedle/AFP  

    Sodelujejo tudi pri meritvah vibracij in hidravličnih sistemov na Nasinem transporterju – ogromnem vozilu, ki je v preteklih dneh prevažalo raketo SLS iz stavbe za sestavljanje vozil do izstrelitvene ploščadi. Raketo so z goseničarjem kar 12 ur po polžje vozili po poti, dolgi le 6,5 kilometra. Vozilo se je namreč premikalo s hitrostjo le 1,3 kilometra na uro. V podjetju s sedežem v Trbovljah so pojasnili, da »je to zelo zahteven sistem, ki mora kljub več tisoč tonam delovati z zelo nizkimi vibracijami«.

    Meritve pri Nasi izvajajo s sistemom Dewesoft Sirius R8R, sodijo pa med kritične meritve med odpravami – napačni ali nesinhronizirani podatki predstavljajo neposredno tveganje za raketo.

    Dewesoft razvija in izdeluje instrumente in sisteme za zajem podatkov, merjenje in testiranje. FOTO: Jure Eržen/Delo
    Dewesoft razvija in izdeluje instrumente in sisteme za zajem podatkov, merjenje in testiranje. FOTO: Jure Eržen/Delo

    »Na področju telemetrije Nasa uporablja tudi našo programsko opremo za obdelavo več kot 400.000 podatkovnih kanalov, ki vključujejo kritične sisteme, podsisteme in okoljske podatke v programu Artemis. Programska oprema DewesoftX omogoča obdelavo PCM oziroma IRIG-106 podatkov, njihovo vizualizacijo, diagnostiko ter hitro razumevanje morebitnih anomalij. Ključno je, da podatki niso zgolj zabeleženi, ampak so v realnem času razumljivi in uporabni za inženirje,« so poudarili v Dewesoftu.

    Njihove rešitve pa pri ameriški vesoljski agenciji uporabljajo tudi po zaključku vesoljskega dela misije. Na ladjah, ki pobirajo kapsulo orion iz vode po pristanku, »se izvajajo meritve sil in napetosti v kablih med zajemom kapsule orion iz morja, kar je bistveno za varnost kapsule in celoten postopek povratka«.

    Nasa Dewesoftovo opremo uporablja tudi v drugih programih, na primer pri številnih raziskovalnih projektih za razvoj tehnologij prihodnosti, denimo v Glennovem raziskovalnem centru v Ohiu.

    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Napadalci ne vdirajo v sisteme. Vdirajo v navade.

    Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fibromialgija: kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

    Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
    Promo Delo 21. 1. 2025 | 10:03
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    NasaArtemisraketa slslunaorionDewesoftmerilni sistem

