Dijak lahko chatgptju naroči izdelavo seminarske, a s tem bo škodil sam sebi

V nadaljevanju preberite:

Uporaba umetne inteligence v znanosti lahko prinese mnogotere pozitivne premike v širši družbi. Znanost in umetna inteligenca gresta z roko v roki: na eni strani znanost ustvarja ogromno znanja in številne podatke, te lahko uporabimo za učenje modelov, ki nato pomagajo pri generiranju novega znanja.

»Številne primere dobre in uspešne prakse, kako je UI pripomogla k reševanju problemov, najdemo na področju znanosti o življenju in v medicini. Cela vrsta orodij za medicinsko diagnostiko, denimo, je že certificiranih,« poudarja prof. dr. Sašo Džeroski, vodja Odseka za tehnologije znanja na Institutu Jožef Stefan.

Prihodnji teden bo na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani mednarodna konferenca AI for Science. Cilj konference, ki jo organizira Slovensko društvo za umetno inteligenco (SLAIS) v sodelovanju z ljubljansko in novogoriško univerzo ter IJS, je predstaviti najnovejše raziskave o uporabi umetne inteligence v različnih znanstvenih disciplinah, spodbuditi sodelovanje med akademskimi krogi in industrijo ter podpreti nadaljnji napredek umetne inteligence v Evropi in svetu.