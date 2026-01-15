Direktor, ki prosti čas posveča fosilom

Dr. Rok Gašparič je konec lanskega leta na srečanju Paleontološkega združenja na Univerzi v Portsmouthu v Združenem kraljestvu prejel medaljo Mary Anning za leto 2025 za svoje dolgoletno in mednarodno uspešno znanstveno delo. Gre za eno najuglednejših mednarodnih priznanj v paleontologiji, ki ga britansko združenje podeljuje že 35 let, dr. Gašparič pa ga je prejel kot prvi Slovenec.

Rok Gašparič je doktor znanosti iz paleontologije in avtor več kot sto znanstvenih prispevkov o slovenskih fosilih, med njimi je več kot trideset recenziranih člankov, objavljenih v vodilnih znanstvenih revijah. Je mednarodno priznani strokovnjak za fosilne rake deseteronožce, vendar pa je zanj paleontologija nepoklicna dejavnost. Sicer je generalni direktor družbe Nikon Europe BV za vzhodno Evropo.

Poleg raziskovalnega dela je pomembno prispeval k razvoju paleontološke skupnosti in popularizaciji znanosti. Je tudi soustanovitelj zasebnega Inštituta za paleobiologijo in evolucijo. Med njegovimi odmevnejšimi dosežki je opis nove vrste, več kot 230 milijonov let starega jastoga Eopolycheles cornuaureus, ki so ga našli v Julijskih Alpah. V znanstvenih člankih je dr. Gašparič s sodelavci opisal več kot 25 novih vrst, sedem novih rodov in eno novo družino različnih fosilnih organizmov.

Medalja Mary Anning Priznanje je namenjeno posameznikom, ki so s svojim delom izjemno prispevali k razvoju paleontologije zunaj formalne akademske zaposlitve. Nagrada se imenuje po pionirki paleontologije iz 19. stoletja, ki je kljub pomanjkanju formalne izobrazbe in delovanju zunaj akademskih institucij odločilno prispevala k razvoju paleontološke znanosti. Njena odkritja jurskih ihtiozavrov, pleziozavrov in številnih drugih fosilov iz jurskih plasti na jugozahodni obali Anglije so postavila temelje paleontologije in sodobnega razumevanja morskih ekosistemov iz geološke preteklosti. Medalja je pomembno mednarodno priznanje slovenskemu znanstvenemu prostoru ter potrjuje, da lahko vrhunski znanstveni dosežki nastajajo tudi zunaj tradicionalnih akademskih institucij.

Katere so trenutno vaše raziskave v paleontologiji?

Nedavno sem oddal članek o fosilnem primerku, ki na prvi pogled morda ni videti izrazito zanimiv, vendar njegova zgodba lepo oriše paleontološko raziskovanje. Med terenskimi raziskavami imamo lahko srečo in je že takoj jasno, kako pomembno je odkritje. Tudi v tem primeru mi je bilo jasno, da je najdba posebna, a je nisem znal določiti. Takšni koščki lahko nato leta čakajo v arhivu, saj se je najprej treba zakopati v literaturo.

V kamnu so ohranjeni zanimivi fosilni kaveljčki. Pri določanju mi je pomagal kolega iz Prage, strokovnjak za fosilne sipe, hobotnice in amonite. Po naključju sem namreč zasledil, da so imele sipe na lovkah tudi kaveljčke za parjenje ali plenjenje. Mikro-CT nam je nato razkril še notranjost ostanka. Dodatne podrobnosti so razkrile, da ne gre za ostanke fosilne sipe, ampak za nekaj še bolj zanimivega – za škržne glavnike. To so kaveljčkom podobne strukture v škrgah morskih psov orjakov, ki so se prehranjevali s planktonom. Glavniki so delovali kot sito med filtriranjem vode. Kaže, da je to prvi fosilni ostanek morskega psa orjaka pri nas, medtem ko so nekatere druge vrste morskih psov pri nas v preteklosti že odkrili.

Vendar to še ni bilo konec zgodbe. Podobni škržni glavniki so znani iz oligocena, zato sva ostanek primerjala z najdbami na Poljskem in Češkem. V našem primeru so bili ostanki koncentrirani v nepravilni ovalni obliki, pomešani so bili z drugimi fosilnimi ostanki – koščki morskih ježkov, ostanki hrustanca ... Dognali smo, da gre najverjetneje za fosilni izbljuvek.

Najdba fosilnih jamskih mnogoščetincev FOTO: Jože Suhadolnik

Tega morskega psa orjaka je neka druga žival požrla, neki plenilec ali še bolj verjetno mrhovinar. Veliko mrhovinarjev nato izbljuva neprebavljive ostanke. Torej gre lahko za izbljuvek kakšnega drugega morskega psa, morda celo megalodona, ali pa morskega sesalca, delfina ali kita, ki so se takrat prav tako prehranjevali z mrhovino. Kateri živali se je pred milijoni let »spahnilo«, sicer najverjetneje ne bomo mogli določiti.

Kje ste našli ta fosil?

V okolici Maribora, na Meljskem hribu. To je fascinantno najdišče, kjer odkrivamo plasti spodnjemiocenske starosti, torej okoli 18 milijonov let. Gre za sedimente, ki so se odlagali v morju Paratetide – to je segalo od regije severno od Alp prek srednje Evrope do Aralskega jezera v srednji Aziji. Večinoma imamo fosilne ostanke iz plitvejših obalnih okolij, tukaj pa je bilo morje precej globoko, okoli 250 metrov. Z Meljskega hriba so zanimivi tudi primerki fosilnih kačjerepov, ki so sorodniki morskih zvezd.

Veliko fosilov je v okolici Kamnika, prav tako iz obdobja miocena. Morje Paratetide je na zahodu segalo ravno do območja današnjega Kamnika. Zahodno in južno od tega morja pa se je že raztezalo Sredozemsko morje. Dolgo je veljalo, da morji nista bili povezani, vendar fosilni ostanki kažejo, da je med njima obstajala povezava, imenovana slovenska ožina.

Ste mednarodno priznani strokovnjak za fosilne rake. Med vašimi odmevnejšimi odkritji je jastog, ki se imenuje po mitološkem zlatorogu. Odkritje je bilo bolj ali manj naključno, kajne?

Fosil jastoga Foto Saša Senica

Veliko najdb je naključnih, seveda pa lahko nekatere lažje pričakuješ, če dobro poznaš geologijo Slovenije. Mora pa biti tudi nekaj sreče. Paleontolog mora veliko časa preživeti na terenu, brez terenskega dela si paleontologije skoraj ne znamo predstavljati. Se pa danes marsikaj zanimivega in še neraziskanega skriva tudi v muzejskih zbirkah.

Omenjeni jastog je iz Julijskih Alp, natančneje z lokacije Kozja dnina nad dolino Vrata v Triglavskem narodnem parku, ki je znano najdišče dobro ohranjenih fosilov. Delati je treba skupaj z naravo, samo s kladivom, ki je prvo orodje paleontologa, ne pridemo do lepih primerkov. Vsako zimo narava naredi svoje in spomladi se pokažejo nova odkritja.

Jastog je star okrog 230 milijonov let, zgornjetriasni karnijski jastog iz družine polihelidov. To je posebna družina jastogov; danes pripadniki te družine živijo izključno v globokomorskih okoljih. Niso pa ti jastogi prav nič podobni jastogom, ki jih poznamo iz restavracij. Bili so precej bolj ploščati, z dolgimi kleščami.

Ko sem ga poimenoval, sem želel, da je ime povezano s Triglavom, in sem pomislil na mit o zlatorogu, tako se jastog imenuje Eopolycheles cornuaureus.

Kako zahtevno je opisovati nove vrste, ki so že davno izumrle?

Paleontologi imamo v primerjavi z biologi na voljo precej manj informacij, saj se kot fosili večinoma ohranijo le trdi deli skeleta, pa še ti ne zelo podrobno. Tako lahko dobimo vpogled v le eno vretence neke živali, ničesar pa ne vemo o mišicah, živčevju, obnašanju in ekologiji.

Pri fosilnih rakih so se ohranili oklepi in škarje, redko najdemo tudi druge okončine, skoraj nikoli pa ne najdemo drobnih ostankov obustnega aparata; vse to je za biologijo izredno pomembno.

Nekoliko nam delo olajša le to, da imamo fosile iz različnih obdobij. Statistično je dokazano, da je povprečen časovni razpon ene vrste, preden se preobrazi v drugo, od enega do treh milijonov let. Torej, če najdemo raka iz oligocena in raka iz miocena, je velika verjetnost, da sta iz iste družine. Družine imajo precej daljše stabilno obdobje, lahko tudi pripadata še istemu rodu, najverjetneje pa ne gre več za isto vrsto. Potem opisujemo razlike, fosile primerjamo z drugimi vrstami iz istega obdobja z drugih geografskih lokacij. Če gre za edinstven primerek v Sloveniji, še ne pomeni, da ga niso že odkrili in opisali v Avstriji, na Češkem ali Poljskem.

Zemlja se je tudi geološko spremenila, v triasu je bila današnja Evropa skupaj s Severno Ameriko in Afriko nekje ob ekvatorju, razdalje so bile drugačne kot danes. Med amoniti poznamo tudi primere, ko imamo isto vrsto iz Evrope, Amerike in Azije, ki je takrat poseljevala enoten ocean – Tetido. Zato je pri opisovanju vrst treba biti pazljiv in preveriti ogromno podatkov.

FOTO: Jože Suhadolnik

Zakaj so vas pritegnili fosilni raki?

Nad fosili sem se navdušil že kot otrok. Zanimala sta me narava in naravoslovje, konec osnovne šole pa tudi že konkretneje fosili. Seveda so me sprva navduševali dinozavri.

Odraščal sem pod Pohorjem, ki ni ravno pravi kraj za iskanje fosilov, saj so tam večinoma metamorfne in magmatske kamnine. A naključje je naneslo, da sem se na kolesarskem izletu ustavil na gradbišču ceste. Pogosto fosile odkrijemo ob gradbenih delih. Takrat sem pobral kamen s fosilnim listom, še nekajkrat sem se vrnil, opremljen s kladivom, in odkrival morske ježke, školjke in rastlinske ostanke. Med temi prvimi najdbami je bila tudi majhna, komaj centimeter velika rakovica, izjemno lepo ohranjena, z vsemi desetimi okončinami in škarjami. V srednji šoli sem nato napisal raziskovalno nalogo in zanjo dobil tudi nagrado. To so bili moji prvi raziskovalni koraki, tista rakovica pa me je nato spremljala tudi skozi študij.

Fosilnih rakov pri nas ni nihče raziskoval. Do leta 2000 smo denimo poznali le pet ali šest vrst fosilnih rakov pri nas, pa še te so opisali avstroogrski paleontologi v 19. stoletju. Slovenski raziskovalci so se ukvarjali z drugimi skupinami, ki so bile prav tako slabo raziskane, raki pa so ostali v ozadju. A teh ostankov je zelo veliko. Sam sem marsikaj našel in nastala je krasna zbirka, hkrati pa sta rasli moja strast in ljubezen do raziskovanja.

Paleontologija oziroma celotna znanost je skupinsko delo; nikakor posameznik ne more vedeti vsega, znanje se mora združevati. Sodelujem z vrhunskimi strokovnjaki po Evropi, in čeprav nisem poklicni raziskovalec, so me sprejeli kot enakovrednega partnerja.

V zadnjih letih skušam svoje delo razširiti še na nekatere druge fosilne skupine, neraziskanega je namreč še veliko. V paleontologiji se vse manj raziskovalcev ukvarja z opisovanjem novih vrst, saj je za to težko pridobiti financiranje. Sredstva pridobivajo le večje raziskave, o širših evolucijskih temah, vendar pa evolucijske zgodbe ni mogoče sestaviti, če ni predhodnega taksonomskega dela in dobrih vhodnih podatkov o posameznih vrstah.

Zanimiva so tudi vaša odkritja v bližini Trbovelj, prav tako je šlo za novo vrsto rakov, in pa raziskave pri Veliki Strmici na Dolenjskem.

V okolici Trbovelj je najdišče oligocenskih fosilov; tam že kar nekaj časa raziskujemo fosilne ribe. Na tamkajšnjem najdišču je krasen profil geoloških plasti, ki ponuja podatke o stratigrafiji zgornjeoligocenskih plasti, ki ležijo nad premogom. Vzorčimo lahko plast za plastjo in sledimo temu, kako se je fosilna združba spreminjala. Našli smo zanimive ribe iz razmeroma plitvega priobalnega morja, pa tudi kar nekaj fosilnih rastlinskih ostankov, tako da lahko sklepamo o okolju v okolici morja. Prav tako smo našli drobne in nenavadno ornamentirane rakovice. Kar nekaj let smo zbirali primerke, da smo lahko ugotovili, da gre za dve novi vrsti rakovic, ki sicer pripadata dvema recentnima rodovoma. Rakovice iz družine Hymenosomatidae še danes najdemo v priobalnem pasu morij, vendar jih večina spregleda, saj so velike le pet do šest milimetrov. Tipično živijo pripete na morske trave, prerastejo jih tudi alge. To je prva najdba te družine v fosilnem zapisu, saj jih tudi med fosili verjetno spregledamo, prav tako pa so zaradi majhnosti slabo ohranjene. Mi smo imeli srečo.

Pa raki iz Velike Strmice?

Temu najdišču sem pa dolžan še nekaj znanstvenih člankov. So v pripravi.

Nazadnje je lani izšel članek o fosilnih rakih samotarjih. Napisala sva ga s sodelavcem iz Nizozemske, s katerim sva novo vrsto poimenovala po mojem somentorju pri doktoratu, profesorju Rodneyju Feldmannu, ki je preminil leta 2024.

Na eni izmed znanstvenih konferenc sem se navdušil nad pestrostjo fosilnih koralnih grebenov. Ti so bili in so še danes zibelka življenja, z veliko vrstno pestrostjo. A hkrati v te grebene pogosto butajo valovi, tam je tudi veliko plenilcev, kar otežuje, da bi se poginuli organizmi dobro fosilizirali. Idealna okolja za ohranjanje fosilov so bila mirna okolja, drobnozrnati sedimenti, odsotnost kisika in mrhovinarjev; takšno okolje je bilo denimo na območju omenjenega najdišča v Julijskih Alpah.

Med jurskimi in krednimi koralnimi grebeni so se skrivali tudi raki, in postavil sem si cilj, da jih poiščem. Fosilne koralne grebene sem iskal s pomočjo krasne monografije Mezozojske korale Slovenije pokojne doktorice Dragice Turnšek. V Strmici na Dolenjskem je ohranjen manjši ostanek spodnjekrednega koralnega grebena. Nekako sem upal, da se bom hitro prebil do odkritja, vendar se ni izšlo po pričakovanjih. Kar precej ur terenskega dela in razbijanja kamna je bilo potrebno, da sem našel prvega takšnega raka na mezozojskem koralnem grebenu. V olistolitnem bloku koralnega apnenca pri Veliki Strmici smo našli več sto primerkov različnih rakov; nekaj smo jih že podrobneje raziskali, precej dela pa nas še čaka.

Odtis fosilnega jastoga FOTO: Jože Suhadolnik

Večinoma raziskujete v Sloveniji?

Res se najraje posvečam slovenskemu materialu, ker je še toliko neodkritih in nepopisanih zgodb. A moja služba pri Nikonu zahteva potovanja po vzhodni Evropi, čas pa, če se le da, izkoristim, da se srečam s kolegi paleontologi in primerjam material iz drugih muzejskih zbirk. Kolega me že leta vabi v Wyoming na izkopavanje dinozavrov. To so otroške sanje, vendar je moj čas za paleontologijo skopo odmerjen.

Kako združujete zahtevno vodstveno funkcijo in paleontologijo?

Gre. Vsak se odloči, kako bo porabil čas, ki mu je na voljo. Študiral sem geologijo, nato me je zaneslo k Nikonu in sem opravil še študij mednarodnega poslovanja. Ustvaril sem si družino. Marsikatero raziskavo sem pisal sredi noči. Zdaj sem v fazi, da se, ko opravim službo in poskrbim za dom, usedem za računalnik ali mikroskop in raziskujem.

Poslovni svet in paleontologija si nista nič kaj podobna. Ste prenesli kakšno dobro prakso iz ene v drugo dejavnost?

V paleontologijo sem morda prenesel izkušnje o razporejanju dela, koordiniranju skupin in vodenju projektov. To je v večjih skupinah lahko zelo pomembno, da delo lepo teče. Brez dobre koordinacije se hitro zgodi, da se projekti zaradi neaktivnosti posameznih raziskovalcev vlečejo več let.

Paleontološka zbirka oddelka za geologijo na Naravoslovnotehniški fakulteti FOTO: Jože Suhadolnik

V drugo smer pa razmišljam in iščem vzporednice, kako sta si naravna evolucija in posel pravzaprav podobna. Živi organizmi vseskozi tekmujejo, prav tako blagovne znamke na trgu. Organizmi se morajo nenehno prilagajati za prevlado; plen in plenilec se prilagajata drug drugemu, se izboljšujeta in ohranjata ravnovesje. Po velikem permskem izumrtju konec paleozoika je izumrlo okoli 95 odstotkov morskih organizmov. Prazne ekološke niše so hitro zapolnile živali, ki so preživele. V tako imenovani mezozojski morski revoluciji lahko opazujemo, kako so se zobje rib preoblikovali za prehranjevanje s školjkami, na drugi strani pa, kako so te prilagajale lupine, da so bile trše, imele bodice in podobno. Podobno je danes v poslu. Podjetja in blagovne znamke nenehno tekmujejo in jasno je, da se je treba hitro prilagajati.

Preučujete minula velika izumrtja, danes pa spremljamo šesto izumiranje vrst. Za to je zdaj večinoma krivo človekovo delovanje.

Paleontologi bi morali bili bolj glasni pri komentiranju aktualnih okoljskih problemov, saj imamo odličen vpogled v dogajanje v preteklosti. Pri razlaganju kompleksnih sistemov – torej, kako se spreminja Zemlja – je treba biti zelo previden, nujen je kontekst. Kljub temu pa se danes v medijih venomer pojavljajo pavšalne omembe in poenostavljene interpretacije geoloških dejstev. Zastareli ali celo napačni podatki se izrabljajo za politične in ekonomske namene, opozorila geologov in paleontologov pa so pretiha in pogosto preslišana.

Medalja Mary Anning je namenjena posameznikom, ki so s svojim delom izjemno prispevali k razvoju paleontologije zunaj formalne akademske zaposlitve. FOTO: Jože Suhadolnik

Dejstvo je, da smo za trenutno podnebno krizo največji krivec ljudje. Izumrtje konec perma je bilo sicer tudi posledica globalnega segrevanja, a so ga najverjetneje povzročili izbruh vulkanov in z njimi povezani izpusti ogljikovega dioksida in metana. Podatki o izumrtjih v geološki preteklosti kažejo, da lahko obsežno globalno izumrtje povzroči že dvig temperature za okoli pet stopinj Celzija. Po napovedih medvladnega panela za podnebne spremembe bi se lahko do leta 2100 segrelo za 3,3 do 5,7 stopinje Celzija, torej se nam ne obeta nič dobrega. Če je šlo v preteklosti vedno za naravne mehanizme, so vzroki danes antropogeni in nanje lahko vplivamo, toda podnebne resolucije številni najpomembnejši deležniki sprejemajo s figo v žepu. Če se problema ne bomo lotili globalno, mu ne bomo kos. Podnebna kriza je kriza za nas, ne za Zemljo. Zemlja bo preživela in življenje si bo v nekaj milijonih let opomoglo. Človek ne bo preživel. Rešujemo sami sebe, ne planet.

Katera je vaša najljubša najdba?

Vsak kos, ki ga preučujem, mi je takrat najljubši. Povsem me prevzamejo tudi zelo majhni ostanki. Na primer najdba fosilnih jamskih mnogoščetincev iz kamnoloma Črni Kal, ki jo trenutno podrobneje preučujemo.

Te organizme poznamo še danes; to so jamski cevkarji Marifugia cavatica, ki so endemiti na dinarskem krasu, torej od Trsta nekje do Črne gore. To je edini sladkovodni jamski mnogoščetinec. Naša najdba so fosilni primerki marifugije. Ne gre za novo odkritje, pokojni dr. Andrej Mihevc je prvega opisal pred desetimi leti.

Vendar je zgodba zanimiva, ker še ne vemo, kako in kdaj so ti morski organizmi poselili jamske ekosisteme, torej sladkovodna okolja. Hipoteza je, da je primarno morski organizem zaradi tektonskega dviga ali padca morske gladine ostal odrezan od morskega okolja in se je nato prilagodil na sladkovodno jamsko okolje.

Vsak najdeni fosil pripoveduje zgodbo, zato je vsak po svoje zanimiv in dragocen.

Ukvarjate pa se tudi s popularizacijo paleontologije v družbi in med mladimi.

To je zelo pomemben del mojega dela. Že več kot deset let sem predsednik Društva prijateljev mineralov in fosilov Slovenije, kjer skupaj s kolegi veliko pozornosti namenjamo prav povezovanju stroke z ljubiteljsko in širšo javnostjo. Redno pripravljam poljudne prispevke, predavanja in delavnice za mlade, saj verjamem, da se zanimanje za naravoslovje največkrat rodi zelo zgodaj, pogosto ob prvem fosilu, ki ga otrok drži v roki.

FOTO: Jože Suhadolnik

Skupaj s sodelavci z zasebnega Inštituta za paleobiologijo in evolucijo trenutno razvijamo tudi koncept novega muzeja evolucije, ki bi na sodoben in dostopen način predstavil razvoj življenja na Zemlji ter pomen fosilov za razumevanje sveta, v katerem živimo. Takšni projekti so pomembni, ker znanost približajo ljudem in pokažejo, da ni nekaj oddaljenega ali nedosegljivega.

Mladim, ki jih zanimajo naravoslovne znanosti, bi rad prenesel predvsem to: radovednost je največja vrednota znanosti. Ostanite radovedni, sprašujte, opazujte in se ne bojte navdušenja. Nikoli ne veste, kam vas lahko pripelje majhen kamen z zanimivim fosilom ali odtisom. Znanost potrebuje različne ljudi, z različnimi ozadji in pogledi.