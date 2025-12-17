DNK severnih medvedov se spreminja

Trenutno je Arktični ocean najtoplejši v zadnjih 125.000 letih, temperature pa še naprej naraščajo. Po napovedih naj bi do leta 2050 izginili dve tretjini severnih medvedov, do konca stoletja naj bi izumrli. A vseeno ostaja upanje, za katero je poskrbela sama narava. Raziskovalci so odkrili, da se DNK skupine severnih medvedov na jugovzhodu Grenlandije spreminja hitreje in živali postajajo bolj odporne proti toplejšemu okolju.

DNK daje navodila za rast in razvoj organizma. V procesih, imenovanih transkripcija in translacija, se DNK kopira, da se ustvari RNK, kar lahko vodi do proizvodnje proteinov in kopij transpozonov. To so deli DNK, ki se prenašajo z enega mesta na drugo v istem genomu in pri tem vplivajo na delovanje drugih genov. Tako nastanejo mutacije, ki so lahko pozitivne ali negativne. Leta 2022 so v študiji, objavljeni v reviji Science, opisali izolirano skupino medvedov na jugu Grenlandije, ki je bila manj odvisna od morskega ledu. Skupina se je od drugih medvedov odcepila pred približno 200 leti.

Nova raziskava znanstvenikov z Univerze vzhodne Anglije je nadaljevala na teh temeljih: odkrili so, da se nekateri geni, povezani s toplotnim stresom, staranjem in metabolizmom, pri medvedih, ki živijo na jugovzhodu Grenlandije, obnašajo drugače, kar kaže, da se morda prilagajajo toplejšim razmeram. Raziskovalci so analizirali krvne vzorce, odvzete živalim v dveh grenlandskih območjih, in primerjali transpozone. »S primerjavo aktivnih genov teh medvedov z lokalnimi podnebnimi podatki smo ugotovili, da po vsem sodeč višje temperature povzročajo dramatično povečanje aktivnosti transpozonov v DNK medvedov na jugovzhodni Grenlandiji,« je za Guardian komentirala glavna avtorica študije dr. Alice Godden.

Temperature na severovzhodu Grenlandije so nižje in manj spremenljive, medtem ko je na jugovzhodu okolje veliko toplejše, z velikimi temperaturnimi nihanji.

Med drugim se je DNK spremenila v delih, povezanih z maščobami, kar bi tem živalim pomagalo v obdobju pomanjkanja hrane. Medvedi v toplejših območjih so bili primorani k rastlinski prehrani v primerjavi z mastno prehrano medvedov na severu in DNK jugovzhodnih medvedov se je očitno temu prilagodila. Avtorji študije poudarjajo, da bi lahko te ugotovitve pomagale pri prizadevanjih, da bi vrsto ohranili. Naslednji korak bo preučitev drugih populacij severnih medvedov, ki jih je po svetu 20, da bi ugotovili, ali se podobne spremembe dogajajo tudi v njihovi DNK.