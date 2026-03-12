Dober mentor ne išče zgolj napak

»Takšni profesorji in mentorji, ki vidijo pri študentih potencial, jih spodbujajo in jim pomagajo, ne oblikujejo le svojega časa, presežejo ga.«

»Pri enem mojih prvih asistiranj prof. dr. Igorju Gregoriču se mi je zgodilo to, česar se študent najbolj boji, namreč, da bo zatajil pri kakšnem strokovnem vprašanju. Dr. Gregorič me je vprašal: Kateri element ustavi srce?« se Sara Popović, dr. med., zdravnica sekundarijka v Splošni bolnišnici Ptuj, spominja svoje izkušnje med kroženjem na kardiokirurgiji v veliki terciarni zdravstveni ustanovi, Memorial Hermann Hospital, v okviru Texas Medical Centra v Houstonu februarja 2024. Specializantka Sara Popović med izobraževanjem v univerzitetni bolnišnici Memorial Herman Hospital Houston se je pridružila posadki bolnišnične helikopterske nujne pomoči. FOTO: MHHMrzlično je razmišljala in začela naštevati, kaj od številne tehnične opreme in instrumentarija ... Gregorič pa je le mirno ponovil ...