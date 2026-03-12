  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Znanoteh

    Dober mentor ne išče zgolj napak

    »Takšni profesorji in mentorji, ki vidijo pri študentih potencial, jih spodbujajo in jim pomagajo, ne oblikujejo le svojega časa, presežejo ga.«
    Sara Popović FOTO: MHH  
    Galerija
    Sara Popović FOTO: MHH  
    Dragica Bošnjak
    12. 3. 2026 | 06:00
    3:38
    A+A-
    »Pri enem mojih prvih asistiranj prof. dr. Igorju Gregoriču se mi je zgodilo to, česar se študent najbolj boji, namreč, da bo zatajil pri kakšnem strokovnem vprašanju. Dr. Gregorič me je vprašal: Kateri element ustavi srce?« se Sara Popović, dr. med., zdravnica sekundarijka v Splošni bolnišnici Ptuj, spominja svoje izkušnje med kroženjem na kardiokirurgiji v veliki terciarni zdravstveni ustanovi, Memorial Hermann Hospital, v okviru Texas Medical Centra v Houstonu februarja 2024. Specializantka Sara Popović med izobraževanjem v univerzitetni bolnišnici Memorial Herman Hospital Houston se je pridružila posadki bolnišnične helikopterske nujne pomoči. FOTO: MHHMrzlično je razmišljala in začela naštevati, kaj od številne tehnične opreme in instrumentarija ... Gregorič pa je le mirno ponovil ...
    Šport  |  Košarka
    Konec zaroke

    Dončić prekinil molk: Gabrielo želel odpeljati v ZDA, posredovala je policija

    Luka Dončić je v izjavi za javnost potrdil konec zaroke z Anamario Goltes in predstavil tudi nekaj dogajanja iz ozadja.
    Nejc Grilc 11. 3. 2026 | 07:59
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Veliko prezgodaj

    Umrl je Alojz Ihan

    V 65. letu starosti je umrl Alojz Ihan, slovenski zdravnik, mikrobiolog, imunolog, profesor in pisatelj. Za Delo je bil kolumnist od leta 2018 do danes.
    10. 3. 2026 | 20:40
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Iranu

    Trump: Zmagali smo, a nočemo se vračati na dve leti; cene nafte bodo šle dol

    Spremljamo razvoj konflikta na Bližnjem vzhodu, ki mu kljub izjavam predsednika ZDA še ni videti konca.
    11. 3. 2026 | 11:01
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Volitve

    Jasno je, kdo je zmagovalec zadnjega soočenja (VIDEOKOMENTAR)

    Luka Mesec je na soočenju izpostavljal gospodarske težave Finske. Kriva naj bi bila desna vlada.
    10. 3. 2026 | 15:53
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovenski tihi adut, o katerem se govori vse glasneje

    Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
    Promo Delo 5. 2. 2026 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Lokalne sestavine v rokah Michelinovih mojstrov? Prvi grižljaj pove vse

    Ob dobri hrani nastanejo najlepši spomini. Slovenska kulinarika prav z vsakim krožnikom pripoveduje zgodbo o kraju, letnem času in ljudeh.
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je hernija diska? Razumevanje simptomov in zdravljenje

    Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
    Promo Delo 8. 4. 2025 | 08:09
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Edinstvena javna osnovna šola za večjezičen začetek šolanja

    Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
    Promo Delo 11. 3. 2026 | 13:59
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Bo to udarec za ameriške velikane?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Sara PopovićIgor Gregoričkardiokirurgija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Vojna v Iranu

    Vojna na Bližnjem vzhodu se širi na morje, cene nafte pod pritiskom

    Zbiramo ažurne informacije o eskalaciji nasilja po ameriško-izraelskem napadu na Iran.
    12. 3. 2026 | 08:14
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Draga televizija, kdaj bodo pražili Petra Prevca?

    Bralce tokrat zanima, kdaj bo na sporedu oddaja Na žaru, zakaj so enkrat paralimpijske in drugič paraolimpijske igre in kaj je z oddajo Alpe–Donava–Jadran.
    12. 3. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Izvrstni Jokić spet pokazal svoje razkošno znanje

    Na parketu lige NBA je blestel tudi ameriški košarkarski zvezdnik Kawhi Leonard.
    12. 3. 2026 | 07:47
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Kateri politični stranki ste najbližje? Preverite v volilnem kvizu

    Pripravili smo volilni kviz, ki omogoča hitro primerjavo vaših stališč s stališči slovenskih političnih strank.
    12. 3. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Stepen grški jogurt – božanska sladica v nekaj minuah

    Zvezda prihajajočih piknikov. Odlično se poda k svežim jagodam, malinam ali borovnicam, hrustljavi granoli, zdrobljenim piškotom ali graham krekerjem
    Kaja Berlot 12. 3. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Izvrstni Jokić spet pokazal svoje razkošno znanje

    Na parketu lige NBA je blestel tudi ameriški košarkarski zvezdnik Kawhi Leonard.
    12. 3. 2026 | 07:47
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Kateri politični stranki ste najbližje? Preverite v volilnem kvizu

    Pripravili smo volilni kviz, ki omogoča hitro primerjavo vaših stališč s stališči slovenskih političnih strank.
    12. 3. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Stepen grški jogurt – božanska sladica v nekaj minuah

    Zvezda prihajajočih piknikov. Odlično se poda k svežim jagodam, malinam ali borovnicam, hrustljavi granoli, zdrobljenim piškotom ali graham krekerjem
    Kaja Berlot 12. 3. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    »Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

    Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
    6. 3. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Ko družina, pes in avtomobil najdejo skupni ritem

    Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
    5. 3. 2026 | 10:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    140 let vizije, ki premika svet. 140 izjemnih priložnosti

    140 let avtomobila in 100 let znamke Mercedes-Benz se združuje v jubilejno leto, polno zgodovinskih mejnikov, navdiha in izjemne jubilejne ponudbe.
    Promo Delo 6. 3. 2026 | 12:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

    Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj mnogi zdaj menjajo vrata?

    Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
    10. 3. 2026 | 08:49
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

    Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
    5. 3. 2026 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zakaj vse več potnikov izbere vlak?

    Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
    1. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj lahko z artroskopsko operacijo odpravimo bolečino v gležnju?

    Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
    Promo Delo 9. 3. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Veliki odri poletja: operne in baletne uspešnice 74. Ljubljana Festivala

    Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
    Promo Delo 9. 3. 2026 | 11:42
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Bo to udarec za ameriške velikane?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo