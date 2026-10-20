Dotik, po katerem korale »vstanejo od mrtvih«

Raziskovalci so prvič opazovali okrevanje tako rekoč odmrlih koral, potem ko so se jih dotikale zdrave korale. Kot so ugotovili, lahko zdrave korale z odmirajočo ustvarijo most, čez katerega se selijo pomembne mikroalge.

Korale so živi organizmi. Pri večini vrst se množijo s kloniranjem, ki rastejo skupaj in tvorijo ogromne kolonije z isto genetsko sestavo. Naselijo se na apnenčastih tleh v sožitju z majhnimi enoceličnimi algami zooksantelami. Te gostiteljicam dajejo hranila, korale pa algam posredujejo ogljikov dioksid in druge anorganske snovi.

Alge so večinoma odgovorne za barvo koral. Pod stresom lahko korale prekinejo sožitje in izključijo alge iz svojih struktur, kar vodi do svetlejšega ali popolnoma belega videza, iz česar tudi izhaja ime škodljivega procesa beljenja koral. To se dogaja predvsem zaradi dolgotrajnejšega zvišanja temperature morja, pa tudi onesnaževanja ali zakisanja oceanov.

Pobeljena korala še ni mrtva – če se razmere hitro umirijo, lahko alge znova naselijo tkivo. A četudi preživijo stresno obdobje, lahko traja mesece ali celo leta, da si popolnoma opomorejo. Če pa stres traja predolgo, korala strada in odmre.

Odmiranje koral lahko sproži celo kaskado škodljivih posledic. Koralni grebeni so namreč »deževni gozdovi« morij, gostijo množico rib in drugih organizmov, ki so od grebenov odvisni. Od njih so navsezadnje odvisni tudi ljudje, omogočajo jim ribištvo in turizem, hkrati pa predstavljajo zaščito obale pred valovi. Gospodarske in družbene koristi koralni grebeni zagotavljajo v več kot stotih tropskih državah.

Višje temperature oceanov sprožajo beljenje. FOTO: Napat Wesshasartar/Reuters

Višje temperature zaradi el niña

Množično beljenje se zaradi globalnega segrevanja dogaja čedalje pogosteje in obsežneje. Veliki koralni greben v Avstraliji je v zadnjih letih to doživel večkrat v hujši obliki. Letos koralam grozi obsežen in izrazit el niño.

Globalna ocena stanja koralnih grebenov, pred nekaj dnevi objavljena v reviji Nature, je pokazala, da kar 44 odstotkom vrst koral ogrozi izumrtje. V oceni je poudarjeno, da lahko vsaka desetinka stopinje preprečenega segrevanja pomaga ohraniti biotsko raznovrstnost koral in delovanje koralnih grebenov.

Avtorji, skupina za korale pri Mednarodni zvezi za varstvo narave (IUCN), so oceno sklenili pred izjemnim dvigom temperatur oceanov zaradi el niña, zato ocenjujejo, da je ta odstotek verjetno še višji.

V okviru študije so pregledali stanje 892 vrst koral, ki gradijo grebene in so vključene na rdeči seznam ogroženih vrst, pri čemer so uporabili podatke in strokovno znanje več kot 60 strokovnjakov za korale z vsega sveta. Študija posodablja prvo globalno oceno koral, ki gradijo grebene, opravljeno za rdeči seznam IUCN leta 2008.

Ugotovitve, ki temeljijo na podatkih do leta 2020, kažejo na znatno poslabšanje stanja teh koral v tem obdobju. Od 774 vrst, za katere je bilo na voljo dovolj podatkov, so jih 340 (oziroma 44 odstotkov ocenjenih vrst) uvrstili v kategorijo z najvišjo stopnjo tveganja, kar pomeni, da jim grozi izumrtje. Triintrideset vrst je opredeljenih kot kritično ogroženih, 251 vrst je ogroženih, 56 vrst pa je na seznamu ranljivih.

Rezultati še kažejo, da tveganje izumrtja ni enakomerno porazdeljeno med skupinami koral ali regijami koralnih grebenov. V indopacifiški regiji je bilo 43 odstotkov ocenjenih vrst razvrščenih kot ogroženih v primerjavi s 50 odstotki ocenjenih atlantskih vrst. V oceno so sicer zajete korale, ki gradijo grebene v plitvih, toplovodnih vodah, ocene rdečega seznama hladnovodnih koral, ki se nahajajo v hladnejših, globljih vodah po vsem svetu in niso odvisne od sončne svetlobe, še potekajo.

Korale v zavarovanem obalnem območju na Fidžiju. FOTO: Saeed Khan/AFP

Podnebne spremembe so glavna grožnja vrstam koral, ki gradijo grebene, so poudarili raziskovalci. Odzivi na segrevanje se razlikujejo med vrstami, populacijami in lokacijami koral, kar pomeni, da prihodnosti koralnih grebenov ni mogoče razumeti preprosto kot praga med preživetjem in izginotjem.

Pojav el niño se je začel junija 2026 in analize kažejo, da bi lahko bil to najmočnejši pojav v več stoletjih. Pojav se oblikuje v tropskem Tihem oceanu, pri čemer se površinska voda vzdolž ekvatorja nenavadno segreje. Ameriška nacionalna uprava za oceane in ozračje (NOAA) napoveduje, da bo letošnji el niño dosegel »zelo močno« stopnjo – kar je najvišja kategorija za tovrstne pojave in nastopi, ko se temperature v Tihem oceanu zvišajo za dve stopinji Celzija ali več. Takšen dvig temperature je lahko katastrofalen za morsko favno.

Okrevanje v nekaj tednih

Raziskovalci so v laboratorijskem okolju opazovali popolno okrevanje pobeljenih koral v sedmih tednih, kar je najhitrejše dokumentirano okrevanje doslej, kaže študija, objavljena 14. oktobra v reviji Science Advances. Ugotovitve bi lahko navdihnile razvoj novih metod za hitro obnovo koral.

»Čeprav pobeljene korale morda propadajo, še niso mrtve,« je dejal glavni avtor Danny Collins, doktorski študent na Univerzi Stanford. »Vprašanje, na katero smo želeli odgovoriti, je, kaj lahko storimo, ko korala postane bela.«

Soavtor študije Steve Palumbi, profesor morskih znanosti na Stanfordu, je lani v svojem raziskovalnem laboratoriju po naključju opazil zanimivost o biologiji koral. Dva koščka koral – en beljen, drug zdrav – vzorčena iz iste kolonije, sta se v akvariju prevrnila in se dotikala. Kjer sta se stikala, se je beljenemu koščku povrnila barva, kar je signaliziralo vrnitev koristnih alg. Collins je v svoji študiji raziskoval izvor bolezni koral, zlasti kako se prenašajo bakterije, ki se skrivajo na plastičnih odpadkih, ki se usedejo na korale. »Škodljive bakterije vstopijo v korale s fizičnim stikom,« je poudaril Collins. »Zanimalo nas je, kaj bi se zgodilo, če bi s stikom ponovno vnesli nekaj dobrega – koristne alge iz zdravih koral.«

Pripravil je deset parov koralnih delčkov iste korale (Pocillopora damicornis). Vsak par je imel beljen in zdrav delček. Pet parov je postavil tako, da so se njihovi delci dotikali, pet pa tako, da so bili njihovi delci oddaljeni le nekaj milimetrov. V parih, ki so se dotikali, si je beljena korala opomogla v nekaj tednih. V ločenih parih pa so beljeni fragmenti odmrli po 20 tednih.

»Genetsko identične korale se med seboj prepoznajo, ko pridejo v stik,« je razložil Palumbi. »Njihova tkiva se združijo, če so iz istega klona. Nekaj ​​podobnega opažamo pri ljudeh. Presaditve organov so večinoma uspešne, če je darovalec enojajčni dvojček.«

Raziskovalna ekipa je nato staknila korale in z mikroskopskim opazovanjem ugotovila, da se v koralnih tkivih ustvari mostiček za prenos koristnih snovi. Ekipa je opazila, da so se koristne alge premaknile iz zdravih v beljene v treh dneh po stiku. Nato je še preizkušala, koliko časa mora trajati stik. Ugotovili so, da so v petih do sedmih dneh beljenje korale že dobile dovolj koristnih alg, da so same dokončale okrevanje.

Po ločitvi je okrevanje trajalo sedem tednov, kar ustreza obdobju okrevanja koralnih parov, ki so ostali v neprekinjenem stiku. To torej pomeni, da so se alge razmnoževale znotraj beljene korale in same poskrbele za okrevanje.

Raziskovalci že desetletja iščejo rešitve: med drugim izvajajo selektivno vzrejo koral, odpornih na vročino, gojijo korale v posebnih rezervoarjih, da bi jih naselili na opustošena območja, in presajajo koralne mikrobiome. Študijska skupina pri tem sicer opozarja, da čeprav je zdravilni potencial fizičnega stika obetaven, ostaja še veliko vprašanj. Pristop zahteva genetsko identično, zdravo kopijo vsake beljene korale, kar ni izvedljivo v obsegu, potrebnem za obnovo grebenov.

V prihodnjih mesecih nameravajo raziskovalci raziskati alternativne načine dostave koristnih alg beljenim koralam. Kot predvidevajo, bi zadostoval odvzem alg iz zdravih koral, preden udarijo vročinski valovi, nato pa bi alge vrnili poškodovanim koralam in sprožili okrevanje.