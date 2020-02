Dragon bo namenjen tudi turističnim potovanjem

Podjetje SpaceX in turistična agencija Space Adventures sta sklenila dogovor, da štiri popotnike z dovolj debelo denarnico popeljejo v orbito Zemlje. Potovanje se bo predvidoma zgodilo leta 2022, stalo pa bo okoli sto milijonov evrov.Avanturiste bodo v vesolje popeljali s kapsulo dragon za človeško posadko, ki jo SpaceX razvija za prevoz astronavtov in bo testni polet z ljudmi na krovu opravila v naslednjih mesecih.»Nas cilj je, da bi poleteli dva- ali celo trikrat višje od orbite Mednarodne vesoljske postaje,« je pojasnil predsednik uprave Space Adventures. Postaja kroži 400 km nad tlemi, kako visoko gre lahko dragon, pa bo odločilo podjetje Elona Muska. Dragon je načrtovan kot vesoljski taksi, tako ni spalnih prostorov ali sanitarij.Čeprav bo polet zelo drag, je Shelly prepričan, da bodo brez težav dobili potnike. Ti bodo predvidoma morali opraviti štiritedensko urjenje v ZDA, medtem ko so turisti, ki so do zdaj obiskali postajo, opravili polletni trening v Moskvi.Podjetje Space Adventures sicer načrtuje, da bodo leta 2021 dva turista z ruskimi sojuzi peljali na postajo.Pri Space Adventures so do zdaj s sojuzi popeljali na postajo osem turistov. Prvi med njimi je bil, ki je leta 2001 za osemurni obisk postaje odštel okoli 20 milijonov evrov.​Sledili so mu južnoafriški poslovnežleta 2002; ameriška milijonarjaleta 2005 inleta 2006; soustanovitelj Microsoftaje letel dvakrat, in sicer leta 2007 in 2009, in razvijalec računalniških igerleta 2008. Zadnji turist na postaji je bil leta 2009 ustanovitelj znamenitega cirkusa Cirque du Soleil. Za 11-dnevni »dopust« je odštel okoli 33 milijonov evrov.Turistične aranžmaje bodo, menda že v kratkem, ponudili tudi Virgin Galacticin Blue Origin. Podjetji razvijata posebno letalo oziroma raketo, ki bosta potnike popeljala do meje z vesoljem. Virgin vstopnice že prodaja za okoli 230.000 evrov.