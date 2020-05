FOTO:Dragon Endeavour uspešno na poti do postaje

Izstrelitev je bila težko pričakovana. FOTO: Bill Ingalls/NASA/AFP

Uživanje v novem plovilu

Ime z veliko simbolike

Čustveni Musk

Elon Musk se je takole veselil uspeha. A je hitro dodal, da je dela še veliko. FOTO: Steve Nesius/Reuters

Izstrelitev si je ogledal tudi predsednik Donald Trump, ki je čestital Nasi in Spacexu za uspešen projekt. FOTO: Joe Raedle/AFP

Ameriška vesoljska agencija Nasa in zasebno podjetje SpaceX sta včeraj začela pisati novo ero vesoljskih poletov , saj je proti mednarodni vesoljski postaji (ISS) poletela prva zasebna kapsula za prevoz astronavtov.Po devetih letih so Američani znova lahko gledali, kako se posadka - izkušena Nasina astronavtain- z izstrelišča 39A na Cape Canaveralu na Floridi z Spacexovo raketo falcon 9 v kapsuli dragon dvigata v nebo. Kljub temu, da je zbiranje zaradi epidemije koronavirusa nezaželeno, se je na obalah Floride zbralo na tisoče navdušencev, ki so želeli na lastne oči videti izstrelitev 65 metrov visoke rakete.Težko pričakovana izstrelitev novega tipa ameriškega plovila za človeško posadko - zadnje novo plovilo so pri Nasi imeli leta 1981, ko je poletel prvi raketoplan - se je zgodila 22 minut po 21. uri po našem času, devet minut kasneje sta bila astronavta v orbiti, medtem je prva stopnja falcona 9 pristala na plavajoči ploščadi.Zdaj sta astronavta na skupno 19-urni poti do ISS, javnosti sta razkazala svoje plovilo, privoščila pa sta si tudi več kot zaslužen spanec. Danes popoldne ob 16.29 po našem času bosta pripotovala do postaje, kjer ju bodo sprejeli astronavtin kozmonavtainPrenos v živo:Dragon je vsekakor precej drugačen od raketoplanov ali ruskih zanesljivih sojuzov, ki so za ves svet zanesljivo opravljali prevoze do postaje in nazaj zadnjih devet let. ZDA so za oktober še zakupile en sedež na sojuzu, a z novim taksijem so se vendarle otresle odvisnosti od Rusov. Spacexovo plovilo je moderno in precej prostorno, upravljanje je lahko avtonomno, a posadka ima na voljo več zaslonov na dotik, da prevzamejo kontrolo. V trenutni konfiguraciji so nameščeni štirje sedeži, ostali prostor je namenjen tovoru, sicer lahko namestijo do sedem sedežev.»Uživajta v novi vesoljski ladji,« je 53-letnemu Hurleyju, poveljniku plovila, in 49-letnemu Behnkenu po uspešni izstrelitvi sporočil, komunikator v Spacexovem nadzornem centru v Hawthornu v Kaliforniji.Točno to počneva, je odvrnil Hurley, ki je pohvalil ekipe in večletni trudi na tisoče ljudi tako pri Nasi kot Spacexu. »Do zdaj je to spektakularna ladja. Vse je zelo neverjetno,« je povedal.Na testnem poletu, ko predvsem preizkušajo vse sisteme nove kapsule, astronavta plovilo v kar se da največji meri upravljata ročno.Tradicija veleva, da posadka izbere ime za novo plovilo. Hurley in Behnken sta za dragona C206 izbrala ime Endeavour, ki v prevodu pomeni prizadevanje oziroma trud, da bi dosegli cilje. Pred tem sta bila tako poimenovana raketoplan in komandni modul Apolla 15.»Ime Endeavour sva izbrala zaradi več razlogov: prvič, ker so si Nasa, SpaceX in ZDA močno prizadevale za ta dogodek, prvi po letu 2011, ko so upokojili raketoplane. Drugi razlog pa je za naju z Bobom bolj oseben. Prvič sva namreč v vesolje letala z raketoplanom Endeavour in to nama toliko pomeni, da želiva, da ime ne gre v pozabo,« je razložil Hurley.Hurley in Behnken sta v javljanju med drugim spregovorila o čudovitem razgledu, pa o tem, da imata še plišastega sopotnika - dinozavra, ki sta ga izbrala njuna sinova. Behnken je tudi izpolnil obljubo, da bo naredil salto. Na krovu plovila je sicer še umetniško delo, ki med drugim prikazuje legendarno raketo saturn, in pa mozaik fotografij letošnjih ameriških maturantov. Pri Nasi in Spacexu so v prenosih dogajanja večkrat ponovili, da želijo s takšnimi uspehu navdušiti mlade, da bi sledili sanjam.Za ZDA je lastno vesoljsko plovilo za posadko zagotovo stvar nacionalnega ponosa, Nasa s tem zagotvalja, da ISS ne bo ostala prazna - letos je že 20 obletnica neprekinjenega bivanja na njej; za Spacex pa je to krona dosedanjega dela.je vesoljsko podjetje ustanovil leta 2002 in kot je povedal v minulih dneh, je polet uresničitev sanj, ki si jih pred 18 leti ni niti upal sanjati.​Izjemno uspešno podjetje niza prelomne dogodke, a so se morali na poti do izstrelitve dragona soočiti s številnimi težavami. Nasa je podjetje izbrala skupaj z Boeingom, da razvije zasebno kapsulo. Rešiti so morali ogromno tehničnih težav, tako z motorji kot padali, glavno vodilo pa je seveda bila varnost. Dragon ima vrhunski varnostni sistem posebnih superdraco motorjev, ki v izjemno kratkem času odnese kapsulo na varno, če bi šlo karkoli narobe.Musk je bil na novinarski konferenci po izstrelitvi vidno čustven. »Osemnajst let smo delali za ta cilj in težko je verjeti, da se to dogaja,« je dejal in poudaril, da delo še zdaleč ni končano. »Ni smo se še varno parkirali na postajo in seveda, astronavta se morata še varno vrniti na Zemljo, nato pa moramo takšne odprave ponoviti, da bi bil to redni dogodek. Še veliko imamo dela.«Naslednji dragon bi lahko poletel 30. avgusta, na njem pa bi bili štirje astronavti (Američaniin japonski astronavt), a se mora seveda do takrat testni polet varno in uspešno skleniti. Da ZDA ne bi ostale brez svojih ljudi na ISS, je Nasa še plačala nekaj več kot 90 milijonov dolarjev za sedež na oktobrskem poletu sojuza. V prihodnosti, ko bo ameriška kapsula preizkušena, bodo z njimi leteli tudi ruski kozmonavti.Sodelovanje vesoljskih velesil je bilo sicer izjemno v preteklih letih, a ne brez zapletov. Ameriški mediji so spomnili na leo 2014, ko je takrat Obamova administracija uvedla sankcije proti Rusiji zaradi aneksije Krima. Takratni namestnik premierja, ki je zdaj direktor ruske vesoljske agencije Roskozmos, je na twitterju namignil, naj ZDA astronavte na ISS dostavijo s trampolinom. Musk včeraj ni izpustil priložnosti za šalo: »Trampolin deluje.«, kozmonavt in direktro programa za človško posadko pri Roskozmosu, je pred družbenih omrežih čestital Nasi in Spacexu. »To je zelo pomembne in ključen dogodek, da na novem plovilu leti posadka, saj se s tem začenja novo obdobje. Prepričan sem, da bo uspeh odprave ponudil dodatne priložnosti, s katerimi bo pridobil celotem mednarodni vesoljski program.« Čestitke je ameriškim kolegom izrekel tudi direktor evropske vesoljske agencije