Minuli konec tedna, 21. novembra ob 19.24 po srednjeevropskem času je evropsko-japonska sonda BepiColombo vstopila v orbito okoli Merkurja, kar je bil izjemen dosežek.

A brez težav in nekaj zaskrbljenih minut vseh vpletenih ni šlo. Takoj, ko je bil po načrtovani prekinitvi stika ponovno vzpostavljen signal s sondo, je ekipa za nadzor misije v Evropskem centru za vesoljske operacije (ESOC) v Darmstadtu v Nemčiji ugotovila, da je sonda prešla v varni način delovanja, so sporočili iz Evropske vesoljske agencije (Esa).

Dolgo potovanje

Sonda je do planeta potovala kar osem let, sprva je bilo načrtovano, da bo zapleteno potovanje z več obleti Zemlje, Venere in Merkurja trajalo leto manj, a se je zavleklo zaradi težav s solarnimi paneli in oskrbo z energijo. Dolgo popotovanje po notranjem delu Osončja je bilo potrebno, da je plovilo izgubilo dovolj hitrosti, da se je ujelo v gravitacijski privlak planeta in da ga ni torej odneslo v razbeljeno Sonce.

Odpravo BepiColombo sestavljata dve znanstveni plovili: evropski planetarni orbiter (MPO) in japonski magnetosferski orbiter (MIO). Dvojica je osem let potovala s pogonskim modulom MTM. Malo več kot dva meseca po ločitvi modula MTM, je planetarni orbiter za Merkur (MPO) vklopil svoje štiri osne pogonske motorje, da bi si zagotovil utirjenje v orbito okoli Merkurja. To je bil začetek serije manevrov z vžigom pogonskih motorjev, ki so stabilizirali, nato pa postopoma zmanjševali oddaljenost od planeta.

V soboto, 21. novembra, ob 17.51 se je stik s sondo načrtovano prekinil, ekipa za nadzor misije je lahko le čakala, da plovilo samo izvede načrtovano zaporedje ukazov, so navedli na spletni strani Ese. Uro in pol kasneje, ob 19.2, ko je BepiColombo preletel površje Merkurja na oddaljenosti le 635 kilometrov, so se njegovi pogonski motorji začeli načrtovano prižigati. To naj bi trajalo 37 minut, kar bi vesoljsko plovilo dovolj upočasnilo, da bi zagotovilo njegovo orbito okoli planeta. Vendar: ko so znova vzpostavili stik s plovilom, so podatki pokazali, da je bil manever prekinjen, plovilo pa je bilo v varnem načinu – to je v stanju, namenjenemu zagotavljanju varnosti vesoljskega plovila s prekinitvijo vseh nebistvenih dejavnosti, ko se je znašlo z nepričakovanimi razmerami.

Trije deli BepiColomba: MTM, MPO, in MIO FOTO: Esa

»Ko smo ugotovili, da je Bepi v varnem načinu, je bilo, kot bi preklopili stikalo. Vsi so se osredotočili samo na razumevanje, kaj se je zgodilo,« je pojasnil Ignacio Tanco, direktor letalskih operacij odprave pri Esi. Mrzlično so analizirali podatke in ugotovili, da so motorji ugasnili prezgodaj, tako so dosegli le 77-odstotno spremembo hitrosti.

Je BepiColombo sploh v orbiti? Če da, kako visoko? Trenutek olajšanja je prispel okoli enih zjutraj. »Potrjujemo, da je sonda v orbiti Merkurja!« je sporočil Frank Budnik, vodja letalske dinamike misije BepiColombo pri Esi.

Ekipe v ESOC-u in pri Airbusu še naprej preiskujejo anomalijo. Kot menijo, je šlo za težavo s programsko opremo, povezano z vodenjem lege in krmiljenjem pogonskih motorjev.

BepiColombo je zdaj v dobrem stanju in je v stabilni orbiti okoli Merkurja. A še ni konec pomembnih mejnikov: 9. decembra se bosta omenjeni plovili ločili, saj ju čakajo različne naloge. Od tam bodo nadaljnji vžigi pogonskih motorjev evropski MPO usmerjali proti končni orbiti do marca 2027, s čimer se bodo znanstveniki še bolj približali trenutku, na katerega čakajo že leta: začetku znanstvenih operacij aprila 2027.

»Naša skoraj 600-članska znanstvena ekipa bo z veseljem spremljala, kako bo BepiColombo prečkal ta ključni mejnik in začel razkrivati skrivnosti o Merkurju, od njegovega notranjega dela in površine do prostora okoli njega,« je komentiral Geraint Jones, vodilni projektni znanstvenik ESA za misijo BepiColombo.

Skrivnostni Merkur

Misija je dobila ime po italijanskem matematiku in inženirju Giuseppeju »Bepiju« Colombu (1920–1984), ta je razložil posebnosti kroženja Merkurja, ki se v dveh obhodih okrog Sonca trikrat zavrti okoli svoje osi (dolgo je veljalo, da Merkur Soncu kaže samo en obraz, podobno kot nam naša Luna).

Merkur je Soncu najbližji planet in med tako imenovanimi skalnatimi oziroma zemeljskimi planeti v osončju najmanj poznan. Med najzanimivejšimi vprašanji je njegovo magnetno polje. Merkur ima za razliko od Marsa Marsa in Venere magnetno polje, a je od 100- do 150-krat šibkejše od Zemljinega. To pomeni, da bi moralo biti v jedru vsaj nekaj tekočega železa. Druga posebnost Merkurjevega magnetnega polja je, da ni simetrično, središče je premaknjeno proti severu, vendar še ne vedo, zakaj. Do zdaj sta mali planet, ki zaradi udarnih kraterjev in sive barve spominja na našo Luno, raziskovali Nasini plovili Mariner 10 in Messenger. Mariner 10 je mapiral okoli 45 odstotkov površja, Messenger je prav tako raziskoval površje in odkril nenavadne depresije, podobne dnom jezer, na polih je potrdil obstoj vodnega ledu, opazoval je nenavadno magnetno polje in železno jedro.

BepiColombo je šele drugo plovilo v orbiti okoli Merkurja. FOTO: Esa/Reuters

Obe plovili se bosta utirili v polarno orbito, tako bodo lahko tudi preučevali led, ki so ga odkrili v kraterjih, ki jih Sonce nikoli ne obsveti. Obstaja namreč hipoteza, da je bil Merkur prvotno dlje od Sonca, približno tam, kjer je danes Mars, a ga je kasneje potegnilo k zvezdi. Merkur ima gosto jedro in tanko skorjo, zato nekateri menijo, da je vanj pred milijardami let trčil drug protoplanet. Takrat mu je odneslo material iz zunanjih plasti, planet pa je pognalo do današnjega mesta ob Soncu. Železno jedro namreč predstavlja 65 odstotkov mase Merkurja, medtem ko, denimo, Zemljino jedro predstavlja 32 odstotkov celotne mase planeta. Še en namig, da se je Merkur oblikoval dlje stran od Sonca, je odkril Messenger. Odprava je dognala, da so bile ravni kalija in torija na Merkurju podobne tistim na Marsu. Kalij v vročem okolju zelo hitro izhlapi, medtem ko torij prenese tudi zelo visoke temperature. Planeti, ki so nastali bliže Soncu, imajo zato običajno več torija kot kalija. Toda na Merkurju je veliko več kalija, kot bi pričakovali.

Videti je tudi, da se je planet skrčil za sedem kilometrov. Znaki tega fenomena so lepo vidni na površju. So kot nekakšne brazgotine, dolge tudi 700 kilometrov in globoke več sto metrov. BepiColombo bo znova mapiral površje in prispeval k razumevanju dinamike geoloških procesov.

Evropski orbiter bo opravil tudi zelo natančne meritve gravitacijskega polja Merkurja. Natančnost bo tolikšna, da bodo lahko potrjevali Einsteinovo splošno teorijo relativnosti, ki med drugim pravi, da čas teče počasneje v močnem gravitacijskem polju.