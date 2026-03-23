Drugi poskus za nemško vesoljsko podjetje: na krovu rakete tudi slovenski satelit

Nemško vesoljsko podjetje Isar Aerospace bo (morda!) nocoj s svojo 28-metrsko raketo spectrum poletelo do orbite in tja poneslo tudi četrti slovenski satelit. Pri podjetju izstrelitev odprave Onward and Upward (Naprej in navzgor) načrtujejo za nocoj ob 21. uri, vendar pa se načrti – kot je to za vesoljske odprave pogosto – lahko spremenijo zaradi vremena ali kakšnih drugih neugodnih pogojev.

Nemško zagonsko podjetje izstreljuje z izstrelišča na otoku Andøya na severu Norveške.

To bo drugi polet za ta tip rakete – lani 30. marca so poskusili prvič in poskus ni bil uspešen. Raketa se je burno razletela manj kot minuto po vzletu. Težko bi rekli, da je šlo za presenečenje: krstni poleti novih raket, še posebej mladih in neizkušenih podjetij, so večkrat neuspešni kot uspešni. A seveda so Nemci pridobili veliko podatkov in zdaj upajo, da bo v drugo šlo bolje.

Drugo izstrelitev so sicer načrtovali že januarja letos, vendar so zaznali napako na raketi, in sicer pri tlačnem ventilu. »Ta polet je premišljen korak k zagotavljanju suverenega dostopa do vesolja za Evropo in zavezniške države. Le deset mesecev po tem, ko smo dokazali, da je mogoče nosilne rakete zasnovati, zgraditi in izstreliti s celinske Evrope, smo spet pripravljeni leteti,« je januarja dejal izvršni direktor in soustanovitelj podjetja Isar Aerospace Daniel Metzler.

Isar Aerospace svoje vesoljske rakete skoraj v celoti načrtuje in izdeluje interno. V proizvodnji imajo že nove štiri rakete te vrste, letos bodo v bližini Münchna odprli nov obrat. Podjetje je bilo sicer ustanovljeno leta 2018, danes ima več kot 400 zaposlenih iz več kot 50 držav. Podjetje se financira tudi s pomočjo zasebnih vlagateljev. Dobilo pa je tudi sofinanciranje Evropske vesoljske agencije.

Kaj je na krovu

Vesoljska raketa spectrum je visoka 28 metrov, premer pa je dva metra, ima deset motorjev in v nizkozemeljsko orbito lahko ponese do tisoč kilogramov tovora. V nasprotju s prvim poletom so tokrat na krovu pravi sateliti: pet komercialnih cubesatov in en izobraževalni nanosatelit. Med temi so nemški, norveški, bolgarski, avstrijski in slovenski satelit – Trisat-S, ki so ga sestavili na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru in podjetju Skylabs.

Glavni cilj satelita Trisat-S, ki sledi Trisatu in Trisatu-R, je predstaviti tehnološke novosti za prihodnje dolgotrajno raziskovanje vesolja: napredno zmogljivost hibernacije baterij in ultraminiaturizirano navigacijo na podlagi slikanja, so pojasnili na spletni strani satelita.

Kot so razložili, »tehnologija oceni stopnje praznjenja in obnavljanja napetosti primarnih baterij po daljšem obdobju hibernacije v orbiti.« To so ključne zahteve za vesoljska plovila, za katera se pričakuje, da bodo dolgo časa v mirovanju. »Neprekinjene meritve na kraju samem omogočajo vpogled v kemijo baterij, dolgoročne učinke sevanja in napoved celotne življenjske dobe.«

Satelit pa je opremljen tudi z ultramajhnim sistemom slikanja z izjemno nizko porabo energije, ki zagotavlja popoln vizualni pregled za določanje lege in orbite za avtonomno navigacijo v orbitalnih režimih in okoljih globokega vesolja, kjer so tradicionalne metode pozicioniranja omejene.

»Skupaj te zmogljivosti tvorijo celovito predstavitev energetsko avtonomne hibernacije vesoljskih plovil in navigacije na podlagi slikanja – dveh temeljnih elementov za prihodnje arhitekture globokega vesolja,« so še pojasnili ustvarjalci satelita.

