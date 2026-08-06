Drugi Slovenec po Valvasorju v prestižni britanski Kraljevi družbi

Prof. dr. Boštjan Kobe je bil nedavno izvoljen za člana britanske Kraljeve družbe (The Royal Society), najstarejše neprekinjeno delujoče znanstvene akademije na svetu. Članstvo velja za eno najvišjih mednarodnih priznanj za znanstveno odličnost. Je šele drugi Slovenec v zgodovini, ki je bil izvoljen v britansko akademijo znanosti. Prvi je bil Janez Vajkard Valvasor, ki je član postal leta 1687 zaradi svojih naravoslovnih raziskav. Boštjan Kobe, ki je diplomiral na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo UL, je eden vodilnih svetovnih strukturnih biologov. Preučuje tridimenzionalne strukture makromolekul, kot so proteini in njihovi kompleksi, s čimer prispeva k razumevanju temeljnih bioloških procesov in razvoju sodobne znanosti. Za strukturno biologijo se je navdušil že med študijem v ...