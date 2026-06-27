Drugi Slovenec v zgodovini z najvišjim priznanjem britanske znanosti

Prof. dr. Boštjan Kobe je bil izvoljen za člana (Fellow) The Royal Society, najstarejše neprekinjeno delujoče znanstvene akademije na svetu. Novico je sporočila Inženirska akademija Slovenije.

Članstvo v The Royal Society, ustanovljeni leta 1660, velja za eno najvišjih mednarodnih priznanj za znanstveno odličnost. Uradna podelitev priznanja bo julija.

Kobe je s tem postal drugi Slovenec v zgodovini, ki je bil izvoljen v britansko akademijo znanosti. Prvi je bil Janez Vajkard Valvasor, ki je član postal leta 1687 zaradi svojih naravoslovnih raziskav. Iz Inženirske akademije Slovenije so ob tem sporočili, da skoraj 340 let pozneje izvolitev Boštjana Kobeta predstavlja pomemben mejnik za slovensko znanost in potrjuje mednarodno prepoznavnost slovenskih raziskovalcev.

Prof. Kobe je član Avstralske akademije znanosti in svetovno uveljavljen raziskovalec na področju strukturne biologije. Njegovo raziskovalno delo obsega proučevanje proteinov, patogenov ter imunskega odziva in molekularnih mehanizmov okužb, s čimer je pomembno prispeval k razumevanju bioloških procesov in razvoju novih terapevtskih pristopov.

V Inženirski akademiji Slovenije so ob tem izpostavili tudi, da je Boštjan Kobe sin njihovega člana, kemika Jože Kobe, ki je pomembno prispeval k razvoju antivirusnih spojin in bioaktivnih molekul. Po njihovih besedah izvolitev predstavlja tudi simbol medgeneracijske znanstvene odličnosti.