Ženske v medicini še vedno plačujejo ceno sistema, narejenega za moške

Medicina je desetletja večinoma temeljila na dokazih, pridobljenih na moških telesih. Danes se raziskovalci vse pogosteje sprašujejo, kaj je to pomenilo za zdravje žensk ter kako lahko znanost, klinična praksa in javne politike to vrzel zmanjšajo. Na kliničnem centru Erasmus v Rotterdamu, enem vodilnih evropskih univerzitetnih medicinskih središč, si za to prizadevata prof. dr. Hanneke Takkenberg in prof. dr. Jeanine Roeters van Lennep, direktorici centra za raziskave in inovacije na področju zdravja žensk. V intervjuju pojasnjujeta, zakaj mora zdravje žensk postati znanstvena, gospodarska in družbena prednostna naloga. Center, ki ga vodita, je pred kratkim praznoval prvo obletnico delovanja. Kako sta prepoznali potrebo po njegovi ustanovitvi? Hanneke Takkenberg: Pred približno desetimi ...