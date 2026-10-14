Drzna odprava: japonska sonda bo pograbila prgišče »strahu«

Planet Mars ima dve luni, Fobos in Deimos. Kljub številnim odpravam, ki raziskujejo sosednji planet, o njegovih malih, krompirjasto oblikovanih lunah vemo pravzaprav zelo malo. To bo zdaj spremenila japonska odprava, ki lun ne bo le opazovala, ampak bo na Fobosu tudi pristala in od tam na Zemljo prinesla vzorce. Japonske izkušnje obetajo, da bo tudi njihova Marsova odprava uspešna. Sondi Hajabusa 1 in 2 sta se v preteklosti proslavili, ko sta na naš planet dostavili dragocene vzorce z asteroidov. Prva Hajabusa se je dotaknila asteroida Itokava, imela je sicer precej težav in tako je v povratno kapsulo za vzorce zbrala le nekaj zrnc, njena naslednica je obiskala asteroid Rjugu in na Zemljo dostavila dobrih pet gramov težko znanstveno dragocenost. V vzorcu z Rjuguja, ki je ostanek iz časa ...