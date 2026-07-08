Drzni vesoljski manever za reševanje astrofizikalne misije

V minulih dneh je Nasa izstrelila poseben satelit, ki bo Swift potisnil v višjo orbito.

Satelit Swift je eden ključnih observatorijev za raziskovanje izbruhov sevanja gama, najsilovitejših eksplozij v vesolju po velikem poku. V dobrih dveh desetletjih obratovanja je poskrbel za številna zanimiva odkritja, pri katerih so sodelovali tudi slovenski znanstveniki. V tem času se je orbita satelita vztrajno krčila in observatorij je tik pred tem, da pade v Zemljino atmosfero. Pretekli teden sta ameriška vesoljska agencija Nasa in podjetje Katalyst Space v vesolje izstrelila satelit Link z nalogo, da Swift potisne v višjo orbito in mu s tem podaljša življenjsko dobo. Prva tovrstna akcija bi, če bo uspešna, lahko vodila v bolj trajnostno upravljanje satelitske krajine okoli Zemlje. Izstrelitev satelita Link je bila dokaj neobičajna. Raketa pegasus XL družbe Northrop Grumman ni stala ...