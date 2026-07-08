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    Drzni vesoljski manever za reševanje astrofizikalne misije

    V minulih dneh je Nasa izstrelila poseben satelit, ki bo Swift potisnil v višjo orbito.
    Satelit Link se bo v prihodnjih mesecih spojil s Swiftom in ga počasi potiskal v višjo orbito. FOTO: Nasa
    Galerija
    Satelit Link se bo v prihodnjih mesecih spojil s Swiftom in ga počasi potiskal v višjo orbito. FOTO: Nasa
    Jure Japelj
    8. 7. 2026 | 09:15
    9:18
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    Satelit Swift je eden ključnih observatorijev za raziskovanje izbruhov sevanja gama, najsilovitejših eksplozij v vesolju po velikem poku. V dobrih dveh desetletjih obratovanja je poskrbel za številna zanimiva odkritja, pri katerih so sodelovali tudi slovenski znanstveniki. V tem času se je orbita satelita vztrajno krčila in observatorij je tik pred tem, da pade v Zemljino atmosfero. Pretekli teden sta ameriška vesoljska agencija Nasa in podjetje Katalyst Space v vesolje izstrelila satelit Link z nalogo, da Swift potisne v višjo orbito in mu s tem podaljša življenjsko dobo. Prva tovrstna akcija bi, če bo uspešna, lahko vodila v bolj trajnostno upravljanje satelitske krajine okoli Zemlje. Izstrelitev satelita Link je bila dokaj neobičajna. Raketa pegasus XL družbe Northrop Grumman ni stala ...

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