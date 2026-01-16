Uporaba družbenih omrežij ne povzroča duševnih bolezni, nevarna je vsebina

V znanstveni reviji Journal of Public Health je ekipa strokovnjakov z Univerze v Manchestru objavila raziskavo, kjer so preverjali, ali je povezava med družbenimi omrežji in tveganjem za duševne bolezni med mladostniki res tako črno-bela, kot poslušamo na vsakem koraku.

Znanstveniki z Univerze v Manchestru so preučili podatke 25.000 učencev, starih od 11 do 14 let, ki so tri šolska leta poročali o svojih navadah igranja videoiger, uporabe družbenih omrežij ter občutkih tesnobe in slabega razpoloženja.

Ugotovili so, da zgolj uporaba družbenih omrežij in igranje videoiger ne vplivata neposredno na duševno razpoloženje mladostnikov, temveč je zanj bolj kritična vsebina, s katero se mladi srečujejo na zaslonih.

»Zavedamo se, da so družine zaskrbljene, a naši rezultati ne kažejo, da bi zgolj preživljanje časa na družbenih omrežjih ali igranje videoiger vodilo v duševne težave – zgodba je veliko bolj zapletena,« je dejal glavni avtor raziskave Qiqi Cheng.

Mladostniki družbena omrežja in videoigre namreč uporabljajo za zadovoljevanje različnih potreb, med njimi tudi potrebo po povezanosti z vrstniki, oblikovanju identitete, zabavi ali uravnavanju čustev. Zaradi tega uporaba tehnologije sama po sebi ne pomeni nujno vzroka za duševne težave.

Za nekatere škodljivo, za druge blagodejno

V raziskavi so ugotovili, da nekateri sodelujoči sploh ne kažejo povezave med uporabo družbenih omrežij in videoiger ter poslabšanim duševnim zdravjem ali pa je ta povezava zelo majhna. Ekipa z Univerze v Manchestru pravi, da so pozitivne plati družbenih omrežij pogosto spregledane v primerjavi z negativnimi, navaja Euronews.

Podobno velja za raziskave o igranju videoiger. Čeprav je lahko pretirano ali problematično igranje za nekatere škodljivo, večina mladostnikov lahko igra veliko brez negativnih posledic, igranje pa ima lahko tudi socialne in čustvene koristi, kažejo rezultati raziskave.

Igranje videoiger ima lahko včasih socialne in čustvene koristi. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

»Ugotavljamo, da počutje mladih vpliva na njihove odločitve v zvezi z družbenimi omrežji in igranjem videoiger, in ne nujno obratno,« je dejal soavtor raziskave Neil Humphrey.

Ekipa z Univerze v Manchestru kljub temu poudarja, da je povezava med tehnologijo in duševnim zdravjem lahko tudi negativna. Mladostniki, ki kažejo znake tesnobe ali depresije, se pogosto zatečejo k družbenim omrežjem ali videoigram kot načinu spoprijemanja z duševno boleznijo. Na ta način preusmerjajo pozornost in iščejo potrditev.

S študijo so želeli izboljšati dosedanje razumevanje povezave med uporabo tehnologije in duševnim zdravjem mladih ter nadgraditi druge podobne raziskave z uporabo dolgoročnih podatkov velikega in raznolikega vzorca mladostnikov.