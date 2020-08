Dvojčica na drugi strani vesolja

Astronomi so z milimetrskimi in podmilimetrskimi radijskimi teleskopi Alma pogledali daleč v preteklost, ko je bilo vesolje staro le 1,4 milijarde let, in odkrili zelo mlado galaksijo, po videzu podobno naši Rimski cesti. Na njihovo presenečenje pa je galaksija bistveno manj kaotična od pričakovanj. Glavne teorije namreč predvidevajo, da je bilo mlado vesolje turbulentno in nestabilno.»Rezultati so prelomni na področju oblikovanja galaksij, saj kažejo, da so strukture, kakršne opazujemo v spiralnih galaksijah, obstajale že pred 12 milijardami let,« je pojasnila Francesca Rizzo, doktorska študentka na inštitutu za astrofiziko ...