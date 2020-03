Dvojno izolirani astronavti

Koronavirus se je zažrl v vse kotičke tega sveta. Nihče pa si ne želi, da bi ga zapustil in se razširil še v vesolje, zato so pri ruski in ameriški vesoljski agenciji sprejeli dodatne ukrepe za zaščito astronavtov, ki bodo predvidoma 9. aprila odpotovali na mednarodno vesoljsko postajo.Astronavti so karantene vajeni. Ko so se prvi vrnili z Lune, so morali 21 dni prebiti v zaprti kapsuli (tudi pred izstrelitvijo so bili v tritedenski karanteni), saj so se zemljani bali, da so staknili morebitne lunarne viruse ali bakterije. »Ni se mi zdelo mogoče, da bi posadka Apolla 11 na Zemljo prinesla lunarno kugo, a nismo smeli ravnati, kot ...