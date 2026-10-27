Dvoživka pred 237 milijoni leti živela izključno v morju

Raziskovalci iz univerz v Kaliforniji Davis in Pekingu ter geološkega muzeja v Guizhouju poročajo o fosilih prve povsem morske dvoživke. Nadeli so ji ime Gerrothorax maritimus. Študija, objavljena v reviji Nature Ecology & Evolution, temelji na analizi dveh skoraj popolnih fosilov, ki segata v pozni trias, pred skoraj 237 milijoni let. Fosile so našli na območju kitajske province Guizhou, ki je bilo nekoč prekrito z oceanom.

»Doslej smo na tem območju preučevali predvsem morske plazilce in ribe, zdaj pa imamo pred sabo dvoživko, ki je zelo nenavaden član te rodovne linije,« je dejal glavni avtor študije Ryosuke Motani, profesor na Oddelku za zemeljske in planetarne znanosti na Univerzi Kalifornije Davis.

Med skoraj 9.000 vrstami sodobnih dvoživk, med katerimi so žabe, pupki in močeradi, ni znana nobena, ki bi živela v morju, manj kot dva odstotka vrst kaže le določeno stopnjo tolerance na sol. Te živijo na območjih, kjer se mešata sladka in morska voda. Dvoživke namreč dihajo tudi skozi kožo, ta je močno ožiljena in je vedno vlažna, kar omogoča, da se kisik dovolj učinkovito prenaša.

Tudi med fosili doslej ni bilo najdene nobene morske dvoživke.

Fosil novoodkrite dvoživke Gerrothorax maritimus ​FOTO: Chen Geng/Reuters

Fosili so izjemno dobro ohranjeni in raziskovalci so lahko rekonstruirali, kako je bil Gerrothorax maritimus videti in kako je živel. Prazgodovinska dvoživka je imela sploščeno telo, dolgo le malo manj kot en meter, prekrito z oklepno ploščo, ki je verjetno predstavljala ščit pred plenilci. Glede na maso je bila po besedah Motanija podobna orjaškim močeradom, a medtem ko so močeradi podolgovati, je bila prazgodovinska žival čokata. Raziskovalci na podlagi oblike ust menijo, da je bila dvoživka plenilka, ki je preprosto čakala na dnu in posrkala plen, ko je nič hudega sluteč priplaval mimo.

Današnje dvoživke ne morejo živeti v morskem okolju zaradi svoje kože. »Ta je prepustna, kar živalim omogoča, da jo uporabljajo za več namenov,« je pojasnil Motani. Ta biološka značilnost dvoživk zahteva, da živijo v sladkovodnih okoljih ali v njihovi bližini. Raziskovalci domnevajo, da je Gerrothorax maritimus to omejitev obšel, ker je bila njegova biologija bolj podobna ribji kot biologiji sodobnih dvoživk. Za razliko od sodobnih dvoživk so imele prvotne dvoživke škrge, ki so jim skupaj z bolj zapletenim prebavnim traktom morda pomagale pri boljši toleranci do soli. Hkrati pa je kostni oklep preprečil vpijanje vode skozi kožo, slana voda je tako v telo prehajala skozi usta. Zaradi pomanjkanja mehkih tkiv seveda številni drugi vidiki fiziologije dvoživke Gerrothorax maritimus ostajajo skrivnost.

Dokaz, da je šlo za morsko dvoživko, je seveda kraj najdbe – fosile so našli v globokomorskih usedlinah. Poleg tega so raziskovalci opravili geokemične analize fosilov, ki so pokazale, da je bil delež izotopov stroncija v fosilih zelo podoben tistemu, ki bi ga lahko opazili v oceanih poznega triasa.