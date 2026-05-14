    eBay zavrnil ponudbo GameStopa, težko 55,5 milijarde dolarjev

    Po preučitvi predloga je upravni odbor eBaya sklenil, da ponudba ni niti verodostojna niti privlačna.
    Nenavadna ponudba prihaja v času, ko eBay doživlja določeno poslovno oživitev. FOTO: Ina Fassbender/AFP
    R. I.
    14. 5. 2026 | 10:26
    14. 5. 2026 | 10:33
    2:50
    A+A-

    Spletna platforma za trgovanje eBay je zavrnila ponudbo GameStopa za nakup podjetja za 55,5 milijarde dolarjev. To predstavlja udarec ambicijam trgovca z videoigrami, ki želi ustvariti tekmeca Amazonu, navaja CNN.

    Po preučitvi predloga je upravni odbor eBaya sklenil, da ponudba ni niti verodostojna niti privlačna, kot je v pismu izvršnemu direktorju GameStopa Ryanu Cohenu zapisal predsednik uprave eBaya Paul Pressler.

    Komentar: Nevidne ženske

    Pismo, ki ga je pridobil CNN, navaja, da je odbor odločitev sprejel po oceni »samostojnih razvojnih možnosti« eBaya, pa tudi negotovosti glede financiranja posla ter vprašanj, povezanih z upravljanjem družbe in spodbudami za vodstvo v GameStopu.

    Delnice podjetja so v predtrgovanju izgubile 4,5 odstotka vrednosti, je zapisal CNN.

    Velika ambicioznost podjetja

    Že sama ambicioznost ponudbe GameStopa za podjetje, skoraj štirikrat večje od njega, je sprožila precej presenečenja, zlasti ker podrobnosti o financiranju prevzema ostajajo nejasne. Ryan Cohen se je tej temi izognil tudi v intervjuju za CNBC.

    FOTO: Dado Ruvic/Reuters
    Dogajanje je dobilo še nenavaden preobrat, ko se je izkazalo, da Cohen na eBayu prodaja izdelke, s katerimi naj bi pomagal financirati prevzem eBaya. Med ponujenimi izdelki sta bila kapa z logotipom GameStopa za 4950 dolarjev in skodelica iste blagovne znamke za 3151 dolarjev.

    Poskus ponovnega pozicioniranja

    Nenavadna ponudba prihaja v času, ko eBay doživlja določeno poslovno oživitev. Podjetje se poskuša na novo pozicionirati ob vse močnejši konkurenci družb, kot so Walmart, Amazon, Shein in Facebook Marketplace. Tečaj delnice eBaya je letos zrasel za 24 odstotkov.

    Pressler je poudaril, da je eBay pod sedanjim vodstvom v dobrem položaju za nadaljnjo trajnostno rast in ustvarjanje dolgoročne vrednosti za delničarje.

    »eBay je močno in odporno podjetje, ki je v zadnjih letih doseglo pomembne rezultate,« je zapisal. »Izostrili smo strateški fokus, izboljšali izvajanje, nadgradili uporabniško in prodajalsko izkušnjo na platformi ter delničarjem dosledno vračali kapital.«

