Edina nevarnost znanosti je, da zasvoji

Emilija Stojmenova Duh je letos prejela priznanje Prometej znanosti za predano komuniciranje položaja žensk v znanosti ter za spodbujanje deklet za delovanje v znanosti in inženirstvu, ki ga podeljuje Slovenska znanstvena fundacija. Je doktorica znanosti s področja elektrotehnike, docentka na Fakulteti za elektrotehniko (FE) Univerze v Ljubljani. Njeno raziskovalno delo je osredotočeno predvsem na do uporabnika usmerjeno načrtovanje, ustvarjalno razmišljanje in odprte inovacije.Odgovorna je za razvoj in koordinacijo aktivnosti nacionalne mreže inovacijskih laboratorijev FabLab Slovenija, v okviru FE pa vodi osem evropskih projektov s ...