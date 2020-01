Ekipa Kemijskega inštituta do novega ERC sofinanciranja

Gre za prvi projekt ERC PoC na Kemijskem inštitutu, kjer so sicer doslej pridobili že tri prestižne ERC raziskovalne projekte, ter prvi projekt te vrste s področja ved o življenju v Sloveniji. Da je pridobitev ERC PoC projekta pomemben dosežek, pove da je bilo od 238 prijav odobrenih manj kot tretjina, medtem ko je uspešnost za ERC projekte, ki so pogoj za kandidiranje za ERC PoC projekt okrog 12 odstotkov. Uspeh je tako nov dokaz, da so temeljne znanstvene raziskave lahko še kako uporabne in lahko vodijo do prenosa znanstvenih dognanj v prakso, so še poudarili.

Skupina dr. Jerale je ERC Advanced Grant prejela leta 2017. Petletni projekt ima naslov »MaCChines - Molekulski stroji na osnovi proteinskega origamija iz obvitih vijačnic«, zanj pa je Jerala dobil 2,5 milijona evrov.

Prof. dr., vodja Odseka za sintezno biologijo in imunologijo Kemijskega inštituta, je uspel pridobiti nov projekt Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) z imenom CCEdit za razvoj uporabe izboljšanega sistema CRISPR za izbijanje genov v genomu. ERC tako imenovano štipendijo ERC Proof of Concept (PoC) podeljuje za financiranje začetnih faz prenosa temeljnih znanstvenih odkritij v uporabo. Tako je skupina pridobila dodatna sredstva v višini 150.000 evrov.»S pomočjo ERC PoC projekta, ki ga lahko pridobijo le raziskovalci, ki že imajo ERC raziskovalni projekt, je prenos znanstvenih dognanj v elemente s tržno ali družbeno vrednostjo veliko lažji. Znanstveniki lahko namreč s sredstvi projekta financirajo razvoj, patentno zaščito, analizo trga, povezavo s potencialnimi partnerji in začetne stopnje komercializacije oz. prenosa temeljnih znanstvenih odkritij v širšo uporabo,« so navedli na Kemijskem inštitutu.Pojasnili so še, da novo pridobljeni projekt CCEdit izvira iz rezultatov tekočega ERC projekta MaCChines za uveljavljene raziskovalce, ki ga je skupina pod vodstvom dr. Jerale začela izvajati leta 2018. V lanskem letu je skupina s Kemijskega inštituta ob pomembnem prispevku dr.vložila patentno prijavo za izboljšavo metode CRISPR, ki predstavlja enega najpomembnejših tehnoloških prebojev na področju ved o življenju v zadnjih letih.V projektu načrtujejo razvoj tehnologije in demonstracijo za zdravljenje in biotehnološko uporabo za rastline, mikroorganizme in sesalske celice. Projekt bo potekal od enega leta do 18 mesecev; v njem pa bodo sodelovali tudi, strokovnjak za prenos tehnologije s Kemijskega inštituta ter zunanji strokovnjaki povezani z Univerzo Oxford in Univerzo Cambridge.S povezavo s takšnimi visokotehnološkimi podjetniškimi središči lahko projekt doseže večji komercialni potencial in boljše možnosti za preboj na svetovni trg, so še poudarili.