Ekonomska fakulteta z novim skokom na lestvici

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani je znova zlezla višje na evropski lestvici poslovnih šol Financial Times. Premik je podprt z letošnjimi programskimi uvrstitvami: mednarodni magistrski program International Master's Programme in Business and Organisation - IMB je sedaj uvrščen na 35. mesto v Evropi, program Ljubljana MBA pa na 61. mesto, so navedli na fakulteti. Prestižna evropska lestvica Financial Times je namreč kompozitna – v enoten indeks kakovosti združuje rezultate, ki jih poslovne šole dosežejo v petih kategorijah kakovosti: poslovne šole glede na pet razvrstitev: MBA progami, EMBA programi, magistrski programi managementa, programi poslovnega izobraževanja ter struktura predavateljev. Uvrstitev je med drugim tudi rezultat zelo kakovostnih študijskih programov in visoke zaposljivosti diplomantov, ki v treh letih po zaključku študija dosegajo izjemne karierne rezultate ter visoko stopnjo prehoda na trg dela, so še pojasnili na ekonomski fakulteti.

Nagrade za odličnost

Ekonomska fakulteta je sicer v minulih dneh tudi podelila nagrade za raziskovalno odličnost, s katerimi fakulteta vsako leto izpostavi tiste »raziskovalne dosežke, ki najbolj premikajo meje znanja in dvigujejo njen ugled v mednarodnem prostoru«. Nagrade za raziskovalno odličnost za najboljši objavljeni znanstveni članek preteklega leta, so dobili prof. dr. Miroslav Verbič, izr. prof. dr. Darija Aleksić in prof. dr. Matej Černe ter skupina soavtorjev: doc. dr. Riste Ichev, prof. dr. Igor Lončarski, asist. Katarina Sitar Šuštar, mag. posl. ved, assist. dr. Aleš Toman, prof. dr. Aljoša Valentinčič.

Prof. dr. Miroslav Verbič, ki je tudi letošnji Zoisov nagrajenec, je nagrado UL EF prejel za raziskovalni dosežek, utemeljen na članku z naslovom: Razkrivanje šokov na kreditnem trgu in dinamike investiranja: teoretični in empirični uvid, ki ga je objavil v soavtorstvu z dr. Darjo Zabavnik, v reviji International Review of Financial Analysis. Članek proučuje, kako različni šoki na kreditnem trgu vplivajo na investicije podjetij v Sloveniji, zlasti v času finančne krize in v drugih obdobjih povečane negotovosti.

Za raziskovalno odličnost v kategoriji znanstvenih člankov sta bila nagrajena izr. prof. dr. Darja Aleksić in prof. dr. Matej Černe s soavtorjem dr. Sašo Batističem za članek, objavljen v reviji Human Relations (FT50). Članek z naslovom: Razumevanje smiselnega dela v kontekstu tehnološkega stresa, pandemije covid-19, frustracij in družbene odgovornosti podjetij, preučuje, kako digitalizacija, tehnološka invazija in negotovosti pandemije vplivajo na frustracije zaposlenih ter njihovo doživljanje dela kot smiselnega, pri čemer temelji na longitudinalni raziskavi štirih valov z 198 zaposlenimi v prvem valu pandemije v Sloveniji. Rezultati razkrivajo, da tehnološka invazija sama sicer ne zmanjšuje smiselnosti dela, vendar prek večje frustracije lahko vodi v negativne učinke, ki pa se bistveno omilijo, kadar zaposleni zaznavajo visoko družbeno odgovornost podjetja, saj ta deluje kot zaščitni dejavnik in pomemben vir smisla v zahtevnem delovnem okolju.