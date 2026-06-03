Eksplozija zamajala Nasine načrte osvajanje Lune

Tako ZDA kot Kitajska še letos načrtujejo več robotskih lunarnih odprav. Nasa je s celo vrsto komercialnih podjetij sklenila bogate pogodbe.

Ameriška vesoljska agencija Nasa je minuli torek predstavila velikopotezne načrte o postavitvi stalnega oporišča na Luni, kjer bodo bivali in delali astronavti. Velik del načrtov je bil povezan s plovili ameriškega komercialnega podjetja Blue Origin, ki pa je dva dni po Nasini predstavitvi doživelo katastrofalno eksplozijo rakete new glenn med praviloma rutinskim statičnim testom. Težava naj bi izvirala iz motorja BE-4. Nasa je po eksploziji sporočila, da bo pretresla načrte. Kot je na omrežju x zapisal prvi mož agencije Jared Isaacman, bodo podjetju Blue Origin pomagali »pri okrevanju, nadaljnjem razvoju njihovega lunarnega pristajalnika in čimprejšnjih vnovičnih izstrelitvah rakete new glenn«. Zagotovo letos jeseni ne bomo spremljali izstrelitve tovorne različice plovila blue moon mark ...