Elon Musk se je vdal: X bo plačal pol milijarde dolarjev odškodnin

Družbeno omrežje X, v lasti Elona Muska, je ta teden doseglo načelni dogovor o poravnavi s tisočimi nekdanjimi zaposlenimi, ki so podjetje tožili zaradi neizplačanih odpravnin po množičnih odpuščanjih leta 2022.

Kot poroča Reuters, sta obe strani v sredo na ameriško prizivno sodišče vložili dokument, v katerem prosita za preložitev obravnave, da bi lahko dokončali dogovor. Finančne podrobnosti poravnave za zdaj niso bile razkrite. Ta poteza predstavlja preobrat za milijarderja, ki se je več let boril proti zahtevkom nekdanjih sodelavcev.

Do preobrata v večletnem sporu je prišlo po tem, ko je Musk po prevzemu takratnega Twitterja oktobra 2022 v okviru obsežnega zmanjševanja stroškov odpustil več kot 6000 zaposlenih. Delovno silo je s približno 7500 zmanjšal na manj kot 2000 ljudi, navaja New York Times. Odpuščanja so prizadela skoraj celotne oddelke, kot sta bila moderiranje vsebin in komuniciranje, piše Guardian.

Elon Musk je po prevzemu takratnega Twitterja odpustil več kot 6000 zaposlenih. FOTO: Nathan Howard/Reuters

Odpuščeni delavci so trdili, da jim podjetje dolguje znatne odpravnine v skladu z načrtom iz leta 2019.

Ta je večini zaposlenih v primeru odpovedi zagotavljal dve mesečni osnovni plači in dodaten teden plačila za vsako polno leto zaposlitve. Vodilni uslužbenci, kot je bila nekdanja vodja ugodnosti za zaposlene Courtney McMillian, naj bi bili upravičeni do šestih mesečnih plač.

V skupinski tožbi, ki sta jo vodila McMillian in nekdanji operativni vodja Ronald Cooper, so nekdanji zaposleni zatrdili, da je podjetje te zaveze prekršilo. Po navedbah tožbe so odpuščeni prejeli največ enomesečno odpravnino, mnogi pa niso prejeli ničesar. Tožniki so zato zahtevali okoli 500 milijonov dolarjev odškodnine.

Musk je delovno silo zmanjšal s približno 7500 na manj kot 2000 ljudi. FOTO: Alain Jocard/AFP

Po navedbah tožbe so odpuščeni prejeli največ enomesečno odpravnino, mnogi pa niso prejeli ničesar. Tožniki so zato zahtevali okoli 500 milijonov dolarjev odškodnine.

Pot do poravnave ni bila enostavna; zvezni sodnik v San Franciscu je julija lani tožbo zavrnil, zaradi česar so se zaposleni pritožili na višje sodišče, piše Guardian.

Poleg poravnave v omenjeni skupinski tožbi je X po poročanju New York Times dosegel ločen dogovor z več kot 2000 nekdanjimi zaposlenimi, ki so svoje odpravnine zahtevali v arbitražnih postopkih. Tudi znesek te poravnave ni javen, naj bi pa po besedah dveh oseb, seznanjenih z zadevo, pokril skoraj vse zahtevane odpravnine, vključno z obrestmi.

Poravnava naj bi pokrila skoraj vse zahtevane odpravnine, vključno z obrestmi. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Kljub temu pa vsi pravni spori za Muska in X še niso končani. Še vedno poteka ločena tožba nekdanjih vodilnih direktorjev Twitterja, vključno z nekdanjim glavnim izvršnim direktorjem Paragom Agrawalom, ki od podjetja zahtevajo 128 milijonov dolarjev neizplačanih odpravnin.