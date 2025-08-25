Energetska požrešnost digitalnega oblaka

V nadaljevanju preberite:

V zadnjih dneh junija so pri Googlu lansirali letošnjo različico okoljskega poročila, v katerem povzemajo okoljske posledice delovanja njihovih procesnih zmogljivosti v preteklem letu. Leta 2024 so Googlovi podatkovni centri porabili 30.800 gigavatnih ur elektrike, kar je več kot dvakrat toliko kot v letu 2020, ko je poraba znašala 14.400 gigavatnih ur.

Za praktično primerjavo: po podatkih slovenske Agencije za energijo smo pri nas lani porabili nekaj manj kot 12.700 gigavatnih ur elektrike, podobno tudi v letu pred tem. To se pravi, da je Googlova tehnična hrbtenica zdaj porabi skoraj trikrat toliko. To nas seveda ne sme presenečati, ker gre za eno največjih podjetij na svetu, zgovoren pa je trend skokovite rasti. Leto 2020 je sicer prvo, za katero so pri ameriškem velikanu objavili natančno električno porabo svojih podatkovnih centrov, medtem ko so pred tem navajali celotno porabo podjetja. Toda ker je razmerje s celotno porabo v zadnjih letih zelo konstantno – centri predstavljajo okoli 95 odstotkov celotne Googlove potrošnje elektrike – je mogoče z ekstrapolacijo oceniti, da se je poraba v zadnjem desetletju, torej glede na leto 2014, približno posedmerila.